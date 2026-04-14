Las lesiones más comunes de hombro que aparecen por no calentar correctamente en el gimnasio

Hay varias causas de los dolores de hombro y las lesiones son diversas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de lesiones de hombro aumenta al entrenar en el gimnasio cuando no se realiza un calentamiento adecuado. Este tipo de daño suele limitar la movilidad y fuerza, lo que puede interrumpir el avance en la rutina y dejar secuelas en la articulación.

La falta de preparación previa al ejercicio compromete la estabilidad y la función de los músculos que protegen el hombro.

Las lesiones más frecuentes aparecen por movimientos bruscos, sobrecarga y técnica incorrecta, pero la omisión del calentamiento es un factor determinante.

En su sitio web, el Dr. Luis Manuel Pérez, especialista en problemas y dolores de hombro, recomienda buscar atención médica cuando hay dolor persistente o punzante en el hombro, dificultad para mover o levantar el brazo, lesiones por esfuerzo, caídas o actividad deportiva, sensación de debilidad o rigidez articular, inflamación o chasquido al mover el hombro.

Dolor agudo por pinzamiento o compresión

El pinzamiento subacromial es una de las causas del dolor del hombro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pinzamiento subacromial ocurre cuando los tendones y la bursa del hombro se comprimen durante el movimiento.

Esto causa dolor intenso al levantar el brazo y puede acompañarse de inflamación. El error más común es iniciar la sesión con cargas altas o movimientos de empuje sin activar los músculos del manguito rotador y la escápula.

En algunos casos, el pinzamiento evoluciona a lesiones de mayor gravedad, como desgarros tendinosos.

Desgarro del manguito rotador

Ojo con el dolor de hombro, puede ser una lesión que requiera una visita al especialista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manguito rotador es un grupo de músculos que estabilizan la cabeza del húmero en la articulación del hombro.

Iniciar una rutina sin calentar facilita la aparición de microdesgarros o rupturas completas.

Los síntomas incluyen dolor al intentar levantar objetos, debilidad y reducción del rango de movimiento. Las personas que realizan ejercicios como press de banca, dominadas o jalones sin trabajo previo de movilidad tienen mayor riesgo. En adultos mayores de 30 años, el desgarro puede requerir cirugía.

Luxación y subluxación

La falta de calentamiento se relaciona con el dolor de los músculos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luxación ocurre cuando la cabeza del húmero se sale parcial o totalmente de la cavidad glenoidea. La subluxación es el desplazamiento incompleto.

Ambas lesiones se relacionan con la falta de calentamiento, sobre todo en ejercicios explosivos como lanzamientos con balón medicinal o levantamientos olímpicos.

La inestabilidad residual puede provocar episodios repetidos y daño permanente a los ligamentos. En gimnasios, la recurrencia de luxaciones se asocia a la ausencia de rutinas de movilidad específicas para el hombro.