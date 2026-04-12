México

Suspensión de pensiones del IMSS: estos son los trabajadores que podrían perder este derecho en 2026

Miles de jubilados enfrentan incertidumbre ante la suspensión o cancelación de pagos, luego de que el organismo intensificó la verificación de expedientes con respaldo de la SCJN

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Un hombre mayor, con gorra, mira un documento de 'SUSPENSIÓN' en una oficina del IMSS, con una mano en la boca, visiblemente afectado. Una mujer mayor le acompaña. Otros adultos mayores hacen fila
El IMSS intensificó la verificación de expedientes con respaldo de la SCJN. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

La revisión de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha convertido en un foco de atención en 2026. Miles de jubilados enfrentan incertidumbre ante la suspensión o cancelación de pagos, luego de que el organismo intensificó la verificación de expedientes con respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El objetivo de esta estrategia es depurar el sistema y garantizar que los recursos públicos lleguen solo a quienes cumplen con lo establecido en la Ley del Seguro Social. La medida no es discrecional. Responde a criterios legales que permiten revocar pensiones cuando existen irregularidades comprobadas.

¿Por qué el IMSS está suspendiendo pensiones?

El endurecimiento de controles tiene sustento jurídico. La SCJN avaló que el IMSS cancele pensiones si detecta inconsistencias o posibles fraudes. Entre los factores clave se encuentran la simulación laboral, errores en registros oficiales o incumplimiento de obligaciones.

El cruce de datos con instancias como el Servicio de Administración Tributaria y el Registro Civil ha permitido detectar anomalías con mayor rapidez. Bajo este esquema, la suspensión de pagos forma parte de una política para proteger la viabilidad financiera del sistema de pensiones en México.

IMSS, Suprema Corte (Fotoarte/ Steve Allen Infobae)
IMSS, Suprema Corte (Fotoarte/ Steve Allen Infobae)

¿Quiénes son los trabajadores en riesgo de perder su pensión?

El IMSS ha identificado perfiles específicos que podrían enfrentar la suspensión o pérdida definitiva del beneficio:

  • Personas que simularon relaciones laborales mediante empresas inexistentes para sumar semanas cotizadas.
  • Pensionados que regresaron a trabajar en condiciones incompatibles con su régimen.
  • Beneficiarios que reciben dos pensiones que no pueden coexistir legalmente.
  • Trabajadores que reportaron incrementos salariales artificiales en su etapa final de cotización.
  • Pensionados por invalidez que continúan laborando sin notificar y en actividades similares.

Estos casos concentran la mayoría de las sanciones aplicadas en 2026.

Irregularidades que ameritan la suspensión o eliminación de pensiones

Además de los perfiles detectados, el IMSS ha identificado fallas recurrentes que pueden detonar la suspensión del pago mensual:

  • Reincorporación laboral sin respetar los plazos legales establecidos.
  • Falta de actualización de datos personales o biométricos, lo que genera inconsistencias en registros oficiales.
  • Cambios en el estado civil en pensiones por viudez, como matrimonio o concubinato.
  • Omisión en revisiones médicas obligatorias en casos de invalidez.
  • Cobro indebido de asignaciones familiares o beneficios adicionales.

Cualquiera de estas situaciones puede derivar en la cancelación temporal o definitiva del apoyo económico.

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El respaldo de la SCJN y las consecuencias legales

La SCJN ha sido clara al establecer que el acceso a la seguridad social no puede sostenerse en prácticas fraudulentas. Este criterio permite al IMSS no solo cancelar pensiones, sino también exigir la devolución de recursos obtenidos de forma indebida en casos graves.

Este enfoque refuerza una política de cero tolerancia ante irregularidades y eleva el nivel de vigilancia sobre los beneficiarios.

¿Qué hacer ante la suspensión de la pensión?

Si el IMSS notifica la suspensión del pago, el afectado puede interponer un recurso de inconformidad. Para ello, resulta clave presentar documentación que respalde su situación laboral, como contratos, recibos de nómina o registros oficiales.

La asesoría legal especializada también cobra relevancia, debido al rigor técnico de los procesos tras el aval de la SCJN.

La revisión de pensiones en 2026 marca un cambio en la administración de la seguridad social en México. Más allá de la incertidumbre, el mensaje es contundente: mantener la información actualizada y cumplir con la normativa resulta indispensable para conservar este derecho en el largo plazo.

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