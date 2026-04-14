Reconstruyen puentes en Alameda Oriente tras daños del sismo, obra beneficiará a millones

Avanza reconstrucción de puentes Alameda Oriente para mejorar movilidad en la Zona Oriente.

La reconstrucción de los puentes Alameda Oriente 1 y 2, dañados tras el sismo de 2017, avanza conforme a lo previsto y se perfila como una de las obras clave para mejorar la movilidad entre el Estado de México y la Ciudad de México.

El proyecto, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), forma parte del Programa Integral de la Zona Oriente, enfocado en fortalecer la conectividad en una de las regiones con mayor densidad poblacional del país.

Avance de reconstrucción de puentes Alameda Oriente 2026

De acuerdo con la SICT, los trabajos actuales se concentran en el primero de los puentes, con dirección hacia el Estado de México.

Gobierno federal impulsa reconstrucción de puentes Alameda Oriente tras daños por sismo de 2017.

Esta estructura tendrá una longitud de 500 metros y ya superó la etapa de demolición de la construcción anterior.

Actualmente, se realiza el hincado de mil 892 pilotes de concreto y acero, con el apoyo de una cuadrilla de aproximadamente 100 trabajadores y 20 máquinas.

Infraestructura vial en Zona Oriente beneficiará a más de un millón

La obra forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la movilidad en la Zona Oriente del Estado de México, donde habitan más de un millón de personas.

El objetivo es reducir tiempos de traslado y facilitar la conexión entre municipios como Nezahualcóyotl y la capital del país.

Conectividad con autopistas México-Puebla y Peñón-Texcoco

Una vez concluidos, los puentes tendrán una longitud total de 1.2 kilómetros y contarán con tres carriles de circulación cada uno.

Mejoran carreteras y conexión vial en la Zona Oriente con reconstrucción de puentes.

Esto permitirá una mejor conexión con importantes vías como las autopistas México-Puebla y Peñón-Texcoco, lo que agilizará el tránsito vehicular en la zona.

Tránsito diario y fechas de entrega de los puentes

Se estima que, al finalizar la obra, alrededor de 65 mil vehículos circularán diariamente por estas estructuras.

El primer puente tiene como fecha de conclusión octubre de 2026, mientras que el segundo —con dirección hacia la Ciudad de México y una longitud de 700 metros— se prevé que esté listo en octubre de 2027.

Obras complementarias para mejorar movilidad y evitar encharcamientos

Además de la reconstrucción de los puentes, se realizan trabajos complementarios en la zona, como el mantenimiento de camellones, la rehabilitación del Periférico Oriente a la altura de Alameda Oriente y acciones para mitigar problemas de encharcamientos y baches.

Avanza proyecto de infraestructura en la Zona Oriente del Valle de México.

Estas intervenciones buscan mejorar de manera integral las condiciones de tránsito.

El rediseño de ambas estructuras se basa en estudios de geotecnia, análisis estructurales y evaluación de la estabilidad del suelo, con el objetivo de garantizar mayor seguridad tras los daños provocados por el sismo de 2017.

De qué trata el proyecto:

Reconstrucción de dos puentes dañados por el sismo de 2017

Longitud total de 1.2 kilómetros con tres carriles por sentido

Beneficio directo para más de un millón de habitantes

Capacidad estimada de 65 mil vehículos diarios

Conclusión del primer puente en octubre de 2026 y del segundo en 2027

Obras adicionales para mejorar vialidades y evitar encharcamientos

Con este proyecto, el Gobierno de México busca atender una demanda histórica de infraestructura en la Zona Oriente, considerada una de las más transitadas y con mayores retos en movilidad del Valle de México.