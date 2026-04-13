Diablos Rojos del México: así sería su lineup titular para defender el campeonato en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Los escarlatas inaugurarán la campaña frente a los Piratas de Campeche en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde buscarán comenzar su defensa del bicampeonato. (X: Diablos Rojos del México)

Los Diablos Rojos del México se alistan para defender su bicampeonato en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol con algunas modificaciones dentro del roster pero con el mismo espíritu competitivo de buscar la supremacía por tercer año consecutivo.

Pretemporada complicada

Con algunas ausencias, el cuadro escarlata sufrió en sus juegos de preparación. (Instagram: Diablos Rojos del México)

Los Diablos Rojos del México enfrentaron una pretemporada exigente, con una agenda repleta que incluyó tres torneos. Sin embargo, los resultados no fueron del todo favorables para los escarlatas y la incertidumbre entre los aficionados crece de cara al comienzo de la campaña.

Por segunda ocasión consecutiva se disputó la Baseball Champions League Americas, donde los Diablos partían como campeones vigentes. Esta vez, se toparon con unos Kane County Cougars de Estados Unidos que les complicaron la vida: el equipo norteamericano los superó tanto en la ronda de Round Robin como en la Gran Final.

Posteriormente, los Diablos Rojos disputaron seis juegos de Interliga ante escuadras de la Liga Mexicana de Béisbol: Guerreros de Oaxaca, Toros de Tijuana, Águila de Veracruz y Pericos de Puebla.

Finalmente, cerraron sus compromisos de preparación en Cerraron la pretemporada en la Copa León 450, torneo en el que se quedaron cortos y no pudieron acceder a la final.

Durante estos encuentros, al igual que en la temporada pasada, el pitcheo sigue en tela de juicio, ya que los abridores continúan teniendo problemas y siguen siendo la principal preocupación del equipo de cara al inicio de la campaña.

Cómo lucirá el lineup para la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Jon Singleton, Franklin Barreto, Victor González, Maikel Franco y Humberto Castellanos son los refuerzos más importantes rumbo a la próxima temporada. (Instagram: Diablos Rojos del México)

De cara a la temporada 2026 de la LMB, los Diablos Rojos del México han realizado modificaciones estratégicas en su roster, con la mira puesta en conquistar el tricampeonato tras su reciente bicampeonato.

Una de las posiciones a reforzar por lo visto en la temporada pasada era el tema de la tercera base, ya que a pesar de que Río Ruíz es uno de los mejores jugadores del equipo a nivel defensivo, con el bate no ha respondido a la expectativas del club.

Por ello, la directiva escarlata optó por reforzar la antesala con un jugador de experiencia en Grandes Ligas como Maikel Franco, quien vivió sus mejores momentos en la MLB con los Tampa Bay Rays.

Sin embargo, la bomba de esta temporada baja fue el retorno de Jon Singleton, jugador que estuvo con los Diablos hace algunas temporadas y su madero ya demostró su capacidad para volarse la barda en el Diamante de Fuego.

Otro regreso importante será el de Franklin Barreto, quien estuvo presente en el primer campeonato de los dos consecutivos que acumula el equipo y su llegada será importante para cubrir las bajas tanto de Allen Córdoba, quien regresa a los Charros de Jalisco, y de José Pirela, quien sufrió una lesión.

Así, este podría ser el orden al bate de los Diablos para la próxima temporada:

Franklin Barreto (JC) José Marmolejos (JD) Julián Ornelas (JI) Jon Singleton (1B) Robinson Canó (BD) Maikel Franco (3B) Juan Carlos Gamboa (2B) Francisco Mejía (C) Carlos Sepúlveda (SS)

Sin embargo, el cuerpo de abridores no pasó desapercibidos, ya que fue la principal debilidad del equipo a pesar del campeonato. Por ello trajeron a lanzadores mexicanos con experiencia en Grandes Ligas como Humberto Castellanos y Víctor González.

Fechas y horarios del debut en LMB

Los Diablos Rojos del México debutarán este jueves frente a los Piratas de Campeche. (X: Diablos Rojos del México)

La serie inaugural de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol se llevará a cabo del 16 al 18 de abril entre los Piratas de Campeche y los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital de la República, en un encuentro que representa la revancha del duelo que tuvieron ambas escuadras dentro de la Serie de Campeonato de la Zona Sur del año pasado, donde los escarlatas vencieron a los filibusteros.