Detienen a dos hombres en posesión de 31 dosis de aparente droga en Álvaro Obregón

Varios oficiales de policía uniformados y vehículos patrulla se encuentran frente al edificio de la Alcaldía Álvaro Obregón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los trabajos de investigación de gabinete y campo, por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),de la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón procedieron a detener a dos hombres en posesión de 31 dosis que podrían tratarse de cocaína.

Las autoridades de la capital se movilizaron por la colonia Lomas de Plateros, donde montaron estrategias de vigilancia fija y móviles, que les permitió ubicar en la esquina de la avenida Centenario y la calle Cuajimalpa a dos personas que manipulaban envoltorios de papel con características idénticas a las utilizadas para la distribución de droga.

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Tales movimientos generó sospecha entre los uniformados y para descartar alguna acción criminal, los policías se acercaron a los dos sujetos que, al darse cuenta de su presencia, intentaron huir de esa zona, no obstante, en el accionar instantáneo de los efectivos, ambos sujetos fueron interceptados unos metros adelante.

Al empezar la revisión preventiva, conforme al protocolo de actuación policial, la autoridad de la Ciudad de México le aseguró a los detenidos 31 dosis de posible cocaína. Por lo tanto, los hombres de 30 y 34 años de edad fueron arrestados por los oficiales,

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Dos agentes de policía, un hombre y una mujer, patrullan las calles arboladas de la alcaldía Álvaro Obregón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A cada detenido se le informó de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) presentaron a los detenidos ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de dictaminar su situación legal.

Cabe recalcar que, luego de un cruce de información, se expuso que los dos detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, ambos por delitos contra la salud. El hombre de 30 años cuenta con uno en el año 2022 y el individuo de 34 años tiene dos, en los años 2022 y 2025, de forma respectiva.

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Su captura es el resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, cuyo objetivo es el combate a los delitos de alto impacto en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.