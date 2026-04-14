México

Garantizan atención médica a presos de cárceles federales gracias a acuerdo entre SSPC e IMSS Bienestar

Tras la firma, autoridades señalaron que la población privada de la libertad contará con servicios de especialidad, urgencias, cirugías, hospitalización y estudios diagnósticos, entre otros

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El acuerdo beneficiará a los presos en centros federales del país. EFE/Luis Torres
El acuerdo beneficiará a los presos en centros federales del país. EFE/Luis Torres

Las personas privadas de la libertad en los Centros Federales de Reinserción Social contarán con atención médica especializada en hospitales de IMSS-Bienestar, tras la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el IMSS-Bienestar.

El acuerdo, anunciado este 14 de abril mediante un comunicado oficial, establece las bases de coordinación entre ambas instituciones federales para fortalecer y garantizar el derecho a la protección de la salud de quienes se encuentran en situación de reclusión en el ámbito federal.

Según la información oficial, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), adscrito a la SSPC, será el responsable de identificar los casos que requieran atención médica en hospitales de segundo y tercer nivel, así como gestionar las salidas temporales por razones de salud, los traslados y la custodia de las personas privadas de la libertad durante todo el proceso.

Jacobo Rodríguez, titular del PRS, y José Avalos, titular de la Unidad de Atención a la Salud del IMSS-Bienestar.
Jacobo Rodríguez, titular del PRS, y José Avalos, titular de la Unidad de Atención a la Salud del IMSS-Bienestar.

El convenio también contempla la creación de espacios seguros dentro de las unidades hospitalarias del IMSS-Bienestar, en coordinación con las autoridades responsables de la seguridad, para garantizar la atención especializada con protección de datos personales y confidencialidad médica conforme a la normativa vigente.

El acuerdo fue oficializado tras las firmas de Jacobo Rodríguez, titular del PRS, y José Avalos, encargado de la Unidad de Atención a la Salud del IMSS-Bienestar.

PRS coordinará traslados y vigilancia de personas privadas de la libertad

El PRS tendrá a su cargo la identificación de las personas que necesiten atención médica fuera de los centros penitenciarios, así como la gestión operativa de las salidas, los traslados y la vigilancia durante todo el proceso.

Según los reportes, la coordinación con autoridades federales garantizará que se cumplan los protocolos de seguridad y custodia exigidos por la ley para este tipo de traslados.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030. Crédito: SSPC
El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030. Crédito: SSPC

El convenio, cuya vigencia se extiende hasta el 30 de septiembre de 2030, también obliga a ambas instituciones a proteger los datos personales y la información médica de las y los pacientes.

Además, se prevé la suscripción de instrumentos adicionales que definirán aspectos operativos como la selección de hospitales, los recursos destinados, los plazos de atención y las responsabilidades específicas de cada institución involucrada. Estos instrumentos permitirán adaptar la implementación del acuerdo a las necesidades particulares de cada caso y región.

IMSS-Bienestar ofrecerá atención médica integral y especializada

Elemento de la Guardia Nacional custodiando el exterior del penal de máxima seguridad "El Altiplano". December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes
Elemento de la Guardia Nacional custodiando el exterior del penal de máxima seguridad "El Altiplano". December 17, 2024. REUTERS/Luis Cortes

Por su parte, el IMSS-Bienestar estará encargado de brindar atención médica, quirúrgica, hospitalaria, odontológica y de urgencias para las personas privadas de la libertad remitidas por el PRS.

También realizará estudios de laboratorio y gabinete y proporcionará medicamentos e insumos disponibles, bajo principios de trato digno, sin discriminación y con oportunidad.

La infraestructura hospitalaria y la cobertura nacional de IMSS-Bienestar servirán de base para ampliar el acceso a especialidades y servicios médicos avanzados para la población penitenciaria federal.

Durante la formalización del acuerdo, representantes de ambas instituciones subrayaron que la salud es un derecho que debe garantizarse a toda persona, independientemente de su situación jurídica.

En la firma el acuerdo, el representante del IMSS-Bienestar manifestó su disposición a trabajar de manera coordinada para asegurar que la atención médica se preste bajo los principios de universalidad, accesibilidad y continuidad, contribuyendo al bienestar integral y la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

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