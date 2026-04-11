Tianguis campesinos de Sembrando Vida fortalecen la alimentación saludable y la economía rural en México

Agricultores son impulsados por el programa Sembrando Vida y sus sistemas agroforestales

La red de tianguis campesinos impulsada por el Programa Sembrando Vida durante 2025 acercó más de 3 mil 800 mercados a cabeceras municipales, parques y explanadas en todo el país, consolidando un canal directo para que alimentos frescos lleguen a la población local y permitan el fortalecimiento de la economía campesina y la autosuficiencia alimentaria.

Según datos de la Secretaría de Bienestar, los tianguis y puntos de venta autogestivos contribuyen a que más familias accedan a productos agroecológicos, lo que representa un avance concreto en el derecho al buen comer.

A la estructura de tianguis se suman 50 puntos de venta autogestivos instalados en comunidades productoras, así como la disponibilidad de más de 4 mil productos transformados derivados de la milpa y de sistemas agroforestales.

Estos espacios generan una cadena de valor que favorece tanto a productores como a consumidores.

Los tianguis tienen una historia de siglos en México, con origen en los pueblos mesoamericanos, quienes denominaban estos mercados “tianquiztli” en náhuatl. A lo largo del tiempo, han sido espacios de intercambio de alimentos, semillas, textiles y saberes, así como centros de organización y convivencia comunitaria.

Programa Sembrando Vida (Gob. México)

Salud y economía campesina en ascenso

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, acercar alimentos frescos, nutritivos y producidos localmente tiene un efecto directo en la salud de la población. Sembrando Vida permite que más familias mexicanas consuman “alimentos frescos, nutritivos, diversos y culturalmente pertinentes”, lo que constituye una política pública integral.

La producción y comercialización de frutas, verduras, granos y alimentos transformados refuerza la economía campesina a la vez que eleva la calidad de la dieta de la población rural y urbana.

Con la consolidación de estos tianguis y puntos de venta, el Gobierno de México implementa una alternativa que privilegia la justicia social, promueve la economía local y refuerza tanto los lazos comunitarios como la autosuficiencia alimentaria en los territorios donde opera el programa.

Red nacional de alimentos campesinos agrupa más de 3 mil tianguis

El Programa Sembrando Vida organiza 3 mil 880 tianguis campesinos en varias localidades del país. Esta red no solo facilita el acceso a alimentos frescos y producidos localmente, sino que promueve la venta directa sin intermediarios, lo que amplía los ingresos para las comunidades rurales.

En estos mercados se comercializan maíz nativo, frijol, calabaza, café, cacao, miel, frutas, verduras, plantas medicinales, conservas y artesanías.

Buena parte de los productos provienen de prácticas agroecológicas, sin agroquímicos y utilizando biofertilizantes, composta y lixiviados creados en las propias Comunidades de Aprendizaje Campesino.

De esta manera, Sembrando Vida se convierte en un programa que fomenta la organización comunitaria y la autogestión, pues los 50 puntos de venta adicionales han sido establecidos por las propias comunidades y suman una oferta diversificada de productos preparados y transformados.