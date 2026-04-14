Spotify Podcast Awards 2026: lista de nominados y cómo votar entre La Cotorrisa, Las Alucines, Penitencia y más

La plataforma Spotify presenta la lista de nominados a la segunda edición de los Spotify Podcast Awards 2026 en México, revelada este 19 de abril por los influencers Daniel Valle y Diana Wong.
Entre los seleccionados figuran proyectos como La cotorrisa, Relatos de la noche y Se regalan dudas, distribuidos en categorías que destacan la variedad del formato: comedia, entrevista, “del aire al podcast”, crimen, terror, amor propio, business & tech y el codiciado “top de top”, donde compiten las producciones con mayor audiencia y repercusión.
El evento confirma el crecimiento del podcasting como medio de entretenimiento digital. Las categorías reconocen tanto a “producciones consolidadas” como a nuevas voces que amplían el alcance del formato, según la organización de Spotify.
Votación para los Spotify Podcast Awards 2026
La votación estará abierta del 20 de abril al 4 de mayo, periodo en el que los usuarios podrán apoyar a sus podcasts preferidos a través de una playlist especial disponible al buscar “Spotify Podcast Awards” en la aplicación.
El público definirá al ganador de la categoría “Podcast Top de los Tops”, lo que convierte la votación en una parte esencial del proceso.
La ceremonia para anunciar a los ganadores se realizará el 13 de mayo a las 20:00 horas (hora de México) y será transmitida en vivo desde el TikTok de Spotify México.
Categorías de Podcasts nominados
Entre las categorías destacan:
Podcast Revelación:
- Mis traumas, mis chistes
- Santos Bravos - La Serie
- Criaturitas de la noche
- Besties con MTV
- Perturba2
Terror:
- Paranormal
- Relatos de la noche
- Hablemos de lo que no existe
- Leyendas legendarias
Comedia:
- La cotorrisa
- Par de tres
- Las alucines
- Las damitas histeria
- Panda Show Picante
Amor Propio:
- Seis de copas
- Psicóloga Pau
- Se regalan dudas
- Date Cuenta Podcast
- La magia del caos con Aislinn Derbez
Chisme:
- Noche de chixs
- Villa godín podcast
- Buzón de quejas
- Niñas bien
- Hablemos de tal con un tal Fredo
Entrevista:
- Creativo
- Gusgri Podcast
- Diario de un humano
- Pepe & Chema Podcast
- Tengo muchas preguntas al respecto
Business & Tech:
- Chisme corporativo
- Sinergéticos
- Dimes y billetes
- La estrategia del día México
- Cracks Podcast con Oso Trava
Habla Hispana:
- Tengo un plan
- Psicología al desnudo
- Microdosis de amor propio
- Roca Project
- Los hombres sí lloran
Crimen:
- Criminalmente
- Relatos Forenses
- Penitencia
- Criminalista nocturno
- Leyendas legendarias
Del aire al podcast:
- Así se hacen los chismes
- La entrevista con Yordi Rosado
- Martha Debayle
- El podcast de Marco Antonio Regil
- La Corneta de Los 40
En “Top de tops” compiten:
- Las alucines
- La cotorrisa
- Relatos de la noche
- Hablemos de lo que no existe
- Penitencia
- Paranormal
- Gusgri podcast
- Se regalan dudas
- Extra anormal
- Farid Dieck Relatos y Reflexiones
Spotify México habilita así una plataforma para que la audiencia reconozca, a través de su voto, a los creadores más influyentes del país en 2026.