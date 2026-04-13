Caifanes, El TRI, Jumbo, Fobia, Soda Stereo, Julieta Venegas y otros conciertos al 50%: “Más Rock Por Menos Lana”

Fanáticos de bandas como Caifanes, Fobia o Julieta Venegas podrán comprar entradas con rebaja exclusiva en ticketmaster.com.mx desde el 13 y hasta el 17 de abril; solo aplica en funciones y secciones seleccionadas durante la promoción

Miles de fanáticos del rock en México pueden acceder desde este 13 de abril a una promoción exclusiva para adquirir boletos de conciertos con hasta 50% de descuento. La campaña, denominada “Más Rock Por Menos Lana”, habilita la compra en línea a través de www.ticketmaster.com.mx para los principales espectáculos de rock latino confirmados en la cartelera nacional.

Durante un periodo de 120 horas, que concluye a las 23:59 del 17 de abril de 2026, los usuarios pueden seleccionar entre eventos de artistas como Caifanes, Camilo Séptimo, El Kanka, Fobia, Gol de Oro, Hombres G, Iseo & Dodosound, Ivan Ferreiro, Julieta Venegas, Mon Laferte y More Juice Fest, entre otros.

El beneficio está limitado a un máximo de ocho boletos por transacción y únicamente aplica sobre fechas y secciones previamente indicadas en el portal.

La banda Caifanes dará dos shows en CDMX (Cortesía)

La promoción solo es válida para compras digitales realizadas con tarjetas bancarias de crédito o débito de instituciones legalmente constituidas en México. Los boletos se asignan hasta agotar existencia y corresponden exclusivamente a shows y localidades seleccionadas en la plataforma.

Para dudas o requerimientos sobre el servicio, los usuarios deben contactar a Ticketmaster por sus canales oficiales: Twitter @ServicioTM o Facebook @TicketmasterMexico. Consultar los términos y eventos participantes es indispensable para asegurar la disponibilidad del descuento.

El acceso a boletos con precios reducidos estará vigente únicamente durante estos cinco días, por lo que se invita a los interesados a verificar el catálogo de conciertos y planificar su compra.

La oferta especial estará disponible durante solo 120 horas, finalizando a las 23:59 del 17 de abril de 2026

Conciertos que cuentan con algún descuento en algunas de sus localidades:

Caifanes, Estadio GNP Seguros, CDMX

Café Quijano, Teatro Estudio Cavaret, Guadalajara / Lunario Auditorio Nacional, CDMX

No te va gustar, Teatro Estudio Cavaret, Guadalajara / Pepsi Center, CDMX

Fobia, Auditorio Telmex, Guadalajara / Palacio de los Deportes, CDMX / MTY

Rayawana, Auditorio Telmex, Guadalajara / Palacio de los Deportes, CDMX

Hombres G, Auditorio Telmex, Guadalajara / Auditorio Nacional, CDMX

Bruses, C4 Concert House, Guadalajara

Paté de Fuá, Teatro Diana, Guadalajara

Soda Stereo Auditorio Banamex, Monterrey

Bersuit, Teatro Metropólitan, CDMX

Camilo Séptimo, Palacio de los Deportes, CDMX

El Kanka, Teatro Metropólitan, CDMX

El TRI, Palacio de los Deportes, CDMX

Eliades Ochoa, Teatro Metropólitan, CDMX / Teatro Diana, Guadalajara

Gol de Oro, DLD vs Dorian: Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes

Gol de Oro, Los Pericos vs Aterciopelados: Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes

Gol de Oro, Los Rabanes vs La Tremenda Korte, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes

Gol de Oro, Digitalism vs Kinky, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX

Gol de Oro, Poolside vs Clubz, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX

Gol de Oro: Silvestre y la Naranja vs Natalia Lacunza, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX

Gol de Oro: Sonido La Changa vs Systema Solar, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX

Gol de Oro: Ximena Sariñana vs Leo Rizzi, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX

Guillotina, Teatro Metropólitan, CDMX

Iseo & Dodosound, Teatro Metropólitan, CDMX

Iván Ferreiro, Teatro Metropólitan, CDMX

Javier Corcobado, Teatro Metropólitan, CDMX

Julieta Venegas, Auditorio Nacional, CDMX

Jumbo, Teatro Metropólitan, CDMX / Teatro Diana, Guadalajara / GNP Seguros Monterrey

La Bande Son-Imaginaire, Pepsi Center, CDMX

Ladrones, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX

Lost Acapulco, Teatro Metropólitan, CDMX

Love of Lesbian, Auditorio Nacional, CDMX

Mafalda Cardenal, Lunario del Auditorio Nacional, CDMX

María Daniela y su Sonido Lasser, Teatro Metropólitan, CDMX

Mon Laferte, Palacio de los Deportes, CDMX

More Juice, Pepsi Center, CDMX

Nasa Histories, Teatro Metropólitan, CDMX

Nunca Jamás, Lunario del Auditorio Nacional, CDMX

Reyno, Pepsi Center, CDMX

Sr. Bikini, Teatro Metropólitan, CDMX

Winona Riders, Foro Puebla, CDMX