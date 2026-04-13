Pemex contiene derrame de diésel en el canal de navegación de Deer Park

El reciente derrame refuerza la importancia de la transparencia y la respuesta técnica ante sucesos que elevan el escrutinio sobre la cultura de seguridad y la credibilidad de la empresa estatal mexicana. REUTERS/Adrees Latif

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este lunes que personal especializado de su refinería en Deer Park, Texas, logró contener un derrame de diésel registrado en el muelle de las instalaciones. De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, el incidente fue provocado por la interacción de dos barcos privados: uno que estaba siendo abastecido con combustible y otro que acababa de completar su carga y se dirigía hacia la salida del canal de navegación.

Protocolos de emergencia activados de inmediato

Tras detectarse el derrame, la refinería activó de forma inmediata sus protocolos de respuesta e informó a la comunidad y a las autoridades correspondientes mediante un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3, el cual se emite cuando un incidente requiere notificación preventiva a la población cercana, aunque no represente un peligro inmediato para la comunidad.

Pemex señaló que mantiene estrecha comunicación con la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) y precisó que, hasta el momento, el incidente no ha generado impacto en el canal de navegación, por lo que el tránsito marítimo y las actividades comerciales continúan con normalidad.

La empresa estimó que las labores de reparación y limpieza total tendrán una duración aproximada de dos días.

La rápida contención de un derrame de diésel en Texas pone en primer plano la coordinación institucional y la vigilancia creciente sobre la seguridad operativa de empresas energéticas con presencia binacional. REUTERS/Henry Romero

Sin afectaciones a la comunidad ni al canal

Pemex aseguró que no se tienen registros de afectaciones a la población cercana ni a las instalaciones vecinas. Los trabajos de contención se realizan con equipos especializados en respuesta a derrames, en coordinación con contratistas y las autoridades estadounidenses competentes.

La refinería de Deer Park comprometió mantener informada a la comunidad y a los medios conforme avancen las labores de remediación.

Incidente se suma a otros siniestros recientes de Pemex

El episodio ocurre en un contexto de mayor escrutinio hacia las operaciones de Pemex. Días antes, la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, registró un incendio en una bodega de almacenamiento de coque que movilizó a más de 150 elementos de emergencia, aunque fue controlado sin personas lesionadas.

Paralelamente, un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México —uno de los episodios ambientales más relevantes de la región en años recientes— continúa generando preocupación entre comunidades pesqueras y especialistas, quienes advierten posibles efectos a mediano y largo plazo en los ecosistemas marinos, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum descartó afectaciones significativas al turismo costero.

El caso de Deer Park se trata de un comunicado oficial de Pemex, por lo que la versión de la empresa es hasta ahora la única fuente disponible sobre el alcance e impacto del incidente.