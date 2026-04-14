México

Familia Michoacana detrás del secuestro del presidente municipal de Taxco y de su padre, anuncia Harfuch

Omar García Harfuch detalló cómo fue el rescate y que hay dos mantas señalando al edil de estar presuntamente ligado al crimen organizado

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El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló cómo fue la no localización del presidente municipal de Taxco y su padre Foto: Captura de pantalla Youtube Presidencia
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló cómo fue la no localización del presidente municipal de Taxco y su padre Foto: Captura de pantalla Youtube Presidencia

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el cártel de la familia Michoacana está detrás de la desaparición de Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco de Alarcón y su padre.

El padre del edil fue privado de la libertad el pasado 11 de abril. Dijo que ambos se encuentran a salvo y que se continuarán las operaciones para detener a los responsables.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch detalló cómo fueron los hechos y la coordinación con autoridades del Estado de México para su pronta localización.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa que Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco de Alarcón, y su padre, reportado como secuestrado el 11 de abril, fueron encontrados ayer tras un operativo federal desplegado en Guerrero y Estado de México. El operativo incluyó personal en tierra, apoyo aéreo y la colaboración de Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, y autoridades locales.

“Ambos fueron ubicados y protegidos por la Secretaría de Seguridad del Estado de México”, confirmó García Harfuch en su informe. Tras esto, un traslado aéreo los llevó a Iguala, Guerrero, para recibir valoración médica y psicológica a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que también inició la recopilación de información clave para las investigaciones.

Según García Harfuch, las labores de inteligencia identificaron rutas de escape hacia el Estado de México, lo que permitió su localización. La autoridad federal subraya que las operaciones para hallar y detener a los probables responsables de la privación de la libertad y la desaparición del alcalde siguen activas en ambos estados.

“El papá se había reportado el 11 de abril, luego fue interceptado en Taxco. El día 12 de abril se encuentra el vehículo, tras no localizarse la persona (el padre del edil), el presidente municipal de Taxco también se reporta como no localizado. En comunicación con la gobernadora Evelyn Salgado nos indica una búsqueda intensiva y por indicios en los límites de Guerrero con el Estado de México nos coordinamos con ellos, además de integrantes de la Marina, finalmente se localizan a las dos personas con vida.

La ubicación de las dos personas fue resultado de un operativo en el que participaron elementos del Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), al Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, así como elementos de Guerrero y del Edomex.

Fue acusado de estar presuntamente ligado al narco

El secretario de Seguridad Pública también confirmó que se lleva a cabo una investigación debido a señalamienmtos con un presunto cártel de droga.

“Hubo dos mantas que salieron en su contra, pero eso está en investigación.”

Secuestran al padre del alcalde de Taxco
Foto: Redes Sociales

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