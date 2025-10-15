Cementerio clandestino en Hermosillo, Sonora: hallan 60 cuerpos y detienen a cinco involucrados

Siete individuos han sido judicializados por su presunta responsabilidad en los homicidios relacionados con el crimen organizado. (SSP Sonora)

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora anunció la captura de cinco individuos relacionados con el cementerio clandestino ubicado en una zona rural de Hermosillo, Sonora, en el que se encontraron 60 cuerpos.

De acuerdo con el boletín de prensa emitido por las autoridades la mañana de este miércoles 15 de octubre de 2025, siete personas han sido judicializadas hasta el momento por ser probables responsables de los homicidios.

Además, la fiscalía puntualizó que otros dos sujetos cuentan con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares, habiéndose emitido las correspondientes fichas de colaboración ante las instancias correspondientes.

Las víctimas fueron identificadas mediante pruebas científicas y sus restos ya fueron entregados a sus familias. (X/@ssp_cajeme)

Según la información difundida por las autoridades, los detenidos responden a los nombres de Sergio Andrés “N”, Roberto “N”, Ángel Ubaldo “N”, Jesús José “N” alias “El Siete”; y Daniel Antonio “N”, quienes ya se encuentran enfrentando procesos penales.

Crimen organizado estaría detrás del cementerio clandestino

En el mismo comunicado, la fiscalía señala que “las investigaciones han llevado a determinar que los fallecidos fueron privados de la vida por ajustes de cuentas del crimen organizado“.

Así mismo, informó que se ha logrado la identificación de cada uno de los cuerpos a través de la prueba científica, mismos que ya fueron entregados a sus familias.

El hallazgo ocurrió a principios de 2025, a finales del mes de enero y principios de febrero, cuando el colectivo de Buscadoras por la Paz, Sonora confirmó en su cuenta oficial de Facebook que durante la búsqueda del día tuvieron resultados positivos en la fosa.

El colectivo localizó las fosas clandestinas en la carretera 26, km 20, a inicios de 2025. (Buscadoras por la paz Sonora)

“40 llevamos en el mismo lugar, en la carretera 26, km 20. Seguiremos luchando hasta encontrarlos a todos”, señala la publicación original.

Según datos de la época publicados por fuentes locales, hasta la noche anterior a la publicación, se habían localizado 40 fosas clandestinas en el terreno.

Cecilia Delgado, líder del colectivo de búsqueda, compartió que una semana atrás comenzaron sus labores, localizando así un total de 48 osamentas completas, así como dos restos óseos, lo que podría traducirse en la localización de 50 personas que fueron enterradas ahí tras un posible asesinato.

Agregó que tal vez no se encontraría nada en una semana, pero aseguró que seguiría con sus labores: “vamos a seguir insistiendo, porque hay mucho que hacer y mucho terreno, la verdad que es bastante, no sé cuántas hectáreas pero es bastante, entonces tenemos que enfocarnos por dos o tres semanas”.

En ese sentido, resaltó que las personas con familiares o seres queridos desaparecidos pueden acercarse al Servicio Médico Forense (Semefo) para recibir mayor información sobre identificación, o bien, para poner la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, en caso de no haberlo hecho previamente.