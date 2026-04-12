Cómo saber si estás en riesgo de entrar al Buró de Crédito

El Buró de Crédito almacena el comportamiento de pagos y uso de créditos en México, reflejando la puntualidad de cada usuario Credito: cuartoscuro

Al solicitar un préstamo, tarjeta de crédito o financiamiento, uno de los requisitos clave es el historial ante Buró de Crédito. Este registro resulta fundamental, ya que su estado determina si una solicitud es aprobada y hasta cuánto pueden ofrecerte en productos financieros.

El Buró de Crédito es una institución en México que almacena el comportamiento de pago y uso de créditos de las personas. La presencia en este registro no implica algo negativo: cualquier persona con un crédito vigente o pasado figura en el Buró. El foco de este registro es reflejar cómo cumplen los usuarios con sus pagos y obligaciones financieras.

Para cualquier trámite relacionado con crédito —ya sea préstamos personales, hipotecarios o automotrices—, las entidades revisan tu historial en Buró. Ante la detección de retrasos o calificaciones negativas, pueden negar la solicitud o modificar tanto el monto como las condiciones del financiamiento.

Para saber si estás en el Buró de Crédito, puedes solicitar de forma gratuita una revisión de tu historial una vez al año en el portal oficial de la institución. El trámite brinda acceso a un reporte que muestra cómo ha sido evaluada tu actividad financiera, permitiendo identificar áreas a mejorar.

El procedimiento es sencillo. Debes obtener el Reporte de Crédito Especial, donde verás todas las empresas e instituciones que han registrado movimientos sobre ti. Es importante ingresar directamente al sitio oficial para evitar fraudes o el mal uso de tus datos personales.

Los pasos para la consulta son:

Accede al portal oficial del Buró de Crédito.

Ten a la mano tu e stado de cuenta reciente de tarjeta de crédito, crédito hipotecario o automotriz, si aplican.

reciente de tarjeta de crédito, crédito hipotecario o automotriz, si aplican. Proporciona tu nombre completo , empezando por el apellido paterno, fecha de nacimiento, RFC con homoclave y la dirección que aparece en tus estados de cuenta.

, empezando por el apellido paterno, fecha de nacimiento, RFC con homoclave y la que aparece en tus estados de cuenta. Si cuentas con una t arjeta de crédito vigente , ingresa el número físico y el límite total del crédito. Si no cuentas con tarjeta, selecciona la opción correspondiente en el formulario.

, ingresa el número físico y el límite total del crédito. Si no cuentas con tarjeta, selecciona la opción correspondiente en el formulario. Si tienes créditos automotrices o hipotecarios vigentes o liquidados en los últimos seis años, ingresa también estos datos.

vigentes o liquidados en los últimos seis años, ingresa también estos datos. Esta consulta es gratuita si es la primera vez o si ya pasó un año desde tu último reporte.

Después de completar el trámite, recibirás tu registro actualizado. Ahí podrás revisar el comportamiento de tus créditos, identificar si hay aspectos negativos y, en consecuencia, tomar acciones para corregirlos.

Un registro financiero saludable abre acceso a mejores productos y condiciones para vivienda, automóviles o inversiones mayores - (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Beneficios de monitorear tu historial en Buró de Crédito

Revisar tu situación dentro del Buró de Crédito permite anticipar problemas al gestionar créditos y brindar oportunidad para corregir posibles errores. Si identificas información inexacta o desfavorable, tienes herramientas para mejorar tu historial cumpliendo puntualmente tus obligaciones con el banco y otras instituciones financieras.

Un registro crediticio saludable abre el acceso a mejores productos y condiciones —ya sea para adquirir una vivienda, un automóvil o inversiones de mayor monto—, facilitando nuevos proyectos y necesidades personales.

En general, estás en riesgo si tus pagos son tardíos, tienes deudas elevadas (más de mil UDIS) o capacidad de pago comprometida, lo que genera una calificación negativa que dificulta obtener nuevos créditos.

¿Por qué tus saldos pueden aparecer en UDIs?

Al consultar tu reporte, puede ocurrir que algunos saldos estén expresados en Unidades de Inversión (UDIS). Las UDIS fueron implementadas por el Banco Central de México en 1995 para ajustar ciertos valores conforme a la inflación. No se trata de una moneda física ni digital, sino de una unidad de cálculo cuyo propósito es que deudas e inversiones no pierdan valor con el tiempo.

Cabe señalar que el monto actual de mil UDIs ronda los 8 mil 600 pesos mexicanos y que está en constante actualización precisamente para que el valor de las cantidades prestadas no pierda su poder adquisitivo.

Si contratas un crédito en UDIs, el monto en pesos se ajusta para mantener su valor real ante la inflación. Esta modalidad otorga certeza tanto a las instituciones financieras como a las personas sobre la actualización de cantidades pendientes.

Por ejemplo: Imagina que un familiar te presta 2 mil pesos mexicanos libres de intereses y comisiones. Tú se los devuelves al cabo de 5 años. Cuando tu familiar recibe de vuelta el dinero prestado, ese mismo monto le permite comprar menos cosas que cuando te lo prestó. Sus pesos mexicanos se devaluaron con el paso del tiempo. En cambio, si acuerdan el monto del préstamo en UDIS, esto no ocurriría.