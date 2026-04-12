México y Estados Unidos refuerzan seguridad en la frontera, destacan avances en comercialización y prevención de delitos

Participantes del Grupo Binacional sobre Puentes y Cruces Internacionales se reúnen para fortalecer la seguridad fronteriza y la modernización entre México y EE.UU. en este evento oficial.

México y Estados Unidos consolidan la modernización y el reforzamiento de la seguridad fronteriza tras la reunión plenaria del Grupo Binacional México–EUA sobre Puentes y Cruces Internacionales, celebrada los días 8 y 9 de abril en Washington, D.C., según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El encuentro es el principal foro bilateral para proyectos de infraestructura transfronteriza y la planeación de mecanismos que garanticen el comercio legal, la protección de personas y la prevención de actividades ilícitas.

Entre los resultados destaca la definición de rutas de seguimiento para proyectos prioritarios y el fortalecimiento de la coordinación técnica de largo plazo en materia de seguridad, infraestructura y logística.

También se avanzó en la consolidación de sistemas de inspección conjunta de carga, la modernización de cruces, la implementación de la Revisión No Intrusiva (RNI) y el fortalecimiento operativo entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Agentes fronterizos inspeccionan una camioneta SUV con perros detectores en un punto de cruce vehicular entre Estados Unidos y México durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grupo Binacional México–EUA sobre Puentes y Cruces Internacionales reconoce esfuerzo de ambas naciones

Durante la inauguración, Max Hamilton, subsecretario adjunto para América del Norte del Departamento de Estado, resaltó: “la seguridad fronteriza y la facilitación de comercio son objetivos complementarios y este grupo permite traducir esas prioridades en acciones concretas”.

Por parte de México, Esteban Moctezuma Barragán, embajador ante Estados Unidos, afirmó que “una frontera moderna, segura y eficiente fortalece la competitividad regional y contribuye a la seguridad de ambas naciones, al tiempo que protege los flujos legales de comercio y personas”.

En el foro participaron funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sict), la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y representantes de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por Estados Unidos asistieron autoridades del Departamento de Estado, Departamento de Transporte, Departamento de Comercio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Administración de Servicios Generales y representantes de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

Relación México-Estados Unidos respecto a la frontera es un reto

La frontera entre México y Estados Unidos se caracteriza por una desigualdad marcada y una creciente integración entre las ciudades fronterizas, lo que genera retos particulares para la gestión diplomática y la administración conjunta de la agenda bilateral.

La relación entre ambos países, a diferencia del vínculo de Estados Unidos con otras naciones latinoamericanas, requiere atender tanto asuntos nacionales como temas fronterizos específicos.

La asimetría entre los dos lados, junto con las diferencias en los sistemas jurídicos y políticos, complica la definición de contrapartes adecuadas del lado estadounidense para cada tema de la agenda. Esta condición introduce un nivel adicional de dificultad, forzando al gobierno federal mexicano a identificar interlocutores precisos para cada negociación fronteriza.

La forma en que operan los sistemas en ambos países y las particularidades locales de la franja fronteriza establecen una dinámica única, donde la gobernabilidad y la colaboración dependen de acertar en la selección de autoridades y mecanismos adecuados, especialmente ante la presencia de múltiples jurisdicciones y niveles de gobierno en Estados Unidos.