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Blindaje médico para el Mundial 2026: México autoriza licencias temporales a doctores de selecciones extranjeras

La SEP inició la segunda etapa de expedición de cédulas profesionales temporales para médicos internacionales que acompañarán a las selecciones de futbol

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La SEP inició la segunda etapa de expedición de cédulas profesionales temporales para médicos internacionales que acompañarán a las selecciones de futbol
La SEP inició la segunda etapa de expedición de cédulas profesionales temporales para médicos internacionales que acompañarán a las selecciones de futbol

A unos días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de México consolidó el blindaje legal y sanitario para las delegaciones internacionales. El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó sobre la expedición de la segunda etapa de cédulas profesionales temporales para el personal médico extranjero que asistirá a los futbolistas en territorio nacional.

Tras una primera fase completada en marzo para los equipos de repechaje, la Dirección General de Profesiones (DGP) formalizó la entrega de estas licencias provisionales a profesionales de la salud pertenecientes a 12 selecciones nacionales:

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  • España, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Japón, Suecia, República Checa, Uzbekistán, Túnez, Sudáfrica, Irlanda y Corea del Sur.

Por su parte, la delegación de Irán mantiene el trámite pendiente y recibirá sus acreditaciones una vez que complete la entrega de los expedientes de su personal.

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¿Cuánto tiempo vigencia tendrán las cédulas?

José Omar Sánchez Molina, titular de la DGP, detalló que bajo los criterios de temporalidad diseñados para la Fase de Grupos y Eliminación —que se jugará del 11 de junio al 5 de julio de 2026—, las identificaciones profesionales tendrán una vigencia estricta de tres meses.

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Este periodo garantiza que los médicos extranjeros cuenten con el respaldo institucional del Estado mexicano no solo durante los partidos, sino también en las fases previas de concentración, entrenamientos oficiales y los días posteriores al torneo.

México busca ofrecer seguridad y orden institucional

La administración federal aseguró que el objetivo central de este esquema es brindar certeza jurídica y garantizar servicios médicos regulados para las selecciones internacionales que competirán en México durante la justa mundialista.

La SEP recordó que la primera etapa de expedición de licencias temporales se realizó el pasado 25 de marzo, cuando se autorizó el ejercicio provisional de siete profesionales de la salud pertenecientes a delegaciones de Iraq, Jamaica, República del Congo, Nueva Caledonia, Surinam y Bolivia, además del FIFA Match Doctor.

Personal médico internacional podrá ejercer temporalmente en México durante el Mundial 2026 gracias a las cédulas provisionales emitidas por la SEP y la Secretaría de Salud
Personal médico internacional podrá ejercer temporalmente en México durante el Mundial 2026 gracias a las cédulas provisionales emitidas por la SEP y la Secretaría de Salud

De acuerdo con las autoridades, el proceso interinstitucional coordinado entre la SEP y la Secretaría de Salud se realizó bajo un esquema de blindaje tecnológico y modernización administrativa, en línea con las directrices del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para asegurar la certeza jurídica y el orden sanitario durante la justa mundialista.

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