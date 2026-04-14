México

Asesinan en Michoacán a Roberto Chávez, activista ambiental que denunció tala ilegal

Hombres armados atacaron a Chávez en la sierra de Madero luego de que el activista presentara denuncias contra talamontes; habitantes y ambientalistas exigen investigación a autoridades locales por presunta protección a grupos criminales

Guardar
Roberto Chávez encabezaba acciones contra la tala ilegal en la sierra de Madero, Michoacán. (X @JJDiazMachuca)
Roberto Chávez encabezaba acciones contra la tala ilegal en la sierra de Madero, Michoacán. (X @JJDiazMachuca)

La noche del domingo 12 de abril, hombres armados asesinaron a Roberto Chávez, ambientalista y activista contra la tala ilegal de bosques en la sierra del municipio de Madero, en Michoacán. Chávez caminaba con su familia por el poblado de El Sangarro tras cenar en una fonda local, cuando fue atacado y recibió tres impactos de bala en la cabeza. El crimen ocurrió poco antes de que formalizara una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado contra presuntos talamontes.

En los últimos meses, organizaciones sociales y habitantes de la sierra de Madero han denunciado la creciente ocupación de la región por grupos armados dedicados a la tala y el control de los recursos forestales. La víctima formaba parte del Comité de Defensa Ambiental de El Sangarro, colectivo que agrupa a vecinos que han documentado la presencia de sicarios y la devastación de los bosques.

Pobladores acusan protección de autoridades locales a grupos armados

Pobladores y ambientalistas de la zona serrana, que abarca los municipios de Tacámbaro, Morelia, Charo, Tzitzio, Tiquicheo y Acuitzio del Canje, han exigido que la fiscalía investigue al alcalde de Madero, Juan Carlos Gamiño Camacho, surgido de la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo. Acusan al edil de brindar protección, mediante la Policía Municipal, a los hombres armados que operan en la región.

La noche del asesinato, los responsables lograron huir del sitio. El cuerpo de Roberto Chávez quedó tendido en la vía pública, mientras su familia solicitó auxilio a los servicios de emergencia. Ambientalistas de la región recordaron que el pasado 6 de noviembre de 2025, el activista Javier Gómez sobrevivió a un ataque armado en su domicilio. Tras ese atentado, Gómez y su familia abandonaron su vivienda por temor a represalias.

Cártel de Los Sierra, señalado por amenazas y asesinatos

El 21 de marzo, la fiscalía estatal detuvo a cuatro presuntos integrantes del Cártel de Los Sierra, organización criminal que ha sido señalada de amenazar a defensores del bosque y de incidir en asesinatos recientes. Los detenidos —identificados como Gersaín “N”, María Norma “N”, Jorge Alberto “N” y Elvira “N”— portaban dos pistolas, una escopeta, más de dos kilogramos de marihuana, nueve bolsas con metanfetamina, dos motocicletas, dos teléfonos celulares y vestimentas tipo militar.

La tala ilegal y la deforestación son delitos federales que afectan el medio ambiente y la biodiversidad en México (Fiscalía de Michoacán)
Ambientalistas de la región han recibido amenazas y ataques por parte de grupos criminales ligados al control de los bosques. (Fiscalía de Michoacán)

Este grupo también habría asesinado el 22 de mayo de 2025 al maestro mezcalero Sergio Rangel en el poblado de Piedras de Lumbre, municipio de Madero, según la misma fuente.

Ambientalistas en riesgo permanente

La violencia contra activistas ambientales en Michoacán ha elevado la alerta entre defensores de los recursos naturales. En lo que va del último año, al menos dos líderes de comités forestales han sido atacados a balazos. Los habitantes de la sierra mantienen su exigencia de una investigación a fondo y la intervención del Estado para frenar la impunidad y el avance de los grupos criminales en la región.

Temas Relacionados

Roberto Chávezambientalistaactivista ambientalasesinatotala ilegalnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Tres frutas que parecen saludables pero podrían ser perjudiciales por su consumo en exceso inconsciente

La recomendación de salud integral es clara: cinco piezas de frutas y verduras al día, pero la elección y la cantidad siguen siendo determinantes para mantener el equilibrio en la dieta

Tres frutas que parecen saludables pero podrían ser perjudiciales por su consumo en exceso inconsciente

América se juega todo ante Nashville: “Es el partido más importante del semestre”

Con la serie abierta, el equipo azulcrema buscará imponer condiciones como local para avanzar a semifinales

América se juega todo ante Nashville: “Es el partido más importante del semestre”

Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

La cantante explicó las razones por las que consideró que el canadiense lo hizo bien

Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

Pati Chapoy ironiza sobre comparaciones entre Dagna Mata y Cazzu: “No tiene nada que ver, le falta diablo”

De acuerdo con la conductora de ‘Ventaneando’, la polémica en torno al nuevo sencillo de Christian Nodal pudo haber sido planeada

Pati Chapoy ironiza sobre comparaciones entre Dagna Mata y Cazzu: “No tiene nada que ver, le falta diablo”

¿Qué está fallando? 14 carreras en la UNAM tienen más lugares que aspirantes

En la convocatoria 2025 de la UNAM, 14 carreras no lograron llenar sus espacios disponibles. Descubre cuáles son y por qué ocurre

¿Qué está fallando? 14 carreras en la UNAM tienen más lugares que aspirantes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sicarios emboscan a agentes desarmados de la Fiscalía de Michoacán en Aquila: uno falleció y otro quedó herido

Sicarios emboscan a agentes desarmados de la Fiscalía de Michoacán en Aquila: uno falleció y otro quedó herido

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de abril: asesinan a Roberto Chávez, ambientalista de Michoacán

“Esto no termina con avances”: Guerreros Buscadores de Jalisco responde a FGR por caso Rancho Izaguirre

FGR continúa analizando pruebas en el Rancho Izaguirre, campo de adiestramiento del CJNG

Encuentran con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre

ENTRETENIMIENTO

Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

Ximena Sariñana defiende show de Justin Bieber en Coachella tras críticas: “Un momento chido”

Pati Chapoy ironiza sobre comparaciones entre Dagna Mata y Cazzu: “No tiene nada que ver, le falta diablo”

Conjunto Primavera sufre aparatoso accidente en autobús tras quedarse sin frenos en Edomex

Mini Rock Fest 2026: cartel, fechas y todo sobre el primer festival de rock para niños en CDMX

Dagna Mata denunció intento de silenciarla tras protagonizar polémico video de Nodal: “No quieren que publique nada”

DEPORTES

Henry Martín se pierde partido de Concachampions con América tras presentar recaída en lesión

Henry Martín se pierde partido de Concachampions con América tras presentar recaída en lesión

La gira del adiós de Mazatlán: cuál fue el único equipo invicto contra los Cañoneros durante su etapa en la Liga Mx

América se juega todo ante Nashville: “Es el partido más importante del semestre”

Histórico: Gabriela Jáquez llega a la WNBA y se convierte en la primera mexico-estadounidense seleccionada dentro de la ronda inicial

Mazatlán remata boletos ante Querétaro rumbo a su adiós de la Liga MX