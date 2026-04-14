Beca Benito Juárez 2026: esta es la fecha límite para recibir el pago doble

Inicia pago doble a estudiantes del 13 al 24 de abril con calendario por apellido.

El programa de la Becas Benito Juárez inició este 13 de abril la dispersión de un pago doble para estudiantes de distintos niveles educativos, como parte de su calendario oficial.

Este apoyo incluye los bimestres enero-febrero y marzo-abril de 2026, y se entregará de forma escalonada hasta el próximo 24 de abril.

Calendario de pagos abril 2026: fechas clave por apellido

La entrega de los recursos se realiza conforme a la letra inicial del primer apellido de las y los beneficiarios.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

A y B: lunes 13 de abril

C: martes 14 de abril

D, E, F: miércoles 15 de abril

G: jueves 16 de abril

H, I, J, K, L: viernes 17 de abril

M: lunes 20 de abril

N, Ñ, O, P, Q: martes 21 de abril

R: miércoles 22 de abril

S: jueves 23 de abril

T a Z: viernes 24 de abril

Este calendario aplica también para estudiantes de educación superior inscritos en Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Calendario oficial de pagos de abril de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Facebook/Julio León.

Pago doble de la beca: montos según nivel educativo

Durante abril, las y los beneficiarios recibirán un depósito acumulado en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Los montos son:

Educación media superior (bachillerato): 3,800 pesos

Educación superior: 11,600 pesos

Estos montos corresponden a la suma de dos bimestres, ya que el apoyo regular es de 1,900 pesos y 5,800 pesos bimestrales, respectivamente.

Cobertura del programa y objetivo social

La Beca Benito Juárez beneficia actualmente a más de 4 millones 180 mil estudiantes de nivel básico y medio superior.

Por su parte, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro cuenta con más de 423 mil universitarios inscritos.

Programa de apoyos educativos beneficia a más de 4.6 millones de estudiantes en el país. (Foto: Gobierno de México)

Ambos esquemas forman parte de las políticas sociales del Gobierno de México, enfocadas en garantizar la permanencia escolar y reducir la deserción, especialmente en zonas de alta marginación.

Consulta de estatus y seguimiento del pago

Las autoridades recomiendan a las y los beneficiarios revisar constantemente el Buscador de Estatus para conocer detalles sobre su depósito o posibles avisos relacionados con su tarjeta.

También se encuentra disponible una línea de atención telefónica (55 1162 0300) para resolver dudas sobre el proceso.

Requisitos para registrarse a la beca

Para quienes buscan incorporarse al programa en educación media superior, es necesario cumplir con ciertos requisitos y realizar el trámite en línea:

Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato

Contar con CURP (del estudiante y tutor, si aplica)

Tener correo electrónico y número telefónico

Proporcionar la Clave de Centro de Trabajo (CCT)

Presentar identificación oficial o comprobante escolar

Entregar comprobante de domicilio

Estos son los requisitos para registrarse a apoyos educativos en nivel medio superior. (X/@Beca)

El registro se realiza mediante la plataforma oficial utilizando una cuenta Llave MX, donde también se deben subir los documentos en formato digital.

Una beca con enfoque universal

El programa es de carácter público y universal, aunque prioriza a estudiantes en condiciones vulnerables.

Su objetivo principal es garantizar que la educación continúe siendo un derecho accesible y no un privilegio.

Las autoridades reiteraron que estos apoyos no deben ser utilizados con fines políticos o distintos al desarrollo social, y llamaron a las y los beneficiarios a respetar el calendario para evitar contratiempos en la entrega del recurso.