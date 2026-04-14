Ricardo Monreal pide neutralidad a Kenia López Rabadán por comparecencias de Pemex y Semarnat

La solicitud de comparecencia de Alicia Bárcena y Víctor Rodríguez ya fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados, afirma Ricardo Monreal. (Foto: Cámara de Diputados)

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, informó este 13 de abril que la solicitud para citar a comparecer a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y al titular de Pemex, Víctor Rodríguez, comentada por la presidenta Kenia López Rabadán sobre explosiones, incendios y derrames en Dos Bocas, Deer Park y el Golfo de México, ya fue expuesta ante el pleno.

Monreal aclara que “la presidenta debe de saberlo. Ella tiene que mantener una actitud neutral y será la mayoría la que decida”, y confirma que la propuesta se presentó “hace ocho, diez días”.

El coordinador señala que la decisión sobre la comparecencia de los funcionarios se tomará pronto, argumentando: “Creemos que hay que darle tiempo a la autoridad para que explique y por esa razón decidiremos en los próximos días”.

Kenia López Rabadán plantea comparecencia de titulares de Pemex y Semarnat ante diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, insiste en construir un acuerdo político para responder a las explosiones y derrames en Dos Bocas y Deer Park. (Foto: Cámara de Diputados)

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán insiste en que los recientes incidentes registrados en las refinerías de Dos Bocas y Deer Park demandan respuestas institucionales inmediatas.

Plantea que tanto el director de Pemex como la titular de Semarnat acudan al Congreso para explicar explosiones, derrames y fallas operativas que afectan no solo a las instalaciones, sino al medio ambiente y la seguridad laboral, según su pronunciamiento este 13 de abril, antes del comentario de Monreal.

López Rabadán sostiene que los incidentes en Dos Bocas y Deer Park no corresponden a hechos aislados, sino a un patrón que involucra desde explosiones con pérdidas humanas hasta derrames que producen afectaciones económicas y ambientales para pescadores y el sector turístico en el Golfo de México.

La diputada alerta: “Cada uno de estos hechos refleja una misma preocupación de fondo: fallas en la operación, insuficiencia en los protocolos y una evidente falta de previsión.” Insiste en que esta problemática rebasa la operatividad interna de las instalaciones y pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar seguridad, eficiencia y responsabilidad en la administración de recursos públicos.

Distintos grupos parlamentarios han formalizado la petición de comparecencia para la titular de Semarnat y el director general de Pemex. Buscan revisar las condiciones de operación, renovar protocolos de seguridad y exigir que las instalaciones cumplan los estándares técnicos y de supervisión más elevados.

López Rabadán subraya que la vida de los trabajadores, la protección ambiental y la estabilidad comunitaria no deben quedar al arbitrio de decisiones operativas defectuosas. Añade: “Estas responsabilidades deben garantizarse plenamente desde la autoridad legislativa.”

Derrame de diésel en la refinería Deer Park

El incidente de diésel en Deer Park, Texas, es atribuido a la interacción entre dos embarcaciones privadas, según informó Pemex. REUTERS/Adrees Latif

El mismo día, Pemex informó que los trabajos para reparar y limpiar el derrame de diésel ocurrido en el muelle de su refinería de Deer Park, Texas, durarán aproximadamente dos días. Precisa que el incidente resulta de la interacción entre dos barcos privados y que el área ya está contenida, sin afectaciones en el canal de navegación ni la comunidad.

La empresa estima que en dos días culminarán las tareas de limpieza y reparación. Ratifica que no hay daño reportado en la zona de navegación ni en las comunidades vecinas a la refinería.