México

Qué hacer si ya entraste en el Buró de Crédito y deseas pedir un préstamo bancario

Las instituciones reguladas ofrecen soluciones para quienes enfrentan dificultades en el Buró de Crédito, siempre que cumplan algunos requisitos adicionales

Guardar
casa de empeno - prestamo - mexico - 06072020.jpg
Acceder a préstamos con mal historial crediticio en México es posible mediante instituciones financieras reguladas, fintechs y cooperativas autorizadas - Foto: Cuartoscuro

Acceder a préstamos con mal historial crediticio en México es posible a través de instituciones financieras reguladas, Fintech y cooperativas. Ofrecen alternativas para quienes están en el Buró de Crédito o tienen antecedentes negativos, siempre que cumplan requisitos adicionales como ingresos comprobables o empleo estable.

Aparecer en el Buró de Crédito no impide totalmente el acceso al crédito; registra el comportamiento de pago en préstamos, tarjetas y servicios, lo que incluye tanto deudores como pagadores puntuales.

De acuerdo con Provident, 8 de cada 10 mexicanos creen que estar en el Buró es negativo. Pero el registro también refleja buen historial si los pagos se realizan puntualmente.

Cuando existen retrasos, adeudos o descuentos no autorizados, el expediente refleja ese comportamiento, lo que puede dificultar nuevas solicitudes de crédito. La información negativa permanece varios años y reduce el acceso a financiamiento formal, sobre todo en bancos y financieras que priorizan la solvencia crediticia.

Plataformas y cooperativas ofrecen préstamos a personas con mal historial crediticio

Existen alternativas como los préstamos con garantía, donde el solicitante entrega un vehículo o inmueble como respaldo. Estos préstamos permiten acceder a montos mayores y mejores tasas, pero implican el riesgo de perder el bien en caso de incumplimiento.

Otra opción son los préstamos vía nómina, descontados del salario, disponibles para personas con empleo formal y cuenta en la financiera. También existen préstamos personales sin aval, que requieren identificación y comprobante de ingresos, pero suelen tener tasas de interés más altas y condiciones estrictas.

Las fintechs evalúan variables como ingresos y referencias, además del comportamiento financiero en la aplicación. Plataformas como la fintech Mercado Pago solicitan mayoría de edad, cuenta bancaria y buen manejo de recursos. El monto y la tasa se determinan según el uso responsable de la plataforma.

Al solicitar un préstamo en línea o entre particulares, se recomienda verificar que la empresa esté regulada, clarifique tasas y condiciones y no solicite pagos por adelantado. Las cooperativas y uniones de crédito pueden ser más flexibles y ayudar a consolidar deudas, aunque exigen cumplir requisitos de membresía.

Entre las alternativas menos comunes en bancos tradicionales están las tarjetas de crédito para mal historial, útiles para reconstruir el crédito con buen manejo.

Dinero billetes monedas efectivo peso mexicano pesos
El 80% de los mexicanos percibe negativamente aparecer en el Buró de Crédito, aunque este refleja un historial completo de pagos y deudas - Credito: cuartoscuro

Empresas no reguladas ofrecen préstamos con condiciones onerosas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Condusef) advierte que existen empresas no reguladas que ofrecen préstamos a personas con mal historial crediticio, muchas veces con tasas excesivas o cláusulas onerosas. Antes de aceptar, se debe comprobar que la plataforma esté avalada por las autoridades y evitar cualquier pago previo.

Solicitar crédito sin analizar la capacidad de pago puede llevar a sobreendeudamiento y empeorar el historial. Se recomienda pedir únicamente lo que se puede cubrir y revisar todas las condiciones del contrato antes de firmar.

El incumplimiento de pagos afecta el historial y reduce las posibilidades de acceder a mejores créditos. Los créditos con garantía pueden terminar en la pérdida del bien; los vía nómina disminuyen el ingreso neto; y un fiador puede asumir la deuda si no se paga.

Mejorar el historial crediticio abre la puerta a mejores préstamos

Diversas instituciones financieras recomiendan solicitar el reporte gratuito al Buró de Crédito o a la sociedad de información crediticia Círculo de Crédito una vez al año para detectar errores o movimientos no reconocidos.

La puntualidad en los pagos representa hasta el 35% del puntaje crediticio. Usar menos del 30% de la línea y evitar múltiples solicitudes en poco tiempo ayuda a mejorar el perfil.

Estrategias como la bola de nieve, donde se liquidan primero las deudas más pequeñas, permiten avanzar en la recuperación del crédito. Mantener cuentas antiguas, diversificar los tipos de crédito y negociar plazos con acreedores aportan al mejoramiento del expediente.

Finalmente, la recomendación es evitar entidades que prometen préstamos “sin buró”. Mejorar el acceso a crédito y tasas requiere demostrar constancia en pagos y responsabilidad financiera.

Temas Relacionados

Buró de CréditoMexico-serviciosMexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Asesinan a exalcalde Francisco Gijón durante evento en San Miguel del Puerto, Oaxaca

El ataque ocurrió este domingo durante una convivencia en el centro del municipio; autoridades estatales iniciaron diligencias y no reportan detenidos

Asesinan a exalcalde Francisco Gijón durante evento en San Miguel del Puerto, Oaxaca

Inversión histórica: un billón de pesos en becas, la apuesta del gobierno para 2030

Estos programas se han convertido en proyectos prioritarios para el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum

Inversión histórica: un billón de pesos en becas, la apuesta del gobierno para 2030

¿Te rechazaron la devolución? Cómo corregir tu Declaración Anual del SAT para recuperar tu saldo a favor en abril

El SAT explica cómo corregir errores en la Declaración Anual, presentar declaración complementaria y recuperar saldos a favor

¿Te rechazaron la devolución? Cómo corregir tu Declaración Anual del SAT para recuperar tu saldo a favor en abril

Gobierno prepara reunión con el Alto Comisionado de la ONU tras rechazar informe sobre derechos humanos

Sheinbaum anunció que México recibirá al titular del Alto Comisionado de la ONU para DDHH, pese a rechazar el informe presentado contra el país

Gobierno prepara reunión con el Alto Comisionado de la ONU tras rechazar informe sobre derechos humanos

Cómo hacer flan en licuadora en pocos pasos, una opción rápida y práctica

Con solo integrar los ingredientes y cuidar el tiempo de cocción, este postre ofrece una presentación impecable y un sabor balanceado que sorprende desde el primer bocado

Cómo hacer flan en licuadora en pocos pasos, una opción rápida y práctica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en bar de Chiapas deja cuatro hombres asesinados

Ataque armado en bar de Chiapas deja cuatro hombres asesinados

‘La Barbie de Tepito’ anuncia que busca reabrir las ‘Dolls Drinks’ a 3 años del brutal asesinato de su familia

Secuestran al padre de Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco en Guerrero: habría sido interceptado por sujetos armados

EN VIVO | Seguridad, narco y crimen en México hoy 13 de abril: decomisos de droga en Coahuila repuntan 120% en un mes: mariguana lidera incautaciones

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

‘La Barbie de Tepito’ anuncia que busca reabrir las ‘Dolls Drinks’ a 3 años del brutal asesinato de su familia

‘La Barbie de Tepito’ anuncia que busca reabrir las ‘Dolls Drinks’ a 3 años del brutal asesinato de su familia

Por qué Karol G rindió tributo a México en Coachella 2026 con mariachis junto a Becky G: “Nuestros inmigrantes”

“Te mereces lo mejor”: el mensaje de Anahí que intensifica los rumores en la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio

El batido verde para mejorar la circulación y aliviar piernas hinchadas tras largas horas sentado

Covenant regresa a México: fechas, boletos y todo sobre el ‘Nexus Polaris Tour’ en CDMX y Monterrey

DEPORTES

¡Veljko Paunovic regresa a México! , revelan cuál será la sede para el partido amistoso del tricolor contra Serbia

¡Veljko Paunovic regresa a México! , revelan cuál será la sede para el partido amistoso del tricolor contra Serbia

Clausura 2026: partidos de la jornada 15 que serán transmitidos por televisión abierta

Alejandra Ortega se lleva la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Marcha 2026

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Revelan que Obed Vargas fue bloqueado por Seattle Sounders para jugar con la Selección Mexicana