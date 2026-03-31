Fiscalía de Sonora va contra ocho personas por la desaparición y muerte de Marco Antonio, hijo de Ceci Flores

La activista Cecilia Patricia Flores Armenta (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que los restos hallados en la entidad pertenecen a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de Ceci Flores. Además, por el crimen ya fueron identificadas un total de ocho personas de interés.

“Se ha logrado la identificación positiva de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora”, es parte de lo informado por las autoridades el 31 de marzo.

Los análisis permitieron también identificar que en el sitio, ubicado en había 11 casquillos de diversos calibres.

Vale la pena resaltar que, previo al informe de la Fiscalía de Sonora, el colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora anunciaron que los restos eran del hijo de Ceci Flores.

La madre buscadora señaló que únicamente pudo hallar huesos y que ella quería encontrar el cuerpo completo (X/@CeciPatriciaF)

Rancho era de un implicado en la desaparición de Marco Antonio

El hallazgo de los restos fue anunciado por la activista el pasado 24 de marzo como resultado de un cateo en un rancho ubicado a 790 metros al norte del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26, en Hermosillo.

La Fiscalía estatal agregó que el rancho referido era de un sujeto ya fallecido y que presuntamente participó en la desaparición del hijo de Ceci Flores.

En el caso ya fueron identificadas ocho personas de interés por su presunta responsabilidad en el crimen y quienes, según la Fiscalía de Sonora, asegura que “enfrentarán los debidos procesos penales”.

Restos estaban en estado de degradación: FGJES

Como resultado del cateo fueron asegurados fragmentos óseos, un teléfono celular y prendas de vestir. Previo a la confirmación de las autoridades, Ceci Flores aseguró que los restos eran los de su hijo y que los reconoció por la ropa.

La madre buscadora asegura que los restos hallados son de humano y que pertenecen a su hijo Marco Antonio (X/@CeciPatriciaF)

Por su parte, la Fiscalía de Sonora señala que los huesos estaban em un estado de degradación que necesitó de aplicar protocolos de alta complejidad que incluyeron etapas de digestión para la liberación de ADN, extracción automatizada, purificación y cuantificación, así como la repetición de los mismos.

“Para obtener el perfil definitivo, se aplicaron técnicas de concentración y evaporación, así como la utilización de tres químicas de amplificación distintas”, agrega el reporte oficial.

Lo anterior permitió la construcción de un perfil genético que coincide con Marco Antonio Sauceda Rocha.

La Fiscalía aseguró que continuará con la integración de la carpeta de investigación y la identificación de las responsabilidades legales que correspondan, así como con actividades de acompañamiento a las víctimas

Con la confirmación de las autoridades, Ceci Flores finaliza una búsqueda de alrededor de siete años. Cuando la madre buscadora anunció el hallazgo de los restos compartió un mensaje en redes sociales en el que sostenía un hueso.

“Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir he cumplido mi promesa de encontrarte”.