Qué hacer si ya entraste en el Buró de Crédito y deseas pedir un préstamo bancario

Acceder a préstamos con mal historial crediticio en México es posible mediante instituciones financieras reguladas, fintechs y cooperativas autorizadas - Foto: Cuartoscuro

Acceder a préstamos con mal historial crediticio en México es posible a través de instituciones financieras reguladas, Fintech y cooperativas. Ofrecen alternativas para quienes están en el Buró de Crédito o tienen antecedentes negativos, siempre que cumplan requisitos adicionales como ingresos comprobables o empleo estable.

Aparecer en el Buró de Crédito no impide totalmente el acceso al crédito; registra el comportamiento de pago en préstamos, tarjetas y servicios, lo que incluye tanto deudores como pagadores puntuales.

De acuerdo con Provident, 8 de cada 10 mexicanos creen que estar en el Buró es negativo. Pero el registro también refleja buen historial si los pagos se realizan puntualmente.

Cuando existen retrasos, adeudos o descuentos no autorizados, el expediente refleja ese comportamiento, lo que puede dificultar nuevas solicitudes de crédito. La información negativa permanece varios años y reduce el acceso a financiamiento formal, sobre todo en bancos y financieras que priorizan la solvencia crediticia.

Plataformas y cooperativas ofrecen préstamos a personas con mal historial crediticio

Existen alternativas como los préstamos con garantía, donde el solicitante entrega un vehículo o inmueble como respaldo. Estos préstamos permiten acceder a montos mayores y mejores tasas, pero implican el riesgo de perder el bien en caso de incumplimiento.

Otra opción son los préstamos vía nómina, descontados del salario, disponibles para personas con empleo formal y cuenta en la financiera. También existen préstamos personales sin aval, que requieren identificación y comprobante de ingresos, pero suelen tener tasas de interés más altas y condiciones estrictas.

Las fintechs evalúan variables como ingresos y referencias, además del comportamiento financiero en la aplicación. Plataformas como la fintech Mercado Pago solicitan mayoría de edad, cuenta bancaria y buen manejo de recursos. El monto y la tasa se determinan según el uso responsable de la plataforma.

Al solicitar un préstamo en línea o entre particulares, se recomienda verificar que la empresa esté regulada, clarifique tasas y condiciones y no solicite pagos por adelantado. Las cooperativas y uniones de crédito pueden ser más flexibles y ayudar a consolidar deudas, aunque exigen cumplir requisitos de membresía.

Entre las alternativas menos comunes en bancos tradicionales están las tarjetas de crédito para mal historial, útiles para reconstruir el crédito con buen manejo.

El 80% de los mexicanos percibe negativamente aparecer en el Buró de Crédito, aunque este refleja un historial completo de pagos y deudas - Credito: cuartoscuro

Empresas no reguladas ofrecen préstamos con condiciones onerosas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Condusef) advierte que existen empresas no reguladas que ofrecen préstamos a personas con mal historial crediticio, muchas veces con tasas excesivas o cláusulas onerosas. Antes de aceptar, se debe comprobar que la plataforma esté avalada por las autoridades y evitar cualquier pago previo.

Solicitar crédito sin analizar la capacidad de pago puede llevar a sobreendeudamiento y empeorar el historial. Se recomienda pedir únicamente lo que se puede cubrir y revisar todas las condiciones del contrato antes de firmar.

El incumplimiento de pagos afecta el historial y reduce las posibilidades de acceder a mejores créditos. Los créditos con garantía pueden terminar en la pérdida del bien; los vía nómina disminuyen el ingreso neto; y un fiador puede asumir la deuda si no se paga.

Mejorar el historial crediticio abre la puerta a mejores préstamos

Diversas instituciones financieras recomiendan solicitar el reporte gratuito al Buró de Crédito o a la sociedad de información crediticia Círculo de Crédito una vez al año para detectar errores o movimientos no reconocidos.

La puntualidad en los pagos representa hasta el 35% del puntaje crediticio. Usar menos del 30% de la línea y evitar múltiples solicitudes en poco tiempo ayuda a mejorar el perfil.

Estrategias como la bola de nieve, donde se liquidan primero las deudas más pequeñas, permiten avanzar en la recuperación del crédito. Mantener cuentas antiguas, diversificar los tipos de crédito y negociar plazos con acreedores aportan al mejoramiento del expediente.

Finalmente, la recomendación es evitar entidades que prometen préstamos “sin buró”. Mejorar el acceso a crédito y tasas requiere demostrar constancia en pagos y responsabilidad financiera.