México

Fiscalía de Sonora va contra ocho personas por la desaparición y muerte de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores

El lugar donde fueron hallados los restos pertenecía a un hombre implicado en la desaparición de Antonio Sauceda

Guardar
La activista Cecilia Patricia Flores Armenta, presentó su libro Madre Buscadora en la Feria del Libro de Coyoacán (FILCO). FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
La activista Cecilia Patricia Flores Armenta (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que los restos hallados en la entidad pertenecen a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de Ceci Flores. Además, por el crimen ya fueron identificadas un total de ocho personas de interés.

“Se ha logrado la identificación positiva de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora”, es parte de lo informado por las autoridades el 31 de marzo.

Los análisis permitieron también identificar que en el sitio, ubicado en había 11 casquillos de diversos calibres.

Vale la pena resaltar que, previo al informe de la Fiscalía de Sonora, el colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora anunciaron que los restos eran del hijo de Ceci Flores.

La madre buscadora señaló que únicamente pudo hallar huesos y que ella quería encontrar el cuerpo completo (X/@CeciPatriciaF)

Rancho era de un implicado en la desaparición de Marco Antonio

El hallazgo de los restos fue anunciado por la activista el pasado 24 de marzo como resultado de un cateo en un rancho ubicado a 790 metros al norte del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26, en Hermosillo.

La Fiscalía estatal agregó que el rancho referido era de un sujeto ya fallecido y que presuntamente participó en la desaparición del hijo de Ceci Flores.

En el caso ya fueron identificadas ocho personas de interés por su presunta responsabilidad en el crimen y quienes, según la Fiscalía de Sonora, asegura que “enfrentarán los debidos procesos penales”.

Restos estaban en estado de degradación: FGJES

Como resultado del cateo fueron asegurados fragmentos óseos, un teléfono celular y prendas de vestir. Previo a la confirmación de las autoridades, Ceci Flores aseguró que los restos eran los de su hijo y que los reconoció por la ropa.

La madre buscadora asegura que los restos hallados son de humano y que pertenecen a su hijo Marco Antonio (X/@CeciPatriciaF)

Por su parte, la Fiscalía de Sonora señala que los huesos estaban em un estado de degradación que necesitó de aplicar protocolos de alta complejidad que incluyeron etapas de digestión para la liberación de ADN, extracción automatizada, purificación y cuantificación, así como la repetición de los mismos.

“Para obtener el perfil definitivo, se aplicaron técnicas de concentración y evaporación, así como la utilización de tres químicas de amplificación distintas”, agrega el reporte oficial.

Lo anterior permitió la construcción de un perfil genético que coincide con Marco Antonio Sauceda Rocha.

La Fiscalía aseguró que continuará con la integración de la carpeta de investigación y la identificación de las responsabilidades legales que correspondan, así como con actividades de acompañamiento a las víctimas

Con la confirmación de las autoridades, Ceci Flores finaliza una búsqueda de alrededor de siete años. Cuando la madre buscadora anunció el hallazgo de los restos compartió un mensaje en redes sociales en el que sostenía un hueso.

“Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir he cumplido mi promesa de encontrarte”.

Temas Relacionados

SonoraCeci FloresHermosillomexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Estos son los síntomas de ataque cardiaco que se presentan días antes de que ocurra, pero pocos identifican

Algunos avisos pueden aparecer días antes y pasar desapercibidos entre molestias cotidianas, por lo que estar atentos podría marcar la diferencia

Estos son los síntomas de ataque cardiaco que se presentan días antes de que ocurra, pero pocos identifican

“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

En su momento las autoridades de Tamaulipas ofrecían una recompensa de 2 millones de pesos por su captura

“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

El Museo Regional de Tlaxcala renueva su colección tras 45 años de historia

Con la incorporación de piezas emblemáticas y la restauración de 2014, el museo reafirma su compromiso con la difusión de la memoria histórica y cultural de la región

El Museo Regional de Tlaxcala renueva su colección tras 45 años de historia

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: manifestantes se dirigen a Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: manifestantes se dirigen a Paseo de la Reforma

Mi Beca para Empezar 2026: revelan fecha exacta del pago de abril

El Fideicomiso Bienestar Educativo confirmó el día en que caerá el depósito a todos los beneficiarios de este programa social local

Mi Beca para Empezar 2026: revelan fecha exacta del pago de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

“El Vaquero”, segundo al mando del Cártel del Golfo, se declara culpable en EEUU

Procesan al secretario de Seguridad de Matehuala y a exfuncionario, presuntamente ligados a la desaparición de electricistas

Emboscan a policías municipales en Escuinapa, Sinaloa: hay cuatro muertos

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Con drogas y armas detienen a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Serie ‘La Oficina’ es todo un éxito en México: ¿habrá segunda temporada?

Serie ‘La Oficina’ es todo un éxito en México: ¿habrá segunda temporada?

Filtran nuevas imágenes de Belinda personificada como la emperatriz Carlota

Este es el precio de los boletos para Camilo en la Arena CDMX

The Cranberries: a ocho años sin Dolores O’Riordan, la banda irlandesa lanza temas en español con estas mexicanas

De la Revolución a Wendy Guevara: La evolución de la visibilidad trans en México

DEPORTES

Gilberto Mora vuelve a los entrenamientos con Xolos: ¿llegará al Mundial?

Gilberto Mora vuelve a los entrenamientos con Xolos: ¿llegará al Mundial?

México podría definir su futuro ante República Checa en el Mundial 2026: estas son las estrellas del equipo europeo

República Checa será el tercer rival de México en el Mundial 2026

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

IA pronostica el resultado del amistoso entre México y Bélgica: ¿Gana el Tricolor?