México

¿Las quesadillas van con queso o sin? Escena en ‘Malcolm, el de en medio’ genera revuelo por el debate

En un episodio, la familia de Malcolm discute si la quesadilla lleva o no queso, exponiendo el debate que desde hace años marca diferencias entre la Ciudad de México y el resto del país

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¿Las quesadillas van con queso o sin? Escena en ‘Malcolm el de en medio’ genera revuelo por el debate (Disney)
¿Las quesadillas van con queso o sin? Escena en ‘Malcolm el de en medio’ genera revuelo por el debate (Disney)

Las quesadillas vuelven a dividir opiniones tras una escena de la miniserie “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair”, transmitida este 10 de abril en Disney+.

En un episodio, la familia de Malcolm discute si la quesadilla lleva o no queso, exponiendo el debate que desde hace años marca diferencias entre la Ciudad de México y el resto del país.

El diálogo, disponible en español y en inglés, refleja una controversia que trasciende la televisión y toca la identidad culinaria de millones.

El diálogo de la discordia llega a “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair”

En la escena doblada al español mexicano, Malcolm sostiene: “Lo saben, amo la comida mexicana. Sé lo que es una quesadilla”. Hal, su papá, responde: “Ah, si no tiene queso, no es quesadilla”. Lois, la madre, remata: “No, solo se llamaría dilla”. Malcolm replica: “Siempre hacen esto. Quieren corregir a las personas por cosas de las que no saben nada. Sé exactamente lo que llevan las quesadillas. ¡Son quesadillas!”.

La versión en inglés mantiene el tono, aunque ajusta el énfasis al tema de la pronunciación. Malcolm dice: “For crying out loud, I speak fluent Spanish. I know how to say quesadilla”. Hal interviene: “Oh, sounded like you said cusadella”. Lois aclara: “Oh, no, you meant quesadilla”. Malcolm concluye: “Siempre hacen esto. Intentan corregir a las personas por algo de lo que no sabes nada. Sé exactamente cómo pronunciar quesadilla. ¡Quesadilla!”.

El diálogo de la discordia llega a “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” (Disney)
El diálogo de la discordia llega a “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” (Disney)

La discusión se viraliza en redes sociales mexicanas, donde el dilema sobre el queso divide a los usuarios, con posturas que replican lo visto en la serie.

La quesadilla y la diferencia entre la Ciudad de México y el país

Según la tradición en la Ciudad de México y área metropolitana, la quesadilla puede servirse con o sin queso. El ingrediente principal es la tortilla doblada, que puede rellenarse con huitlacoche, flor de calabaza, tinga o chicharrón prensado. El queso es un ingrediente opcional y debe pedirse explícitamente, una costumbre que desconcierta a visitantes de otras entidades.

En cambio, en la mayor parte de México, la quesadilla se entiende como una tortilla doblada con queso fundido, generalmente de tipo Oaxaca o Chihuahua, a la que pueden añadirse otros ingredientes. Para quienes viven fuera de la capital, la ausencia de queso descalifica automáticamente al platillo como quesadilla.

El origen de la palabra también es motivo de discusión. Algunos estudiosos afirman que proviene del náhuatl “quetzaditzin”, que significa “tortilla doblada”. La tradición culinaria mexicana ha aceptado ambas variantes, aunque el debate persiste en la mesa y en la cultura popular.

Gastronomía mexicana
La quesadilla y la diferencia entre la Ciudad de México y el país Foto:/Infobae México

El regreso de Malcolm y el eco de la nostalgia

“Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” marca el regreso de la familia Wilkerson casi 20 años después del final original. La miniserie, compuesta por cuatro episodios, muestra a Malcolm, interpretado por Frankie Muniz, como adulto, con pareja y una hija. El reencuentro familiar ocurre por el aniversario de bodas de Hal y Lois, lo que desata nuevas situaciones caóticas.

El actor Bryan Cranston reveló a Entertainment Weekly que la producción de este especial fue una iniciativa suya: “He querido hacer esto durante años, pero necesitaba tener una buena razón”, declaró. El reparto original regresa casi completo, con la excepción de Erik Per Sullivan, quien interpretó a Dewey y dejó la actuación para estudiar en Harvard, según confirmó Cranston en el pódcast Fly on the Wall en 2025. El personaje ahora lo interpreta Caleb Ellsworth-Clark.

El debate sobre la quesadilla trasciende la ficción

La aparición del tema en una serie estadounidense con doblaje mexicano reaviva la conversación sobre la identidad culinaria de la Ciudad de México frente al resto de la República. La escena de Malcolm sirve de recordatorio de cómo un platillo cotidiano puede ser motivo de debate, incluso en la televisión internacional.

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