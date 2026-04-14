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Metro CDMX: este es el número de trenes que necesitan mantenimiento, según sindicato

Trabajadores del STC argumentaron las razones por la que el servicio presenta demoras que afecta a los usuarios diarios

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Sindicato del STC Metro denunció la falta de mantenimiento a los trenes que circulan en las 12 línea de la red (Crédito: Cuartoscuro.com)
Sindicato del STC Metro denunció la falta de mantenimiento a los trenes que circulan en las 12 línea de la red (Crédito: Cuartoscuro.com)

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició una serie de movilizaciones y protestas que han afectado directamente a los usuarios y al servicio de las líneas que componen la red. Desde el viernes 10 de abril han manifestado su inconformidad ante la falta de respuesta del gobierno capitalino a sus peticiones.

Por medio de un comunicado, los trabajadores del STC evidenciaron las condiciones en las que opera el Metro CDMX y revelaron la cantidad de trenes que en la actualidad están sobrepasados de su kilometraje y requieren un mantenimiento inmediato.

De acuerdo con las denuncias del Sindicato, cada que un tren llega a los 750 mil kilómetros recorridos debe ser intervenido para darle un mantenimiento general. Sin embargo, hay unidades que están circulando con un kilometraje de más de 2 millones, lo que propicia al número de fallas.

¿Cuántos trenes del Metro CDMX necesitan mantenimiento?

Exigencias del Sindicato del STC Metro (X/ @martsandoval)
Exigencias del Sindicato del STC Metro (X/ @martsandoval)

Según los trabajadores del Metro CDMX, de los 391 trenes, aseguraron que más del 70% de la flota no recibe mantenimiento general pese a rebasar el kilometraje. Es decir que cerca de 273 trenes requieren un cuidado integral para seguir ofreciendo el servicio, además, 84 trenes permanecen detenidos por falta de refacciones.

Las protestas de los trabajadores intensifican el riesgo de afectaciones para millones de usuarios, ya que el sindicato prevé reanudar paros y ausencias desde este lunes 13 de abril, en espera de una respuesta formal del gobierno capitalino.

El sindicato aseguró que únicamente 68 trenes se consideran aptos para el servicio y circulan exclusivamente en las Líneas 1 (Pantitlán - Observatorio) y Línea 12 (Tláhuac - Mixcoac). También, 30% de los trenes recibe solo mantenimiento parcial o incompleto.

(Foto: SNTSTC)
Según los trabajadores del Metro CDMX, de los 391 trenes, aseguraron que más del 70% de la flota no recibe mantenimiento (Foto: SNTSTC)

Director del STC Metro inicia diálogo con el Sindicato

La tarde de este lunes, Adrián Rubalcava, director general del Metro, sostendrá un encuentro con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTS), con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan restablecer la operación total de los trenes en la red. El funcionario explicó que han existido negociaciones previas con el sindicato a lo largo de varios meses, en las cuales se han logrado avances en acuerdos significativos.

Rubalcava señaló que la reunión de hoy buscará abordar tres asuntos principales: la seguridad en la transportación de usuarios, el mantenimiento permanente a vías y trenes, y las condiciones laborales de los trabajadores. Indicó que estos temas son prioritarios dentro del proceso de diálogo con el sindicato.

El director del Metro subrayó que la jefa de Gobierno sigue de cerca la situación y ha instruido tanto a la dirección general del Metro como a la Secretaría de Administración y Finanzas a reanudar las mesas de trabajo. El propósito es establecer soluciones precisas y estructurales para responder a las demandas planteadas por los trabajadores y garantizar la operación regular del sistema.

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