México

Profepa aclara muerte de manatí en Veracruz en zona donde ocurrió derrame de petróleo, asegura que fue por un golpe

El hallazgo se da en un contexto donde fauna ha sido afectada por derrame de hidrocarburo

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El hallazgo de fósiles en Catar desvela una nueva especie de manatí y secretos sobre la vida en el Golfo Pérsico
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de un manatí sin vida en el río Coatzacoalcos, a la altura de Villa Allende, Veracruz, activó la respuesta de autoridades ambientales y de seguridad.

El reporte fue realizado por pescadores locales, quienes observaron el cuerpo del mamífero flotando cerca de la orilla y dieron aviso a las instancias correspondientes.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Subdirección de Protección Civil y la Policía Estatal de Coatzacoalcos coordinaron el operativo para atender el caso y trasladar al ejemplar.

El manatí, con un peso de aproximadamente 500 kilogramos, fue recuperado por el personal especializado y trasladado para la realización de la necropsia. El procedimiento estuvo a cargo del médico veterinario Jaime Tacami Ortega y contó con la validación del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana.

El estudio reveló la presencia de ruptura de costillas ocasionada por un impacto físico, lo que permitió establecer una causa probable de muerte para el ejemplar.

Protocolo de disposición y contexto ambiental en la región

La disposición final del manatí se efectuó conforme a lo estipulado en el Protocolo de Atención a Varamientos de Mamíferos Marinos, garantizando el manejo adecuado y seguro del ejemplar.

Las autoridades informaron que continuarán con la vigilancia y la atención a la vida silvestre en la región, con el fin de monitorear posibles riesgos para otras especies y responder de manera oportuna ante nuevos eventos.

El estudio reveló la presencia de ruptura de costillas ocasionada por un impacto físico, lo que permitió establecer una causa probable de muerte para el ejemplar.
El estudio reveló la presencia de ruptura de costillas ocasionada por un impacto físico, lo que permitió establecer una causa probable de muerte para el ejemplar. (X: @PROFEPA_Mx)

El caso se registra en un contexto de preocupación ambiental en el litoral del Golfo de México, donde recientemente se han reportado muertes de diversas especies, como tortugas, delfines, peces y pelícanos.

Estos sucesos coinciden con un periodo de derrame de hidrocarburos en la zona, aunque hasta el momento no se ha confirmado un vínculo directo entre el fallecimiento del manatí y el incidente.

El resultado de la necropsia permitirá profundizar en el análisis sobre las causas del deceso y su posible relación con factores ambientales o actividades humanas.

La autoridad ambiental mantiene el compromiso de investigar a fondo los fallecimientos de fauna marina y de reforzar la protección a la vida silvestre, especialmente en áreas donde se han detectado riesgos recientes.

El monitoreo permanente y la aplicación de protocolos especializados forman parte de las acciones para responder ante emergencias y salvaguardar el equilibrio ecológico en la región de Veracruz.

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