Fin de semana termina con lluvias con granizo en CDMX: activan alerta amarilla en estas alcaldías hoy domingo 13 de abril

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 12 de abril. Crédito: Cuartoscuro

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México seguirán y el fin de semana acabará con este pronóstico, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Este domingo 12 de abril las precipitaciones seguirán y podrían estar acompañadas de granizo para la tarde y noche de esta fecha, indicó la dependencia local.

La información sobre el pronóstico de fuertes lluvias con granizo este domingo 12 de abril fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

Activan alerta amarilla en estas nueve alcaldías de la CDMX para este domingo 12 de abril

La Secretaría de Gestión Integral de Riegos activó alerta amarilla por fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 12 de abril en nueve alcaldías de la Ciudad de México.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de la fecha indicada.

Protección Civil local dio a conocer a los capitalinos los peligros asociados a las fuertes lluvias con granizo previstas para este domingo 12 de abril:

Peligros asociados:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Protección Civil local lanzó recomendaciones a la población por las fuertes lluvias previstas para la tarde y noche de este domingo 12 de abril. Crédito: Cuartoscuro.

Además de los peligros asociados, la Secretaría de Gestión Integral dio a conocer algunas recomendaciones a la población por las lluvias de este domingo 12 de abril.

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

Cierra puertas y ventanas.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

¿A qué hora comenzará las fuertes lluvias en las 9 alcaldías la tarde y noche de este domingo 12 de abril?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 15:00 a 21:00 horas cuando se registren las fuertes lluvias en las 6 alcaldías mencionadas anteriormente para este jueves 9 de abril, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Activan alerta amarilla en nueve alcaldías de CDMX por fuertes lluvias hoy domingo 12 de abril. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de Protección Civil local por las fuertes lluvias con granizo y posibles rachas de viento pronosticadas para la tarde y noche de este domingo 12 de abril.