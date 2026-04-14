México

Buró de Crédito: cómo bloquear tu historial para evitar fraudes y quién puede hacerlo

Cualquier persona con tarjeta de crédito puede restringir consultas a su historial

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Una mujer mayor con cabello gris y suéter azul claro mira su teléfono móvil con expresión de angustia, con el texto "scam" visible en la pantalla.
El bloqueo del Buró de Crédito impide que bancos y tiendas departamentales revisen el historial crediticio sin consentimiento del titular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bloqueo del Buró de Crédito permite a cualquier persona en México proteger su información financiera y prevenir fraudes al restringir el acceso a su historial crediticio en momentos en que no planea solicitar préstamos o detecta situaciones sospechosas.

Esta función se activa únicamente de forma personal, a través del sitio oficial o por teléfono, y elimina el riesgo de consultas no autorizadas la Comisión Nacional de Defensa al Usuario de Servicios Financieros (Condusef).

El Buró de Crédito ofrece la opción de bloquear el historial crediticio para impedir que bancos, tiendas departamentales y otras instituciones consulten la información mientras la medida esté vigente.

La mayoría de los créditos requieren una revisión previa del historial, por lo que el bloqueo asegura que no se aprueben préstamos ni tarjetas sin consentimiento expreso.

El servicio tiene un costo de 58 pesos por tres meses y permite activar o desactivar el bloqueo las veces que el usuario desee, siempre que el plan siga vigente.

Primer plano de unas manos sosteniendo un teléfono celular moderno con una pantalla roja brillante que muestra el texto en blanco "Alerta de estafa".
El bloqueo del Buró de Crédito impide que bancos y tiendas departamentales revisen el historial crediticio sin consentimiento del titular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para gestionarlo, se requiere el número físico de la tarjeta de crédito, el límite de crédito impreso o incluido en el estado de cuenta, la dirección registrada y un correo electrónico.

La validación de identidad es obligatoria y el trámite solo puede realizarse en la plataforma oficial del Buró de Crédito o por teléfono, precisa la Condusef.

No existe un tiempo mínimo ni máximo para mantener el bloqueo; el usuario puede desbloquear su historial para trámites específicos y volver a bloquearlo inmediatamente después.

El bloqueo no modifica el score y puede combinarse con alertas de seguridad

El bloqueo del historial no afecta el puntaje crediticio ni genera penalizaciones. Según la Condusef, muchas personas deciden mantenerlo activo de manera permanente y lo desactivan solo cuando requieren tramitar un crédito.

Este mecanismo no sustituye otras medidas preventivas, como la activación de alertas, pero permite reaccionar de inmediato ante cualquier notificación de actividad sospechosa.

Las alertas, que pueden ser gratuitas, complementan la protección al informar sobre movimientos recientes en el historial, mientras que el bloqueo impide el otorgamiento de créditos no autorizados.

Imagen digital de una cabeza luminosa y manos cibernéticas sobre un teclado, rodeadas de pantallas con gráficos y alertas rojas de fraude de identidad sintética.
La Condusef brinda asesoría y acompañamiento a usuarios que enfrentan conflictos con instituciones financieras y respalda la utilidad del bloqueo del Buró de Crédito - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona recibe una alerta por actividad inusual o detecta intentos de fraude, las instituciones financieras recomiendan activar el bloqueo de inmediato para evitar daños.

Buró de Crédito y Condusef ofrecen asesoría y otros servicios de protección financiera

El Buró de Crédito administra los historiales crediticios de personas físicas y morales en México. En caso de conflicto con alguna institución financiera, la Condusef brinda orientación y apoyo. Además del bloqueo, el Buró de Crédito ofrece servicios como alertas, reportes y monitoreo.

El bloqueo del Buró de Crédito se convierte así en una herramienta personal para controlar quién accede a la información financiera, en un contexto donde los datos personales circulan de forma constante.

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