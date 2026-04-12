Clara Brugada abandera a atletas de CDMX rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó el abanderamiento de más de mil atletas que representarán a la capital del país en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, en un acto oficial donde también se dieron a conocer acciones de apoyo al desarrollo deportivo.

Abanderamiento marca inicio de la participación de CDMX

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron que las y los atletas capitalinos lograron su clasificación tras cumplir con los procesos establecidos en sus respectivas disciplinas.

La delegación participará en distintas pruebas dentro de la competencia nacional, considerada la más relevante para el deporte juvenil en México.

En su mensaje, Brugada señaló que los deportistas son resultado de procesos de entrenamiento constantes y de competencias previas, por lo que su presencia en esta etapa responde a su desempeño y resultados.

Anuncian apoyos económicos y becas para atletas y entrenadores

Como parte de las acciones institucionales, el gobierno de la Ciudad de México informó que se otorgarán apoyos económicos a las y los atletas seleccionados, así como a sus entrenadores.

Abanderamiento a atletas.

Asimismo, se contempla la implementación de becas permanentes dirigidas a quienes mantengan un desempeño destacado.

Estas medidas buscan contribuir a la continuidad de los procesos de preparación y reducir los obstáculos económicos que enfrentan algunos deportistas durante su formación.

Infraestructura deportiva: proyecto de UTOPÍA de Alto Rendimiento

Entre los anuncios realizados durante el evento se encuentra la construcción de una UTOPÍA de Alto Rendimiento, un espacio que estará enfocado en brindar instalaciones adecuadas para la preparación de atletas en distintas disciplinas.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para ampliar la infraestructura deportiva en la capital, con el objetivo de mejorar las condiciones de entrenamiento y facilitar el acceso a espacios especializados.

Olimpiada Nacional CONADE 2026: evento clave del deporte juvenil

La Olimpiada Nacional es organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y representa el principal evento multideportivo a nivel nacional para categorías infantiles y juveniles.

Atletas de CDMX.

En su edición 2026, la competencia contempla la participación en 51 disciplinas deportivas, que abarcan desde atletismo, natación y boxeo, hasta deportes emergentes y de reciente incorporación.

El evento también funciona como plataforma para la detección de talentos que podrían integrarse a procesos de alto rendimiento y selecciones nacionales.

Etapas, participantes y estructura de la competencia

De acuerdo con la convocatoria oficial, en la Olimpiada Nacional participan atletas de nacionalidad mexicana, así como extranjeros residentes que cumplan con los requisitos establecidos.

Además de los deportistas, intervienen entrenadores, auxiliares, jueces, árbitros y personal técnico.

El proceso competitivo se divide en varias etapas:

Institucional Municipal o de alcaldías Estatal Regional Etapa nacional

Cada una de estas fases permite definir a los atletas que avanzan a la siguiente ronda.

Asimismo, se contempla la participación de jefaturas de misión, personal médico, fisioterapeutas y comités organizadores, responsables de coordinar y garantizar el desarrollo de las competencias.

Sedes y calendario de la Olimpiada Nacional 2026

La Olimpiada Nacional CONADE 2026 se desarrollará entre abril y junio en distintas entidades del país.

La edición 2026 de la Olimpiada Nacional CONADE tendrá lugar entre los meses de abril y junio. (CONADE)

Entre las sedes confirmadas se encuentran Yucatán, Tlaxcala, Guanajuato, Puebla, Nayarit y San Luis Potosí.

El calendario establece que las etapas clasificatorias se llevaron a cabo hasta marzo de 2026, mientras que la inscripción a la etapa final nacional se realiza en abril.

La fase final se desarrollará entre abril y mayo, con competencias distribuidas en las distintas sedes.

Panorama nacional: delegaciones se preparan para la justa

En paralelo al abanderamiento de la Ciudad de México, otras entidades también han iniciado el proceso de preparación de sus delegaciones.

En el Estado de México, por ejemplo, se abanderó a más de mil atletas que competirán en 43 de las 51 disciplinas convocadas.

Autoridades estatales han destacado la relevancia de esta competencia como espacio para consolidar el desarrollo deportivo, así como el papel de entrenadores y equipos técnicos en la formación de atletas con nivel competitivo.

Con el abanderamiento de su delegación, la Ciudad de México formaliza su participación en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, en un contexto donde distintas entidades del país avanzan en sus procesos de preparación rumbo a la competencia.