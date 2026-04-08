“El Goku” fue capturado mientras distribuía droga en Taxco, Guerrero

Juan alias "El Goku", arrestado por venta de drogas en Taxco de Alarcón, Guerrero

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa sobre la detención de Juan “N”, conocido como “El Goku”, ocurrida este 8 de abril de 2026 en el municipio de Taxco de Alarcón, durante un operativo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal. Según la autoridad, Juan “N” fue asegurado en flagrancia mientras portaba presunta droga, en el marco de acciones para inhibir delitos en la región norte de Guerrero.

Tras la intervención, las autoridades aseguran seis paquetes con hierba seca con características similares a la marihuana, una báscula gramera y una motocicleta. Estos objetos, junto con el detenido, quedan a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determina la integración de la carpeta de investigación para definir la situación jurídica del implicado conforme a derecho.

En el operativo participan de manera conjunta elementos de las fuerzas estatales y federales, como parte de una estrategia para combatir delitos contra la salud y reforzar la seguridad en la entidad. La Fiscalía General del Estado de Guerrero sostiene que continuará coordinando acciones interinstitucionales para atender la problemática del narcotráfico y actividades ilícitas vinculadas en toda la región norte.

Este caso, en el que se asegura presunta droga y material para posible distribución, es presentado por la autoridad como parte de un esfuerzo permanente para frenar la proliferación del narcomenudeo y otras violaciones a la ley en Taxco de Alarcón y municipios colindantes.

La integración de la carpeta de investigación está en curso. La definición de la situación jurídica de Juan “N” dependerá del análisis de los indicios asegurados y de los procedimientos legales que llevan a cabo las autoridades competentes.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero detiene a Juan “N”, alias “El Goku” , en Taxco de Alarcón , por presunta posesión de droga.

Se le asegura seis paquetes de probable marihuana , una báscula gramera y una motocicleta, todos puestos a disposición del Ministerio Público .

El caso se enmarca en acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para frenar delitos contra la salud en la región norte de Guerrero .

Tendencia a la baja: El promedio diario de homicidios disminuyó un 55% entre septiembre 2024 y enero 2026, pasando de 6.58 a 2.94.

Disminuye violencia

Como resultado de la estrategia de seguridad coordinada, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó el pasado 10 de marzo que el estado de Guerrero registró una reducción del 72 por ciento en el promedio diario de homicidio doloso por mes, en el periodo comprendido de octubre de 2024 (6.58) a febrero de 2026 (1.86).

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva correspondiente a febrero de 2026, presentado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Guerrero logró descender hasta la posición número 13 a nivel nacional, con 52 víctimas de homicidio doloso, cifra menor en comparación con entidades como Guanajuato, que encabezó el listado con 128 víctimas

Las cifras reflejan los resultados del trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad que participan en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, presidida por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, donde se integran instancias federales, estatales y municipales para atender los hechos delictivos diarios.

En la comparativa del primer bimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2026, Guerrero también destacó entre 26 entidades que lograron disminuir la violencia, con una reducción histórica del 33.2 por ciento en el promedio diario anual de homicidios.

Estos resultados son resultado de la estrategia nacional de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la que Guerrero mantiene una coordinación permanente para fortalecer las acciones de prevención, inteligencia y combate a la delincuencia.

Durante los casi cinco años de la actual administración estatal se han logrado detenciones de objetivos prioritarios generadores de violencia, principalmente en Acapulco, así como decomisos de armas, drogas y desmantelamiento de laboratorios clandestinos, lo que ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.