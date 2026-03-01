México

Burbujas en la orina: lo que revelan sobre tu salud y los alimentos clave para cuidar tus riñones

Entender qué significa esta manifestación y cómo apoyar su cuidado ayuda a tomar decisiones informadas y oportunas

Entender qué significa esta manifestación y cómo apoyar su cuidado ayuda a tomar decisiones informadas y oportunas (Imagen ilustrativa Infoba México )

Las burbujas o espuma en la orina suelen generar inquietud. Los riñones, encargados de filtrar desechos y regular líquidos, suelen enviar señales cuando algo no va bien. Entender qué significa esta manifestación y cómo apoyar su cuidado desde la alimentación ayuda a tomar decisiones informadas y oportunas.

¿Qué significa la espuma en la orina?

No toda espuma es motivo de alarma. Existen causas comunes y benignas, pero también razones médicas que ameritan atención:

  • Velocidad del chorro: El impacto del chorro fuerte contra el agua del inodoro puede generar burbujas que desaparecen en segundos.
  • Deshidratación: Cuando la orina está muy concentrada, la espuma aparece con mayor facilidad.
  • Proteinuria (causa médica): La presencia de proteínas en la orina rompe la tensión superficial y produce una espuma espesa y persistente, similar a la clara de huevo batida. Esta no desaparece tras varios minutos.
De qué color debe ser tu orina: las síntomas que indicarían enfermedades en los riñones y el hígado (Foto: Infobae México/ Jesús Avilés)

Señales de alerta para acudir al especialista

Si la espuma es recurrente, conviene evaluar otros síntomas. Es recomendable consultar a un nefrólogo cuando se presenta uno o más de los siguientes puntos:

  • Persistencia: Espuma en cada micción, aun con buena hidratación.
  • Edema: Hinchazón en tobillos, piernas o párpados, sobre todo al despertar.
  • Cambios de color: Orina muy oscura o con rastros de sangre.
  • Fatiga extrema: Cansancio que no mejora con el descanso.
  • Antecedentes: Diabetes o hipertensión, principales causas de daño renal.

Dato importante: Un examen general de orina puede confirmar en minutos la presencia de proteínas. Es una prueba accesible y eficaz.

Glomerulonefritis: una posible causa

La glomerulonefritis es la inflamación de los glomérulos, pequeños filtros renales. Puede ser aguda o crónica y presentarse por sí sola o asociada a enfermedades como lupus o diabetes.

Entre sus signos destacan la orina espumosa (proteinuria), hipertensión y retención de líquidos. Su diagnóstico incluye análisis de orina y sangre, estudios de imagen y, en casos específicos, biopsia renal. El tratamiento se orienta a la causa y busca proteger la función del riñón.

Las bajas temperaturas influyen sobre el sistema urinario y la producción de orina. Foto: (iStock)

Alimentos que ayudan a cuidar los riñones

Para riñones sanos o como prevención, la dieta importa tanto por lo que se incluye como por lo que se evita (exceso de sal y azúcar):

  • Arándanos y frutos rojos: antioxidantes que ayudan a prevenir infecciones urinarias.
  • Pescados con omega-3: salmón o sardina, útiles para reducir inflamación.
  • Ajo y cebolla: sabor sin sal y propiedades antiinflamatorias.
  • Coliflor y pimientos rojos: bajos en potasio y ricos en vitamina C y fibra.
  • Agua: hidratación suficiente; la orina ideal es amarillo claro.
Para riñones sanos o como prevención, la dieta importa tanto por lo que se incluye como por lo que se evita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar a tiempo las burbujas persistentes y acompañar el cuidado renal con hábitos alimenticios adecuados puede marcar la diferencia en la salud a largo plazo.

