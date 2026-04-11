México

Tianguis campesinos de Sembrando Vida fortalecen la alimentación saludable y la economía rural en México

En los puntos de venta se comercializa maíz nativo, frijol, calabaza, café, cacao, miel, frutas, verduras, entre otros

Guardar
Un grupo de agricultores sonríe detrás de un puesto con plátanos, piñas, guayabas, melones, limas, granos y hojas verdes en un mercado al aire libre
Agricultores son impulsados por el programa Sembrando Vida y sus sistemas agroforestales

La red de tianguis campesinos impulsada por el Programa Sembrando Vida durante 2025 acercó más de 3 mil 800 mercados a cabeceras municipales, parques y explanadas en todo el país, consolidando un canal directo para que alimentos frescos lleguen a la población local y permitan el fortalecimiento de la economía campesina y la autosuficiencia alimentaria.

Según datos de la Secretaría de Bienestar, los tianguis y puntos de venta autogestivos contribuyen a que más familias accedan a productos agroecológicos, lo que representa un avance concreto en el derecho al buen comer.

A la estructura de tianguis se suman 50 puntos de venta autogestivos instalados en comunidades productoras, así como la disponibilidad de más de 4 mil productos transformados derivados de la milpa y de sistemas agroforestales.

Estos espacios generan una cadena de valor que favorece tanto a productores como a consumidores.

Los tianguis tienen una historia de siglos en México, con origen en los pueblos mesoamericanos, quienes denominaban estos mercados “tianquiztli” en náhuatl. A lo largo del tiempo, han sido espacios de intercambio de alimentos, semillas, textiles y saberes, así como centros de organización y convivencia comunitaria.

Sembrando Vida campo agricultores programas sociales Programa del Bienestar
Programa Sembrando Vida (Gob. México)

Salud y economía campesina en ascenso

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, acercar alimentos frescos, nutritivos y producidos localmente tiene un efecto directo en la salud de la población. Sembrando Vida permite que más familias mexicanas consuman “alimentos frescos, nutritivos, diversos y culturalmente pertinentes”, lo que constituye una política pública integral.

La producción y comercialización de frutas, verduras, granos y alimentos transformados refuerza la economía campesina a la vez que eleva la calidad de la dieta de la población rural y urbana.

Con la consolidación de estos tianguis y puntos de venta, el Gobierno de México implementa una alternativa que privilegia la justicia social, promueve la economía local y refuerza tanto los lazos comunitarios como la autosuficiencia alimentaria en los territorios donde opera el programa.

Red nacional de alimentos campesinos agrupa más de 3 mil tianguis

El Programa Sembrando Vida organiza 3 mil 880 tianguis campesinos en varias localidades del país. Esta red no solo facilita el acceso a alimentos frescos y producidos localmente, sino que promueve la venta directa sin intermediarios, lo que amplía los ingresos para las comunidades rurales.

En estos mercados se comercializan maíz nativo, frijol, calabaza, café, cacao, miel, frutas, verduras, plantas medicinales, conservas y artesanías.

Buena parte de los productos provienen de prácticas agroecológicas, sin agroquímicos y utilizando biofertilizantes, composta y lixiviados creados en las propias Comunidades de Aprendizaje Campesino.

De esta manera, Sembrando Vida se convierte en un programa que fomenta la organización comunitaria y la autogestión, pues los 50 puntos de venta adicionales han sido establecidos por las propias comunidades y suman una oferta diversificada de productos preparados y transformados.

Temas Relacionados

Sembrando VidaSecretaría del Bienestartianguiseconomíamexico-noticias

Más Noticias

Tigres vs Chivas EN VIVO: ya lo empató chivas 1-1 en el Volcán

Chivas visita a Tigres en el duelo correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX

Tigres vs Chivas EN VIVO: ya lo empató chivas 1-1 en el Volcán

¿Falleció Marco Antonio Solís? Esto se sabe

La trayectoria y la presencia constante del artista demostraron que ninguna noticia infundada opaca su carrera

¿Falleció Marco Antonio Solís? Esto se sabe

El “borrador” de arrugas natural: 3 alimentos que estimulan la producción de colágeno y elastina mientras duermes

Especialistas recomiendan incluir frutas, verduras y semillas en la última comida del día para aprovechar sus beneficios durante el sueño

El “borrador” de arrugas natural: 3 alimentos que estimulan la producción de colágeno y elastina mientras duermes

Juez concede suspensión condicional a Alberto del Río tras acusación de violencia familiar en San Luis Potosí

“El Patrón” enfrentará su proceso fuera del penal de La Pila tras ser acusado de violencia familiar

Juez concede suspensión condicional a Alberto del Río tras acusación de violencia familiar en San Luis Potosí

Reportan detención de “El Mike”, operador de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Miguel Germán Martínez Rangel estaría entre las personas aseguradas tras un cateo realizado por autoridades estatales y federales en la colonia Carranza

Reportan detención de “El Mike”, operador de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa en Mexicali
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan detención de “El Mike”, operador de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Reportan detención de “El Mike”, operador de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa en Mexicali

Desmantelan a “Los Ingobernables”, banda dedicada al narcomenudeo y robo en Puebla

Colectivo de buscadores revelan que la cantidad de restos óseos encontrados en Rancho Izaguirre es mayor a la del año pasado

Una masacre cada día: documentan casi 3 mil matanzas en México en el último sexenio

Quiénes son los líderes de Cárteles Unidos perseguidos por Washington, por los que se ofrecen hasta 26 mdd

ENTRETENIMIENTO

¿Falleció Marco Antonio Solís? Esto se sabe

¿Falleció Marco Antonio Solís? Esto se sabe

Juez concede suspensión condicional a Alberto del Río tras acusación de violencia familiar en San Luis Potosí

Es oficial, The Amazing Digital Circus llegará a salas de cine en México: fechas y detalles del estreno

Lupita D’Alessio rompe el silencio y se pronuncia sobre la ruptura de su hijo con Marichelo Puente

Coachella 2026: en qué horarios de México ver a Justin Bieber, The Strokes, Morat y más

DEPORTES

Tigres vs Chivas EN VIVO: ya lo empató chivas 1-1 en el Volcán

Tigres vs Chivas EN VIVO: ya lo empató chivas 1-1 en el Volcán

‘Hormiga’ González es comparado con Ronaldo Nazario por histórico de la Selección Mexicana

Raúl Jiménez y el Fulham rinden homenaje a Diogo Jota

América vs Cruz Azul: Cáceres y Ditta protagonizan enfrentamiento en la previa del Clásico Joven

Quién es Santiago López, el mexicano que deja a Pumas y podría jugar el Mundial 2026 con Canadá