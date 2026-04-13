Caifanes, El TRI, Jumbo, Fobia, Soda Stereo, Julieta Venegas y otros conciertos al 50%: “Más Rock Por Menos Lana”

Miles de fanáticos del rock en México pueden acceder desde este 13 de abril a una promoción exclusiva para adquirir boletos de conciertos con hasta 50% de descuento. La campaña, denominada “Más Rock Por Menos Lana”, habilita la compra en línea a través de www.ticketmaster.com.mx para los principales espectáculos de rock latino confirmados en la cartelera nacional.
Durante un periodo de 120 horas, que concluye a las 23:59 del 17 de abril de 2026, los usuarios pueden seleccionar entre eventos de artistas como Caifanes, Camilo Séptimo, El Kanka, Fobia, Gol de Oro, Hombres G, Iseo & Dodosound, Ivan Ferreiro, Julieta Venegas, Mon Laferte y More Juice Fest, entre otros.
El beneficio está limitado a un máximo de ocho boletos por transacción y únicamente aplica sobre fechas y secciones previamente indicadas en el portal.
La promoción solo es válida para compras digitales realizadas con tarjetas bancarias de crédito o débito de instituciones legalmente constituidas en México. Los boletos se asignan hasta agotar existencia y corresponden exclusivamente a shows y localidades seleccionadas en la plataforma.
Para dudas o requerimientos sobre el servicio, los usuarios deben contactar a Ticketmaster por sus canales oficiales: Twitter @ServicioTM o Facebook @TicketmasterMexico. Consultar los términos y eventos participantes es indispensable para asegurar la disponibilidad del descuento.
El acceso a boletos con precios reducidos estará vigente únicamente durante estos cinco días, por lo que se invita a los interesados a verificar el catálogo de conciertos y planificar su compra.
Conciertos que cuentan con algún descuento en algunas de sus localidades:
- Caifanes, Estadio GNP Seguros, CDMX
- Café Quijano, Teatro Estudio Cavaret, Guadalajara / Lunario Auditorio Nacional, CDMX
- No te va gustar, Teatro Estudio Cavaret, Guadalajara / Pepsi Center, CDMX
- Fobia, Auditorio Telmex, Guadalajara / Palacio de los Deportes, CDMX / MTY
- Rayawana, Auditorio Telmex, Guadalajara / Palacio de los Deportes, CDMX
- Hombres G, Auditorio Telmex, Guadalajara / Auditorio Nacional, CDMX
- Bruses, C4 Concert House, Guadalajara
- Paté de Fuá, Teatro Diana, Guadalajara
- Soda Stereo Auditorio Banamex, Monterrey
- Bersuit, Teatro Metropólitan, CDMX
- Camilo Séptimo, Palacio de los Deportes, CDMX
- El Kanka, Teatro Metropólitan, CDMX
- El TRI, Palacio de los Deportes, CDMX
- Eliades Ochoa, Teatro Metropólitan, CDMX / Teatro Diana, Guadalajara
- Gol de Oro, DLD vs Dorian: Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes
- Gol de Oro, Los Pericos vs Aterciopelados: Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes
- Gol de Oro, Los Rabanes vs La Tremenda Korte, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes
- Gol de Oro, Digitalism vs Kinky, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
- Gol de Oro, Poolside vs Clubz, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
- Gol de Oro: Silvestre y la Naranja vs Natalia Lacunza, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
- Gol de Oro: Sonido La Changa vs Systema Solar, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
- Gol de Oro: Ximena Sariñana vs Leo Rizzi, Pabellón Oeste, Palacio de los Deportes, CDMX
- Guillotina, Teatro Metropólitan, CDMX
- Iseo & Dodosound, Teatro Metropólitan, CDMX
- Iván Ferreiro, Teatro Metropólitan, CDMX
- Javier Corcobado, Teatro Metropólitan, CDMX
- Julieta Venegas, Auditorio Nacional, CDMX
- Jumbo, Teatro Metropólitan, CDMX / Teatro Diana, Guadalajara / GNP Seguros Monterrey
- La Bande Son-Imaginaire, Pepsi Center, CDMX
- Ladrones, Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX
- Lost Acapulco, Teatro Metropólitan, CDMX
- Love of Lesbian, Auditorio Nacional, CDMX
- Mafalda Cardenal, Lunario del Auditorio Nacional, CDMX
- María Daniela y su Sonido Lasser, Teatro Metropólitan, CDMX
- Mon Laferte, Palacio de los Deportes, CDMX
- More Juice, Pepsi Center, CDMX
- Nasa Histories, Teatro Metropólitan, CDMX
- Nunca Jamás, Lunario del Auditorio Nacional, CDMX
- Reyno, Pepsi Center, CDMX
- Sr. Bikini, Teatro Metropólitan, CDMX
- Winona Riders, Foro Puebla, CDMX