Spotify Podcast Awards 2026: lista de nominados y cómo votar entre La Cotorrisa, Las Alucines, Penitencia y más

La plataforma Spotify revela la lista de nominados a los Spotify Podcast Awards 2026 en México, destacando lo mejor del podcasting nacional

La plataforma Spotify presenta la lista de nominados a la segunda edición de los Spotify Podcast Awards 2026 en México, revelada este 19 de abril por los influencers Daniel Valle y Diana Wong.

Entre los seleccionados figuran proyectos como La cotorrisa, Relatos de la noche y Se regalan dudas, distribuidos en categorías que destacan la variedad del formato: comedia, entrevista, “del aire al podcast”, crimen, terror, amor propio, business & tech y el codiciado “top de top”, donde compiten las producciones con mayor audiencia y repercusión.

El evento confirma el crecimiento del podcasting como medio de entretenimiento digital. Las categorías reconocen tanto a “producciones consolidadas” como a nuevas voces que amplían el alcance del formato, según la organización de Spotify.

Votación para los Spotify Podcast Awards 2026

La votación estará abierta del 20 de abril al 4 de mayo, periodo en el que los usuarios podrán apoyar a sus podcasts preferidos a través de una playlist especial disponible al buscar “Spotify Podcast Awards” en la aplicación.

La votación para elegir a los ganadores de los premios Spotify Podcast Awards 2026 estará abierta del 20 de abril al 4 de mayo mediante la app de Spotify

El público definirá al ganador de la categoría “Podcast Top de los Tops”, lo que convierte la votación en una parte esencial del proceso.

La ceremonia para anunciar a los ganadores se realizará el 13 de mayo a las 20:00 horas (hora de México) y será transmitida en vivo desde el TikTok de Spotify México.

Categorías de Podcasts nominados

Entre las categorías destacan:

Podcast Revelación:

Mis traumas, mis chistes

Santos Bravos - La Serie

Criaturitas de la noche

Besties con MTV

Perturba2

Terror:

Paranormal

Relatos de la noche

Hablemos de lo que no existe

Leyendas legendarias

‘Leyendas Legendarias’ compite por un Spotify Podcast Awards (elbadiablo)

Comedia:

La cotorrisa

Par de tres

Las alucines

Las damitas histeria

Panda Show Picante

Amor Propio:

Seis de copas

Psicóloga Pau

Se regalan dudas

Date Cuenta Podcast

La magia del caos con Aislinn Derbez

Chisme:

Noche de chixs

Villa godín podcast

Buzón de quejas

Niñas bien

Hablemos de tal con un tal Fredo

'La Cotorrisa', el popular podcast de comedia vuelve a ser nominado en esta edición

Entrevista:

Creativo

Gusgri Podcast

Diario de un humano

Pepe & Chema Podcast

Tengo muchas preguntas al respecto

Business & Tech:

Chisme corporativo

Sinergéticos

Dimes y billetes

La estrategia del día México

Cracks Podcast con Oso Trava

Habla Hispana:

Tengo un plan

Psicología al desnudo

Microdosis de amor propio

Roca Project

Los hombres sí lloran

Crimen:

Criminalmente

Relatos Forenses

Penitencia

Criminalista nocturno

Leyendas legendarias

'La entrevista con Yordi Rosado' compite en la categoría 'Del aire al podcast'

Del aire al podcast:

Así se hacen los chismes

La entrevista con Yordi Rosado

Martha Debayle

El podcast de Marco Antonio Regil

La Corneta de Los 40

En “Top de tops” compiten:

Las alucines

La cotorrisa

Relatos de la noche

Hablemos de lo que no existe

Penitencia

Paranormal

Gusgri podcast

Se regalan dudas

Extra anormal

Farid Dieck Relatos y Reflexiones

Spotify México habilita así una plataforma para que la audiencia reconozca, a través de su voto, a los creadores más influyentes del país en 2026.