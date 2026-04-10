Sheinbaum confirma queja ante Corte Interamericana por muerte de 14 migrantes mexicanos en Estados Unidos

Un letrero que dice "El ICE estuvo aquí" (refiriéndose a las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) yace sobre el espacio vacío para el Niño Jesús en un pesebre de la iglesia de Santa Susana, el martes 9 de diciembre de 2025, en Dedham, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa)

México interpondrá una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte de 14 migrantes mexicanos en territorio estadounidense dentro de las instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta mañana durante su conferencia de prensa que México solicitará una audiencia y que la información será compartida en los próximos días.

“Lo está llevando el secretario de Relaciones Exteriores y él puede aumentar esta información”, confirmó la mandataria. Por lo que Roberto Velasco acudirá a la conferencia de prensa matutina para brindar toda la información sobre el caso.

Mueren migrantes a manos del ICE y México busca justicia

El gobierno mexicano mostró su respaldo con las familias de los migrantes que murieron dentro de las instalaciones del ICE, cuando fueron detenidos en Estados Unidos.

En una conferencia de prensa en marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y dio a conocer que su gobierno buscaría implementar diversas medidas a través de organismos internacionales de derechos humanos, como es el caso del CIDH.