México

Caifanes, El TRI, Jumbo, Fobia, Soda Stereo, Julieta Venegas y otros conciertos al 50%: “Más Rock Por Menos Lana”

Fans de Camilo Séptimo, Hombres G o Lost Acapulco podrán comprar entradas con rebaja exclusiva en una promoción vigente sólo esta semana

Guardar
Fanáticos de bandas como Caifanes, Fobia o Julieta Venegas podrán comprar entradas con rebaja exclusiva en ticketmaster.com.mx desde el 13 y hasta el 17 de abril; solo aplica en funciones y secciones seleccionadas durante la promoción
Fanáticos de bandas como Caifanes, Fobia o Julieta Venegas podrán comprar entradas con rebaja exclusiva en ticketmaster.com.mx desde el 13 y hasta el 17 de abril; solo aplica en funciones y secciones seleccionadas durante la promoción

Miles de fanáticos del rock en México pueden acceder desde este 13 de abril a una promoción exclusiva para adquirir boletos de conciertos con hasta 50% de descuento. La campaña, denominada “Más Rock Por Menos Lana”, habilita la compra en línea a través de www.ticketmaster.com.mx para los principales espectáculos de rock latino confirmados en la cartelera nacional.

Durante un periodo de 120 horas, que concluye a las 23:59 del 17 de abril de 2026, los usuarios pueden seleccionar entre eventos de artistas como Caifanes, Camilo Séptimo, El Kanka, Fobia, Gol de Oro, Hombres G, Iseo & Dodosound, Ivan Ferreiro, Julieta Venegas, Mon Laferte y More Juice Fest, entre otros.

El beneficio está limitado a un máximo de ocho boletos por transacción y únicamente aplica sobre fechas y secciones previamente indicadas en el portal.

La banda Caifanes dará dos shows en CDMX (Cortesía)
La banda Caifanes dará dos shows en CDMX (Cortesía)

La promoción solo es válida para compras digitales realizadas con tarjetas bancarias de crédito o débito de instituciones legalmente constituidas en México. Los boletos se asignan hasta agotar existencia y corresponden exclusivamente a shows y localidades seleccionadas en la plataforma.

Para dudas o requerimientos sobre el servicio, los usuarios deben contactar a Ticketmaster por sus canales oficiales: Twitter @ServicioTM o Facebook @TicketmasterMexico. Consultar los términos y eventos participantes es indispensable para asegurar la disponibilidad del descuento.

El acceso a boletos con precios reducidos estará vigente únicamente durante estos cinco días, por lo que se invita a los interesados a verificar el catálogo de conciertos y planificar su compra.

La oferta especial estará disponible durante solo 120 horas, finalizando a las 23:59 del 17 de abril de 2026
La oferta especial estará disponible durante solo 120 horas, finalizando a las 23:59 del 17 de abril de 2026

Conciertos que cuentan con algún descuento en algunas de sus localidades:

  • Caifanes, Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Café Quijano, Teatro Estudio Cavaret, Guadalajara / Lunario Auditorio Nacional, CDMX
  • No te va gustar, Teatro Estudio Cavaret, Guadalajara / Pepsi Center, CDMX
  • Fobia, Auditorio Telmex, Guadalajara / Palacio de los Deportes, CDMX / MTY
  • Rayawana, Auditorio Telmex, Guadalajara / Palacio de los Deportes, CDMX
  • Hombres G, Auditorio Telmex, Guadalajara / Auditorio Nacional, CDMX
  • Bruses, C4 Concert House, Guadalajara
  • Paté de Fuá, Teatro Diana, Guadalajara
  • Soda Stereo Auditorio Banamex, Monterrey
  • Bersuit, Teatro Metropólitan, CDMX
  • Camilo Séptimo, Palacio de los Deportes, CDMX
  • El Kanka, Teatro Metropólitan, CDMX
  • El TRI, Palacio de los Deportes, CDMX
  • Eliades Ochoa, Teatro Metropólitan, CDMX / Teatro Diana, Guadalajara
  • Gol de Oro, DLD vs Dorian: Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes
  • Gol de Oro, Los Pericos vs Aterciopelados: Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes
  • Gol de Oro, Los Rabanes vs La Tremenda Korte, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes
  • Gol de Oro, Digitalism vs Kinky, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
  • Gol de Oro, Poolside vs Clubz, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
  • Gol de Oro: Silvestre y la Naranja vs Natalia Lacunza, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
  • Gol de Oro: Sonido La Changa vs Systema Solar, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
  • Gol de Oro: Ximena Sariñana vs Leo Rizzi, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
  • Guillotina, Teatro Metropólitan, CDMX
  • Iseo & Dodosound, Teatro Metropólitan, CDMX
  • Iván Ferreiro, Teatro Metropólitan, CDMX
  • Javier Corcobado, Teatro Metropólitan, CDMX
  • Julieta Venegas, Auditorio Nacional, CDMX
  • Jumbo, Teatro Metropólitan, CDMX / Teatro Diana, Guadalajara / GNP Seguros Monterrey
  • La Bande Son-Imaginaire, Pepsi Center, CDMX
  • Ladrones, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX
  • Lost Acapulco, Teatro Metropólitan, CDMX
  • Love of Lesbian, Auditorio Nacional, CDMX
  • Mafalda Cardenal, Lunario del Auditorio Nacional, CDMX
  • María Daniela y su Sonido Lasser, Teatro Metropólitan, CDMX
  • Mon Laferte, Palacio de los Deportes, CDMX
  • More Juice, Pepsi Center, CDMX
  • Nasa Histories, Teatro Metropólitan, CDMX
  • Nunca Jamás, Lunario del Auditorio Nacional, CDMX
  • Reyno, Pepsi Center, CDMX
  • Sr. Bikini, Teatro Metropólitan, CDMX
  • Winona Riders, Foro Puebla, CDMX

Temas Relacionados

Más Rock Por Menos LanaCaifanesEl TRIJumboFobiaSoda Stereomexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo la hidratación adecuada influye en tu salud digestiva

La importancia de una hidratación adecuada va más allá de calmar la sed: especialistas advierten que es clave para el bienestar integral y puede influir directamente en el funcionamiento del organismo

Cómo la hidratación adecuada influye en tu salud digestiva

La diagnosticaron con un defecto congénito que le impediría caminar y la operaron cuando aún no nacía, hoy puede correr

Gracias a una cirugía de espina bífida realizada en el IMSS, Dulce Sofía puede correr tras una pelota

La diagnosticaron con un defecto congénito que le impediría caminar y la operaron cuando aún no nacía, hoy puede correr

¿Qué está pasando en el metro y metrobús de la CDMX hoy 13 de abril? Reportan retraso en línea 1, 3 y 7

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el metro y metrobús de la CDMX hoy 13 de abril? Reportan retraso en línea 1, 3 y 7

Senado es notificado del viaje de Claudia Sheinbaum a España: esta es la fecha de partida

La asistencia a una cumbre en Barcelona ocurre tras un periodo de distanciamiento diplomático entre ambos países

Senado es notificado del viaje de Claudia Sheinbaum a España: esta es la fecha de partida

Suprema Corte defiende datos personales en poder de los partidos políticos y los sindicatos

El tribunal determinó que la regulación de la información corresponde únicamente al gobierno federal

Suprema Corte defiende datos personales en poder de los partidos políticos y los sindicatos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre

Encuentran con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre

Desaparece Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, tras el secuestro de su padre

Con un Black Mamba para operaciones especiales: Fiscalía de Michoacán incorpora 4 vehículos blindados para combatir a cárteles

El narcotráfico en México tiene aterrados a los Aguilar y a Christian Nodal

De extorsión a estafas: estos son los cinco cárteles que podrían fortalecer sus negocios durante el Mundial 2026, según experto

ENTRETENIMIENTO

Eiza González descubrió triple padecimiento ginecológico al intentar congelar sus óvulos: “El cuerpo se resquebraja”

Eiza González descubrió triple padecimiento ginecológico al intentar congelar sus óvulos: “El cuerpo se resquebraja”

Santa Fe Klan presume su relación con Camila Zamorano en redes sociales

Enjambre apuesta todo en concierto masivo: el anuncio que sacude a sus fans en CDMX

Quién es 008RACCA, el joven mexicano que conquista las listas musicales con el sencillo viral ‘Amantes’

Boda presidencial: María Calderón Zavala, hija de Felipe y Margarita, se casa a fin de año, ¿quién es su prometido?

DEPORTES

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

José Ramón Fernández presenta su libro “El Protagonista”: así afronta el tema de David Faitelson

Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Diablos Rojos del México: así sería su lineup titular para defender el campeonato en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Rumbo al Mundial 2026: así fue la primera participación de Panamá en las Copas del Mundo

Atlético de Madrid vs Barcelona: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League desde México