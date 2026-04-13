Luis Fonsi pide que taxista mexicano sea su chofer “para siempre”

(X/@LuisFonsi)

Luis Fonsi tuvo un simpático encuentro con un conductor de aplicación e incluso pidió que sea su chofer para siempre.

El cantante presumió su divertido viaje con Richy, nombre con el que identificó al mexicano que lo reconoció mientras escuchaban Perdóname del mismo intérprete en la radio.

“Richy, quiero que seas mi chofer pa’ siempre Que mucho me reí contigo!”, escribió en su X.

El cantante entonó Perdóname junto con el conductor de app (X/LuisFonsi)

El puertoriqueño se grabó en modo selfie cantando en vivo junto al chofer, quien iba feliz coreando mientras lo llevaba a su destino.

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en redes:

Luis Fonsi cautiva a miles de admiradores en México durante la presentación de su sencillo "Cambiaré" (X/LuisFonsi)

Felicidades por ser tan sencillo. Otro se hubiera bajado por qué, otros se creen de sangre azul

Pienso que fue arreglado pero igual buena vibra de ambos

Los mexas somos la máxima!!!

Las fotos del viaje de Luis Fonsi en México

Luis Fonsi sonríe mientras se presenta con mariachi en México, ofreciendo un espectáculo vibrante a sus fans durante el lanzamiento de su sencillo 'Cambiaré'. (X/LuisFonsi)

Luis Fonsi reacciona con sorpresa y alegría en un estudio de radio en México, señalando el tatuaje de su sencillo 'Cambiaré' en la pierna de una fan durante una presentación. (X/LuisFonsi)

El cantante ya había compartido imágenes de su paso por el país en una cálida serenata junto a Feid para dar a conocer su sencillo Cambiaré.

El reconocido cantante Luis Fonsi muestra sus habilidades culinarias al preparar tacos al pastor en México (X/LuisFonsi)

Incluso se dejó ver junto a un trompo de pastor y más tarde, firmando la pierna de una fan, quien posiblemente se tatuará el autógrafo.

Conductor descubre que llevaba a Luis Fonsi

El fenómeno viral que surgió tras la visita de Luis Fonsi a la Ciudad de México tuvo su punto culminante en un auto de Uber, donde una serie de coincidencias y reacciones espontáneas lo convirtieron en el protagonista inesperado de las redes sociales.

El encuentro, grabado en video por el creador de contenido Richy MX, mostró cómo un trayecto rutinario se transformó en un momento de gran repercusión digital.

Durante el recorrido, el conductor reconoció de forma sorpresiva al cantante, lo que generó una reacción inmediata y genuina: “¿Eres Luis Fonsi? ¡No manches! ¿Neta?”, exclamó visiblemente nervioso.

La escena, marcada por la autenticidad y el humor, fue ampliamente compartida y celebrada en plataformas digitales.

El suceso ocurrió cuando el artista, en un tono bromista, llegó a decir que era Ricky Martin antes de revelar su verdadera identidad. “Me pongo nervioso quien está guiando… necesito que estés concentrado”, bromeó Fonsi, generando aún más simpatía entre quienes siguieron el video.

Lo que comenzó como una simple anécdota cobró otra dimensión cuando, en pleno trayecto, el conductor inició un dueto improvisado con Fonsi al cantar el tema “Cambiaré”, el sencillo más reciente del puertorriqueño.

El cantante se encuentra en plena promoción de una nueva etapa musical y anunció que su próxima gira internacional tendrá a México como una de sus paradas clave. La interacción con el público y las actividades fuera de lo convencional, como el uso del transporte público y la convivencia espontánea con fans.