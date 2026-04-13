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¿Tu orina es espumosa? La señal de alerta de tus riñones que indica que estás filtrando demasiada proteína

Un cambio inesperado en el aspecto del líquido puede ser la primera pista de que algo importante está ocurriendo en tu organismo

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Primer plano de un hombre que sostiene un vaso con líquido amarillo y abundante espuma, mirando hacia abajo; un inodoro blanco y parte de un baño se ven desenfocados detrás
Un cambio inesperado en el aspecto del líquido puede ser la primera pista de que algo importante está ocurriendo en tu organismo. (Imagen Ilustrativa IA Infobae)

La aparición de burbujas persistentes en el inodoro suele provocar inquietud, y con razón. Aunque en ocasiones el flujo fuerte del chorro causa este efecto, la presencia de espuma densa actúa como un mensajero directo de nuestra salud interna. Los riñones, responsables de filtrar desechos y regular líquidos, emiten señales claras cuando el sistema experimenta fallos.

El riesgo de la proteinuria

Cuando la orina luce espumosa de forma recurrente, el cuerpo advierte sobre la proteinuria: la filtración excesiva de proteínas que deberían permanecer en el torrente sanguíneo. Los glomérulos, diminutos filtros renales, funcionan como un tamiz de alta precisión. Si estos se dañan, las proteínas “escapan” hacia la orina.

Una de las causas principales es la glomerulonefritis, que consiste en la inflamación de estos filtros. Esta condición puede surgir de manera aislada o derivar de patologías como el lupus o la diabetes. Según expertos médicos, un examen general de orina confirma en minutos la presencia de estas sustancias, lo cual representa una “prueba accesible y eficaz” para el diagnóstico temprano.

Primer plano de un inodoro blanco que contiene orina de tono amarillento cubierta por una abundante capa de espuma y burbujas
Entender qué significa esta manifestación y cómo apoyar su cuidado ayuda a tomar decisiones informadas y oportunas (Imagen ilustrativa Infoba México )

No ignore la espuma si esta persiste tras varias descargas de agua. Es fundamental buscar atención especializada ante los siguientes síntomas:

  • Hinchazón en pies, tobillos o rostro (edema).
  • Fatiga inusual o debilidad extrema.
  • Cambios notables en el color del líquido.
  • Presión arterial elevada.

Jugo verde para fortalecer la función renal

La alimentación influye directamente en la capacidad de filtración del organismo. Reducir el consumo de sal y azúcar resulta vital para evitar la sobrecarga de los riñones. Como apoyo natural, este jugo rico en antioxidantes ayuda a mantener el equilibrio hídrico:

Ingredientes:

  • 1 taza de piña fresca (diurético natural).
  • 2 tallos de apio (aporta potasio y agua).
  • 1/2 pepino con cáscara.
  • Un toque de jengibre fresco.
  • 200 ml de agua purificada.

Preparación:

Coloque todos los ingredientes en la licuadora. Procese hasta obtener una mezcla homogénea. Consuma esta bebida de inmediato, preferiblemente por las mañanas, para aprovechar sus propiedades depurativas.

jugo detox verde -México- 7 febrero
Un jugo rico en antioxidantes ayuda a mantener el equilibrio hídrico. (Gemini)

Prevención y hábitos

La detección oportuna de burbujas persistentes, sumada a una hidratación adecuada y una dieta baja en sodio, marca la diferencia en la salud a largo plazo. Mantener un control médico regular permite que estos órganos vitales cumplan su función de limpieza sin contratiempos. La salud renal depende, en gran medida, de la atención que prestamos a los pequeños detalles en nuestra rutina diaria.

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