Canelo Álvarez recibe advertencia previo a su pelea del 12 de septiembre: “Lo vamos a vencer”

Canelo Álvarez volverá a pelar el 12 de septiembre y lo hará por un campeonato mundial (X@Canelo)

Saúl Canelo Álvarez ha sido advertido antes de su regreso a los cuadriláteros, programado para el 12 de septiembre de 2026 en Riad, Arabia Saudita. El ex campeón mundial de las 168 libras, originario de Guadalajara, ya tiene fecha confirmada para su próxima pelea, aunque aún no se ha anunciado el nombre de su oponente.

Este será el regreso de la figura del boxeo mexicano luego de haber perdido sus cuatro títulos (AMB, AMB, OMB y FIB) de los supermedianos el año pasado ante Terence Crawford y ser operado del codo, situación que postergó su actividad boxística.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Estephan advierte a Canelo y asegura que sus peleadores se quedarán con los campeonatos de los supermedianos

Camille Estephan, promotor de Christian Mbilli y Osleys Iglesias, recordó que Saúl “Canelo” Álvarez buscaba el título del CMB, pero advirtió que no pensaban dejarlo pasar. Señaló que el objetivo de su equipo es reunir todos los cinturones en Quebec y sostuvo que Mbilli tenía la capacidad para retener el campeonato del organismo verde y oro.

El promotor también aseguró que tanto Mbilli como Osleys Iglesias irán por los títulos restantes, y añadió que, una vez que ambos logren convertirse en campeones, tienen previsto enfrentarse entre sí para consolidar a una nueva superestrella del boxeo en Quebec.

“Ojalá Canelo pelee contra Christian (Mbilli). Parece que quiere el título del CMB, pero no se lo vamos a dar. Lo vamos a vencer. Queremos tener todos los títulos en Quebec, muy pronto. Nosotros (Mbilli y Osleys Iglesias) vamos a conseguir todos los demás títulos. Y luego ellos pelearán y tendremos a la superestrella de Quebec aquí mismo”, comentó el promotor.

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Christian Mbilli (black trunks) vs. Lester Martinez box (yellow trunks) box during their bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

Christian Mbilli: el rival más probale de Saúl Álvarez

La posibilidad de que Christian Mbilli se convierta en el próximo rival de Saúl Álvarez gana terreno en el panorama internacional, luego de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) lo reconociera como campeón mundial tras la cancelación de su combate frente a Hamzah Sheeraz. Este movimiento del organismo se produce en un contexto donde el boxeador camerunés ya tiene programada una defensa para septiembre, mes que coincide con el plan de regreso del mexicano.

La decisión del CMB de avalar a Mbilli como monarca mundial marca un giro inesperado en la división, pues la pelea originalmente pactada con el británico Sheeraz no llegó a concretarse, abriendo así la puerta para que el africano se convierta en el principal candidato a enfrentar a Álvarez en su retorno a los cuadriláteros.

Canelo Álvarez peleará por un campeonato mundial en septiembre (Instagram | zorritolunaa)

Para el jalisciense, el momento de pausa ha terminado. Saúl Álvarez ha retomado los entrenamientos junto a su equipo y ya se encuentra realizando sesiones de sparring, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a su próxima presentación.

El boxeador de Guadalajara selló recientemente un acuerdo con Turki Al-Sheikh que abarca un total de cuatro combates: tres de ellos se celebrarán en territorio árabe y el restante tendrá lugar en Estados Unidos. Este convenio define parte del calendario del mexicano, quien busca mantener su reinado y explorar nuevos escenarios internacionales para sus defensas.