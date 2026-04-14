Asesinan en Michoacán a Roberto Chávez, activista ambiental que denunció tala ilegal

Roberto Chávez encabezaba acciones contra la tala ilegal en la sierra de Madero, Michoacán. (X @JJDiazMachuca)

La noche del domingo 12 de abril, hombres armados asesinaron a Roberto Chávez, ambientalista y activista contra la tala ilegal de bosques en la sierra del municipio de Madero, en Michoacán. Chávez caminaba con su familia por el poblado de El Sangarro tras cenar en una fonda local, cuando fue atacado y recibió tres impactos de bala en la cabeza. El crimen ocurrió poco antes de que formalizara una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado contra presuntos talamontes.

En los últimos meses, organizaciones sociales y habitantes de la sierra de Madero han denunciado la creciente ocupación de la región por grupos armados dedicados a la tala y el control de los recursos forestales. La víctima formaba parte del Comité de Defensa Ambiental de El Sangarro, colectivo que agrupa a vecinos que han documentado la presencia de sicarios y la devastación de los bosques.

Pobladores acusan protección de autoridades locales a grupos armados

Pobladores y ambientalistas de la zona serrana, que abarca los municipios de Tacámbaro, Morelia, Charo, Tzitzio, Tiquicheo y Acuitzio del Canje, han exigido que la fiscalía investigue al alcalde de Madero, Juan Carlos Gamiño Camacho, surgido de la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo. Acusan al edil de brindar protección, mediante la Policía Municipal, a los hombres armados que operan en la región.

La noche del asesinato, los responsables lograron huir del sitio. El cuerpo de Roberto Chávez quedó tendido en la vía pública, mientras su familia solicitó auxilio a los servicios de emergencia. Ambientalistas de la región recordaron que el pasado 6 de noviembre de 2025, el activista Javier Gómez sobrevivió a un ataque armado en su domicilio. Tras ese atentado, Gómez y su familia abandonaron su vivienda por temor a represalias.

Cártel de Los Sierra, señalado por amenazas y asesinatos

El 21 de marzo, la fiscalía estatal detuvo a cuatro presuntos integrantes del Cártel de Los Sierra, organización criminal que ha sido señalada de amenazar a defensores del bosque y de incidir en asesinatos recientes. Los detenidos —identificados como Gersaín “N”, María Norma “N”, Jorge Alberto “N” y Elvira “N”— portaban dos pistolas, una escopeta, más de dos kilogramos de marihuana, nueve bolsas con metanfetamina, dos motocicletas, dos teléfonos celulares y vestimentas tipo militar.

Ambientalistas de la región han recibido amenazas y ataques por parte de grupos criminales ligados al control de los bosques. (Fiscalía de Michoacán)

Este grupo también habría asesinado el 22 de mayo de 2025 al maestro mezcalero Sergio Rangel en el poblado de Piedras de Lumbre, municipio de Madero, según la misma fuente.

Ambientalistas en riesgo permanente

La violencia contra activistas ambientales en Michoacán ha elevado la alerta entre defensores de los recursos naturales. En lo que va del último año, al menos dos líderes de comités forestales han sido atacados a balazos. Los habitantes de la sierra mantienen su exigencia de una investigación a fondo y la intervención del Estado para frenar la impunidad y el avance de los grupos criminales en la región.