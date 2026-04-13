México

Reportan la desaparición de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, tras secuestro de su padre

Las autoridades mantienen desplegado un dispositivo de seguridad para ubicar a su padre

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Secuestran al padre del alcalde de Taxco
De izquierda a derecha: Juan Vega Arredondo y el alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza. Foto: Redes Sociales

Juan Andrés Vega Carranza, alcalde Taxco de Alarcón en Guerrero, fue reportado como desaparecido la tarde de este lunes luego de que presuntamente saliera en un dispositivo de búsqueda para localizar a su padre secuestrado.

De acuerdo con reportes de medios locales, el funcionario se encontraría en calidad de no localizado al menos desde la noche de este domingo. Algunas versiones extraoficiales señalan que también habría sido privado de la libertad durante su operativo de búsqueda.

Infobae México consultó tanto a la Fiscalía General del Estado de Guerrero como al Gobierno Estatal encabezado por Evelyn Salgado para confirmar la desaparición del funcionario estatal, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

Aunque el funcionario municipal no se ha pronunciado sobre el secuestro de su padre, la última vez que compartió contenido en sus redes sociales fue cerca de las 13:00 horas de este lunes.

La última publicación realizada, muestra a Juan Andrés Vega Carranza con habitantes de las comunidades de El Gavilán y Las Joyas, a quienes apoyó para la rehabilitación del panteón.

Padre del funcionario fue secuestrado hace dos días

Secuestran al padre del alcalde de Taxco
Foto: FGE Guerrero

Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del alcalde de Taxco de Alarcón, fue secuestrado la mañana del sábado cuando circulaba a bordo de su automóvil.

De acuerdo con reportes, el también funcionario circulaba sobre la carretera Taxco-Cuernavaca, a la altura de la comunidad Los Pocitos, cuando fue interceptado por un grupo de sujetos armados que lo trasladaron con rumbo desconocido.

El director del hospital tendría una reunión a las 11:00 horas a la que no llegó, por lo que sus familiares comenzaron con su búsqueda. En tanto, el vehículo de Vega Arredondo fue localizado al mediodía de este domingo en las inmediaciones de la comunidad Acamixtla.

La Fiscalía del Estado informó la noche de este domingo el inicio de una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Juan Vega Arredondo, quien fue visto por última vez en el mismo municipio dirigido por su hijo.

Implementan operativos en tres municipios para localizar al padre del funcionario

Búsqueda del padre del alcalde de Taxco
Foto: SSP Guerrero

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó este lunes que mantienen un despliegue operativo para localizar al padre del alcalde de Taxco, en el que participan elementos de la Fiscalía del Estado, Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (Semar).

Las acciones se activaron desde este domingo en los municipios de Taxco de Alarcón, Tetipac y Pilcaya, los cuales integran recorridos y acciones coordinadas en campo para su pronta localización. Asimismo, se llevan a cabo con el apoyo de helicópteros para facilitar su ubicación.

Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Gobierno Estatal, informó que tras el reporte de la no localización del director se activaron los protocolos institucionales de búsqueda para dar con su paradero.

Alcalde de Taxco con Félix Salgado Macedonio
Foto: Facebook

Cabe señalar que el mismo día de la desaparición de su padre, Juan Andrés Vega Carranza se reunió con Félix Salgado Macedonio, senador y padre de la gobernadora Evelyn Salgado.

El alcalde compartió en sus redes sociales que ambos dialogaron sobre las acciones en favor de la población.

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