Enjambre en Foro GNP: precio de boletos por sección para 'Daños Luz Tour'

Los precios de boletos para el Daños Luz Tour varían según la sección, con opciones desde $930 en zona general hasta $3,497 en platino (EFE/ Universal Music)

La venta de boletos para el Daños Luz Tour de Enjambre en el Foro GNP Seguros genera un “enjambre digital” notable entre usuarios que buscan asegurar su lugar en uno de los conciertos más relevantes que se realizarán en CDMX.

Quienes desean asistir al concierto de Enjambre el 29 de agosto de 2026 encontrarán que los precios varían según la ubicación dentro del recinto. Las opciones van desde la zona Platino, con boletos de entre $2,914 y $3,497, hasta áreas generales con precios de $930 y accesibilidad para personas con discapacidad por $1,240.

Precios del Daños Luz Tour por sección en el Foro GNP

El Foro GNP Seguros está dividido en varias secciones, cada una con precios específicos para el Daños Luz Tour. A continuación se presenta el rango de precios por sección sin cargos por servicio de la boletera.

Enjambre anuncia concierto en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 29 de agosto de 2026, marcando un hito en su carrera. - (Ocesa)

Zona Platino:

Plat A: $2,914 – $3,497

Plat B: $2,418 – $2,902

Plat C: $1,984 – $2,381

Plat D: $1,674 – $2,009

Plat E: $1,488 – $1,786

Otras zonas cercanas:

GNP: $1,612 – $1,934

Gradas / laterales:

Verde B: $1,054 – $1,265

Naranja B: $930 – $1,116

Verde C: $744 – $893

Naranja C: $496 – $595

General:

General B: $930

Accesibilidad:

PCD: $1,240

La preventa Banamex para el Daños Luz Tour comienza el 16 de abril, seguida por la venta general el 17 de abril y taquillas el 18 de abril

Cómo comprar boletos para el concierto

Existen varias etapas a considerar para adquirir boletos en el Foro GNP Seguros, ante la alta demanda:

1. La preventa Banamex inicia el 16 de abril a las 14:00 horas exclusivamente para tarjetahabientes, a través de la boletera.

2. El 17 de abril, la venta se abre al público general desde el sitio oficial de la boletera

3. El 18 de abril comenzará la venta en taquillas del recinto.

Algunas recomendaciones útiles para usuarios frente al “enjambre digital” incluyen:

Ingresar con anticipación al sitio de la boletera, con los datos de pago listos.

Mantener una conexión de internet estable y verificar los horarios de venta.

Revisar con frecuencia la disponibilidad de las distintas secciones, ya que la demanda puede agotar boletos rápidamente.

Detalles del concierto de Daños Luz Tour en CDMX

El concierto del 29 de agosto de 2026 marcará la primera vez que Enjambre presenta un show en solitario en el Foro GNP Seguros, uno de los recintos más representativos de la Ciudad de México.

El Daños Luz Tour de Enjambre representa el show más ambicioso de la banda zacatecana, con 3.8 millones de seguidores y numerosas fechas agotadas (Foto: Instagram/@enjambremx)

Este evento sobresale como el más ambicioso en la historia de la banda, respaldada por una audiencia de 3.8 millones de seguidores en distintas plataformas y más de 60 fechas agotadas durante su actual gira.

El Foro GNP Seguros, ubicado en CDMX, es escenario de grandes conciertos y referente para artistas que buscan conectar con multitudes. Enjambre —originaria de Zacatecas y reconocida por su rock en español— festejará en este recinto más de veinte años de carrera con un espectáculo conmemorativo que genera expectativa entre seguidores en México y la región.