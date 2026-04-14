México

Spotify Podcast Awards 2026: lista de nominados y cómo votar entre La Cotorrisa, Las Alucines, Penitencia y más

Podcasts consolidados y nuevas voces se disputan el máximo reconocimiento, definido por el voto del público, entre propuestas reconocidas e innovadoras como Se regalan dudas, Leyendas Legendarias y Farid Dieck Relatos y Reflexiones

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La plataforma Spotify revela la lista de nominados a los Spotify Podcast Awards 2026 en México, destacando lo mejor del podcasting nacional
La plataforma Spotify revela la lista de nominados a los Spotify Podcast Awards 2026 en México, destacando lo mejor del podcasting nacional

La plataforma Spotify presenta la lista de nominados a la segunda edición de los Spotify Podcast Awards 2026 en México, revelada este 19 de abril por los influencers Daniel Valle y Diana Wong.

Entre los seleccionados figuran proyectos como La cotorrisa, Relatos de la noche y Se regalan dudas, distribuidos en categorías que destacan la variedad del formato: comedia, entrevista, “del aire al podcast”, crimen, terror, amor propio, business & tech y el codiciado “top de top”, donde compiten las producciones con mayor audiencia y repercusión.

El evento confirma el crecimiento del podcasting como medio de entretenimiento digital. Las categorías reconocen tanto a “producciones consolidadas” como a nuevas voces que amplían el alcance del formato, según la organización de Spotify.

Votación para los Spotify Podcast Awards 2026

La votación estará abierta del 20 de abril al 4 de mayo, periodo en el que los usuarios podrán apoyar a sus podcasts preferidos a través de una playlist especial disponible al buscar “Spotify Podcast Awards” en la aplicación.

La votación para elegir a los ganadores de los premios Spotify Podcast Awards 2026 estará abierta del 20 de abril al 4 de mayo mediante la app de Spotify
La votación para elegir a los ganadores de los premios Spotify Podcast Awards 2026 estará abierta del 20 de abril al 4 de mayo mediante la app de Spotify

El público definirá al ganador de la categoría “Podcast Top de los Tops”, lo que convierte la votación en una parte esencial del proceso.

La ceremonia para anunciar a los ganadores se realizará el 13 de mayo a las 20:00 horas (hora de México) y será transmitida en vivo desde el TikTok de Spotify México.

Categorías de Podcasts nominados

Entre las categorías destacan:

Podcast Revelación:

  • Mis traumas, mis chistes
  • Santos Bravos - La Serie
  • Criaturitas de la noche
  • Besties con MTV
  • Perturba2

Terror:

  • Paranormal
  • Relatos de la noche
  • Hablemos de lo que no existe
  • Leyendas legendarias
Mario Bezares acusó de difamación a los creadores de ‘Leyendas Legendarias’
‘Leyendas Legendarias’ compite por un Spotify Podcast Awards (elbadiablo)

Comedia:

  • La cotorrisa
  • Par de tres
  • Las alucines
  • Las damitas histeria
  • Panda Show Picante

Amor Propio:

  • Seis de copas
  • Psicóloga Pau
  • Se regalan dudas
  • Date Cuenta Podcast
  • La magia del caos con Aislinn Derbez

Chisme:

  • Noche de chixs
  • Villa godín podcast
  • Buzón de quejas
  • Niñas bien
  • Hablemos de tal con un tal Fredo
Spotify+
'La Cotorrisa', el popular podcast de comedia vuelve a ser nominado en esta edición

Entrevista:

  • Creativo
  • Gusgri Podcast
  • Diario de un humano
  • Pepe & Chema Podcast
  • Tengo muchas preguntas al respecto

Business & Tech:

  • Chisme corporativo
  • Sinergéticos
  • Dimes y billetes
  • La estrategia del día México
  • Cracks Podcast con Oso Trava

Habla Hispana:

  • Tengo un plan
  • Psicología al desnudo
  • Microdosis de amor propio
  • Roca Project
  • Los hombres sí lloran

Crimen:

  • Criminalmente
  • Relatos Forenses
  • Penitencia
  • Criminalista nocturno
  • Leyendas legendarias
Yordi Rosado despidió a una mujer porque sintió atracción por ella
'La entrevista con Yordi Rosado' compite en la categoría 'Del aire al podcast'

Del aire al podcast:

  • Así se hacen los chismes
  • La entrevista con Yordi Rosado
  • Martha Debayle
  • El podcast de Marco Antonio Regil
  • La Corneta de Los 40

En “Top de tops” compiten:

  • Las alucines
  • La cotorrisa
  • Relatos de la noche
  • Hablemos de lo que no existe
  • Penitencia
  • Paranormal
  • Gusgri podcast
  • Se regalan dudas
  • Extra anormal
  • Farid Dieck Relatos y Reflexiones

Spotify México habilita así una plataforma para que la audiencia reconozca, a través de su voto, a los creadores más influyentes del país en 2026.

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