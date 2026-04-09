México

Monreal adelanta que titular de Semarnat y Pemex podrían comparecer en San Lázaro por derrame de hidrocarburo

Movimiento Ciudadano ha instado a que los titulares de ambas dependencias comparezcan en la Cámara de Diputados por los daños ocasionados en el Golfo de México

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Diputados de Movimiento Ciudadano llevaron "gotitas de hidrocarburo" a San Lázaro. (Crédito: Cámara de Diputados)

Luego de que en el debate en la sesión para aprobar el Plan B de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados se encendieran los ánimos por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, al punto de que la diputada de Morena, Paola Tenorio Adame, le aventara una cubeta con chapopote a diputados de Movimiento Ciudadano que llevaron el recipiente como protesta, el coordinador de la Jucopo, Ricardo Monreal, fue cuestionado sobre la comparecencia de los titulares de Semarnat y Pemex.

Monreal ya busca diálogo con Gobernación

El legislador comentó que la propuesta fue realizada en días reciente en la Jucopo por parte de las distintas fuerzas políticas en San Lázaro, por lo que adelantó que ya está buscando diálogo con la Secretaría de Gobernación:

Es quien lleva la conducción política institucional con el Congreso para ver si podemos realizarla y para generar condiciones de este ejercicio que plantea algunos grupos, pero tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”.

Pese a que la propuesta, al menos por parte de Movimiento Ciudadano, fue hecha desde hace casi un mes, el morenista no ha abordado el tema con la bancada oficialista, pero comentó que lo hará “el próximo lunes o marte”.

Aún con los daños ambientales y económicos que se han reportado en los últimos meses en estados como Veracruz y Tabasco, donde la presencia de hidrocarburo en las playas ha sido más problemática, Monreal reiteró que no ha habido impedimento y que tras los planteamientos legislativos, lo revisaran.

Negando la versión que han dado legisladores de MC en cuanto a la solicitud de comparecencia de los titulares mencionados, el zacatecano puntualizó que la solicitud llegó a penas el martes de esta primera semana de abril.

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que titulares de Semarnat y Pemex podrían comparecer en la Cámara de Diputados por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México. (Fotos: Cámara de Diputados/Marina)
El diputado de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que titulares de Semarnat y Pemex podrían comparecer en la Cámara de Diputados por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México. (Fotos: Cámara de Diputados/Marina)

Movimiento Ciudadano lleva “gotitas de chapopote”

Ante la emergencia que se ha desatado en el Golfo de México, el pasado 7 de abril, Sergio Gil y Laura Ballesteros, legisladores de MC, llevaron lo que llevaron “gotitas de chapopote” a San Lázaro, la cubeta que mostraron la dejaron ante el Pleno como muestra de protesta ambiental:

Estas son las gotitas de chapopote que Rocío Nahle dice que no han afectado ni la fauna ni la vida de los veracruzanos”.

El emecista Sergio Gil comentó que el problema ya habría escalado a Tabasco, debido a la falta de medidas efectivas, “está cubierto todo el litoral veracruzano, que está en Tamaulipas y que ya llegó hasta el estado de Texas”.

Por su parte, Laura Ballesteros, recriminó la falta de fondos económicos para atender la emergencia que acecha al sector pesquero y a la población de estos estados:

“En Veracruz, el Fondo Ecológico, que lo quitaron en la administración de Cuitláhuac García y que este gobierno ha sido nulo. Y el Fondo de Catástrofes, el Fonden, que para acabarla a Veracruz, le llueve sobre mojado”.

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