Sindicato del Metro se opone a obra elevada en Línea 2: “Compromete la seguridad de las instalaciones”

Las críticas del gremio apuntan a que la reciente construcción paralela a la Línea 2 podría comprometer la seguridad de la infraestructura, mientras las condiciones del sistema exigen esfuerzos enfocados en el mantenimiento y operación cotidiana (Gobierno CDMX)

Entre las exigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) al Gobierno de la Ciudad de México hay dos puntos que llaman especialmente la atención porque no tienen que ver con mejoras laborales, sino con decisiones de obra pública que, a juicio del sindicato, ponen en riesgo la infraestructura del Metro.

Se trata de dos proyectos concretos que el gremio rechaza de forma explícita en su pliego de demandas: la reducción de carriles en la Calzada de Tlalpan y la construcción de una calzada elevada paralela a la Línea 2 del Metro.

¿Por qué el sindicato dice no a la obra elevada?

El SNTSTC advierte que la calzada elevada que se construye de manera paralela a la Línea 2 del Metro representa un riesgo directo para las instalaciones del sistema. Aunque el sindicato no detalla en su comunicado el tipo específico de daño que podría ocasionar, la preocupación apunta a la vibración, el peso estructural y la proximidad de la obra con la infraestructura subterránea y superficial de esa línea.

Esta postura cobra especial relevancia en un contexto en el que el propio sindicato acaba de revelar que las vías del Metro se encuentran en pésimas condiciones por falta de mantenimiento adecuado, lo que las hace aún más vulnerables a cualquier factor externo que genere presión adicional sobre la infraestructura.

(X @SOBSECDMX)

Tlalpan: ¿Movilidad urbana a costa del Metro?

El segundo punto de rechazo es la reducción de carriles en la Calzada de Tlalpan, una vialidad que conecta el sur de la ciudad con el centro y que corre paralela a varias estaciones de la Línea 2. Para el sindicato, esta medida —que en principio podría enmarcarse en políticas de movilidad sustentable— no debería implementarse a expensas de la operación y seguridad del Metro.

El gremio considera que, mientras el sistema de transporte colectivo enfrenta una crisis de mantenimiento sin precedentes, destinar recursos y atención a obras de esta naturaleza representa una prioridad equivocada del Gobierno capitalino.

Las demandas se centran en que los fondos dirigidos a nuevas obras no contribuyen a resolver las carencias de mantenimiento ni la disponibilidad de trenes, elementos considerados críticos para ofrecer un transporte eficiente (X/ @SOBSECDMX)

El argumento de fondo

El sindicato sostiene que los recursos destinados al Metro no se aplican en las áreas prioritarias. Advierte que, mientras 84 trenes están fuera de servicio por falta de refacciones y el 70% de la flota no recibe mantenimiento general, las autoridades optan por obras que el gremio califica como innecesarias o superficiales. El SNTSTC afirma que las constantes fallas, retrasos y deficiencias reflejan el abandono del sistema de transporte y advierte que las protestas continuarán hasta que el gobierno responda a sus demandas.