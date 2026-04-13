El narcotráfico en México tiene aterrados a los Aguilar y a Christian Nodal (Foto: Infobae México/ Joavni Pérez)

El cantante Christian Nodal y la familia Aguilar han postergado la boda religiosa de Nodal con Ángela Aguilar debido a la violencia ligada al narcotráfico en Zacatecas, entidad donde planeaban celebrar la ceremonia este mayo del 2026.

El intérprete de música regional mexicana relató a medios en República Dominicana que la decisión surge tras vivir un episodio de riesgo en las inmediaciones del rancho familiar de los Aguilar, lo que llevó a la pareja a priorizar su seguridad y replantear la fecha del evento, según la entrevista dada al matutino Sale El Sol.

No existe una nueva fecha tentativa para la boda religiosa, ya que el principal criterio de la familia es esperar a que las condiciones de seguridad permitan retomar los planes.

Nodal explicó que la pareja pensó en casarse en mayo, pero el ambiente de inseguridad en la región y un suceso reciente alteraron sus intenciones:

“Nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por, por, pues la situación como está México, nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, ¿verdad? En el, en el carro. Es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabes cómo somos los mexicanos”, dijo el cantante.

El cantante anunció de forma oficial que han postergado su boda religiosa con Ángela Aguilar (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Enfrentamiento armado cerca del rancho de los Aguilar

El episodio que marcó un antes y un después en los planes de la pareja ocurrió en febrero de 2026, cuando se registró un enfrentamiento armado cerca de la propiedad de la familia Aguilar en Zacatecas. Christian Nodal y Ángela Aguilar se encontraban en las inmediaciones durante el incidente, aunque no fueron objetivo directo de los ataques. El hecho encendió las alertas de seguridad y motivó la decisión de posponer la boda religiosa.

La pareja ya formalizó su unión civil en 2024, por lo que la ceremonia pendiente representa una celebración adicional. La familia Aguilar ha enfrentado episodios previos de riesgo en la región, pero el suceso reciente dio un giro en la percepción de seguridad en torno a sus actividades personales.

Zacatecas: territorio fragmentado por disputas narco

La violencia en Zacatecas se explica por la disputa entre organizaciones criminales que buscan controlar las rutas de trasiego hacia Estados Unidos. Desde 2024 y 2025, el panorama delictivo ha cambiado por operativos gubernamentales y enfrentamientos internos. Entre los grupos con mayor influencia están el Cártel de Sinaloa, que opera en el norte y noreste del estado, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, dominante en el sureste, sobre todo en la región de los Cañones de Jalpa y Tlaltenango.

El Cártel de Sinaloa mantiene presencia en municipios como Mazapil, Juan Aldama, Río Grande y Sombrerete, actuando a través de facciones como la del “Mayo” Zambada y grupos locales como “La Flecha”. Por su parte, el CJNG se ha aliado con el Cártel del Golfo en ciertas zonas para enfrentar al grupo rival, situación que ha incrementado la tensión y los hechos violentos en el estado.

(Instagram / Jomari Goyso)

La prioridad: seguridad familiar y personal para Ángela Auilar y Christian Nodal

Christian Nodal subrayó que la seguridad es el único factor que detiene la celebración religiosa. Aunque la familia Aguilar y el propio Nodal han sido discretos sobre el impacto de la ola de violencia en su vida cotidiana, el incidente reciente llevó a suspender indefinidamente la boda. “Nosotros queremos que sea en Zacatecas”, insistió el artista durante dicha entrevista, dejando claro que la espera solo terminará si las condiciones lo permiten.

La situación en Zacatecas ilustra cómo la violencia ligada al narcotráfico altera la vida cotidiana de familias y figuras públicas, obligándolas a modificar planes personales ante el temor de nuevos episodios de riesgo.