Embajador de Estados Unidos en México celebra culpabilidad de El 85, fundador del CJNG: destaca colaboración con Sheinbaum

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump como productiva para la relación bilateral. Crédito: EFE/ José Méndez

Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México se refirió esta mañana al tema de culpabilidad de Erick Valencia Salazar, también conocido como “El 85”, cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien se declaró culpable este martes.

En su cuenta de X (antes Twitter) dijo que Valencia Salazar “ayudó a construir una red que impulsó la violencia en ambos lados de la frontera y traficó drogas hacia los Estados Unidos. Su declaración de culpabilidad marca un paso clave para ir contra el liderazgo de los cárteles, demostrando que quienes trafican drogas y armas rendirán cuentas y no tendrán dónde esconderse. A través de una sólida cooperación de EEUU impulsada por Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirmamos nuestro compromiso compartido con la seguridad de nuestra gente. La justicia prevalecerá”.

Asimismo replicó información de la DEA donde señalan documentos judiciales que Erick Valencia-Salazar, alias “El 85”, de 49 años y residente de Santa Clara, California, es cofundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización de narcotráfico con sede en México, que el Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Como líder del CJNG, Valencia Salazar reclutó a nuevos miembros. Además, utilizó información sobre cárteles rivales para localizar y asesinar a los enemigos del CJNG y obtener el control de todas las operaciones de narcotráfico en determinados territorios de México. Valencia-Salazar también conspiró para enviar miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos para el CJNG.

Érick Valencia Salazar, El 85, podría revelar los secretos de El Mencho y el CJNG en EEUU de llegar a un acuerdo de colaboración. (Anayeli Tapia/Infobae)

Erick Valencia Salazar, conocido como “El 85” y cofundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos. La decisión ocurre en medio de una estrategia binacional impulsada por los gobiernos de Estados Unidos y México para atacar el liderazgo de los cárteles, lo que representa un golpe directo a una de las estructuras criminales señaladas por su capacidad de sembrar violencia en ambos lados de la frontera y por su vínculo con la distribución de toneladas de drogas ilegales.

La condena de Valencia Salazar incluye una posible pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. El juez encargado dictará sentencia el próximo 31 de julio, tras analizar las directrices federales y los factores legales del caso. La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles mantiene la investigación, mientras la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia facilitó la entrega de Valencia desde México en febrero de 2025, con base en la Ley de Seguridad Nacional de México.

El Departamento de Estado designa al CJNG como organización terrorista y la DEA refuerza operativos

El Departamento de Estado clasifica al CJNG como organización terrorista extranjera desde febrero de 2025. Este cártel mexicano destaca por su uso sistemático de la violencia: según documentos judiciales, Valencia-Salazar recluta miembros, utiliza información para localizar y asesinar rivales, y busca el control total de zonas de operaciones de narcotráfico en México. Los cargos federales especifican que “El 85” conspiró para enviar “miles de kilogramos de cocaína” a Estados Unidos, agravando la crisis de drogas en ese país.

Previo a su papel en el CJNG, Valencia-Salazar forma parte del Cártel del Milenio, donde participa en el suministro de armas de fuego —como AK-47 y AR-15— a sicarios, facilitando enfrentamientos armados con cárteles rivales y la entrada anual de cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, sostiene que el CJNG usa la violencia como “modelo de negocio”, asesinando para obtener control territorial en México y expandiendo el tráfico de drogas letales —fentanilo, metanfetamina, cocaína— hacia Estados Unidos, lo que incrementa el clima de inseguridad en ambos territorios. Cole subraya que “la declaración de culpabilidad representa un paso más para exigir responsabilidades a sus líderes”, y agrega que la DEA mantendrá la persecución judicial contra líderes, financistas y colaboradores de estas organizaciones hasta lograr su desmantelamiento.

Cooperación binacional y ofensiva judicial: objetivos y responsables del caso

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, vincula el avance del caso con la cooperación binacional impulsada por Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, sosteniendo que la justicia para las víctimas de la violencia del cártel exige acciones conjuntas. En su perfil digital, Johnson afirma: “La declaración de culpabilidad marca un paso clave para ir contra el liderazgo de los cárteles, demostrando que quienes trafican drogas y armas rendirán cuentas y no tendrán dónde esconderse”.

El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, presenta un balance sobre el daño provocado por Valencia-Salazar y el CJNG: introduce toneladas de drogas en Estados Unidos, fomenta la violencia en México y “contribuye a desestabilizar la región y permite que el crimen florezca”. Duva afirma que la sentencia es parte de los esfuerzos federales para desmantelar las estructuras transnacionales del narcotráfico.

En el aspecto legal, los litigantes Kaitlin Sahni, Lernik Begian, Douglas Meisel y Nicole Lockhart dirigen el procesamiento del caso desde la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal de Justicia, cuya misión se centra en eliminar los incentivos económicos del narcotráfico. Esta sección procesa penalmente a facilitadores financieros, instituciones y responsables ligados al lavado de dinero y la operación financiera de los cárteles internacionales.

Sentencia prevista y objetivos de la Operación Recuperar Estados Unidos

Valencia-Salazar enfrenta su condena tras aceptar haber conspirado para distribuir de forma ilegal al menos cinco kilogramos de cocaína. La Operación Recuperar Estados Unidos —bajo la cual se integra este caso— promueve el uso de todos los recursos legales para frenar la inmigración ilegal, eliminar estructuras delictivas internacionales y proteger a las comunidades de delitos violentos.

MXICO, DF 12MARZO2012.-El lider del Cartel Jalisco Nueva Generacin Erick Valencia Salazar, tambin conocido como el 85, fu presentado en la SIEDO esta maana. Es sealado por la PGR y la SEDENA como el sucesor de Ignacio "Nacho" Coronel. "El 85" fu detenido el pasado viernes en Guadalajara en un operativo del Ejrcito. FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM

Las acciones penales y civiles impulsadas por el Departamento de Justicia buscan neutralizar no solo a los mandos, sino también a los lavadores de dinero y quienes brindan infraestructura desde el exterior a las células criminales de México.

Puntos clave:

Erick Valencia-Salazar, “El 85”, cofundador del CJNG, se declara culpable de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos.

El Departamento de Estado designa al CJNG como organización terrorista extranjera a partir de febrero de 2025; enfrenta sentencia el 31 de julio con una pena mínima de 10 años de prisión.

El caso, marcado por cooperación judicial entre México y Estados Unidos, forma parte de la ofensiva federal para desmantelar cárteles y redes de lavado de dinero.