Carlos Rivera defiende a Natalia Jiménez por usar ambulancia para llegar a su cumpleaños: “Había razones lógicas”

Carlos Rivera defendió el traslado médico de Natalia Jiménez a su cumpleaños en Huamantla tras críticas en redes sociales (IG)

Carlos Rivera expresó su apoyo a Natalia Jiménez tras las críticas que circularon en redes sociales por el uso de una ambulancia y un helicóptero para que la cantante asistiera a su cumpleaños en Huamantla, Tlaxcala.

Rivera defendió públicamente la decisión de la artista y pidió comprensión al destacar que el traslado respondió a motivos médicos, específicamente a las complicaciones de prediabetes y deshidratación que enfrentó Jiménez luego de su participación en el festival Vive Latino en la Ciudad de México, de acuerdo con los testimonios publicados por la propia cantante y su esposo, Arnold Hemkes.

La controversia se agudizó luego de que se difundiera un video en el que Jiménez aparece en la ambulancia usando sirena y luces para desplazarse por la ciudad antes de abordar un helicóptero rumbo a Puebla.

El operativo permitió que la intérprete llegara a la fiesta alrededor de las 23:30, justo en el momento en que Rivera partía el pastel. El mismo video provocó cuestionamientos en redes sociales sobre el uso ético de los servicios médicos privados y emergencias en traslados personales.

La cantante Natalia Jiménez usó una ambulancia para evitar el tráfico y llegar a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera. (Instagram: Natalia Jiménez)

Carlos Rivera respalda la explicación médica de Natalia Jiménez

Al ser consultado por la prensa, Carlos Rivera defendió a su amiga y pidió que el público entendiera el contexto de salud que motivó el uso de la ambulancia. “Cuando hay una razón, hay una razón lógica”, declaró. “Qué bueno que ella explicó lo que pasaba”.

“Después cuando ya había una explicación, pues bueno, ahí la gente sabrá qué hacer, pero obviamente había razones lógicas”, comentó.

Rivera reiteró que no tenía conocimiento del tipo de transporte que usaría cada uno de sus invitados, pero subrayó que situaciones como esta son una oportunidad para aprender sobre lo que corresponde hacer en casos de emergencia:

“Yo al final, como digo, pues yo le invité, yo no sé en qué iba a llegar cada uno, pero pues bueno, igualmente a veces pasan estas cosas y de todo se aprende, ¿no? Ahí también para que todos aprendamos a qué es lo que tenemos que hacer y que no”.

Arnold Hemkes, esposo de Jiménez, indicó que la cantante presenta un cuadro de prediabetes desde hace varios meses (@carlosarriolahair/Instagram)

Prediabetes y complicaciones de salud tras Vive Latino llevaron a la decisión

Arnold Hemkes, esposo y mánager de Jiménez, detalló en un video publicado en Instagram que la cantante había presentando un cuadro de prediabetes desde meses atrás.

Según su testimonio: “Natalia desde hace varios meses presenta un cuadro de prediabetes. No le gusta hablar de sus temas médicos y, como bien saben, es alguien que siempre trata de ver el lado positivo y dejarles siempre un mensaje lindo en redes sociales”.

Sobre el operativo de traslado, Hemkes explicó que, tras concluir la presentación de Jiménez en el Vive Latino, la artista experimentó nuevos malestares por deshidratación vinculados al cansancio y dificultades para comer adecuadamente durante la gira.

La española se sintió mal desde antes de su participación en el Vive Latino

Por esta razón, el equipo decidió que fuera trasladada primero a un hospital en el sur de la Ciudad de México para valoración médica antes de determinar si podía asistir al cumpleaños de Rivera. La decisión de utilizar una ambulancia privada con monitoreo fue preventiva por antecedentes similares.

El recorrido hacia Huamantla solo se autorizó después de que médicos dieran el alta a la artista. Para evitar el tráfico, se usaron sirenas y luces de emergencia en la ambulancia rumbo al aeropuerto, desde donde sobrevoló a Puebla en helicóptero privado.