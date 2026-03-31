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México y EEUU prevén reanudar pronto el comercio de ganado tras control del brote de gusano barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó avances en la contención de la plaga que desde finales de 2024 mantiene cerrada la frontera para el ganado mexicano

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(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió brevemente al tema y ofreció un panorama moderadamente optimista. Señaló que los gobiernos de México y Estados Unidos han avanzado en los trabajos conjuntos a través de sus respectivas secretarías de Agricultura, y que existe la posibilidad real de que en “algunos meses” se pueda reabrir la frontera al ganado mexicano.

Sheinbaum mencionó dos líneas de acción que se han implementado para frenar el avance de la plaga. La primera es la continuación de la importación de moscas estériles, el método científicamente probado para controlar al barrenador mediante la técnica de la mosca estéril (TIE), que consiste en liberar machos infértiles para interrumpir el ciclo reproductivo de la especie. La segunda involucra mecanismos artesanales de control, en los que incluso participa el programa social Sembrando Vida, sumando a comunidades rurales en los esfuerzos de contención.

El estado actual de la crisis

El gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) sigue siendo una de las amenazas sanitarias más serias para la ganadería mexicana. Esta larva de mosca, capaz de infestar heridas abiertas en animales de sangre caliente —y ocasionalmente en humanos—, llevó a las autoridades estadounidenses a cerrar la frontera al ganado bovino mexicano en los últimos meses de 2024, golpeando duramente a los productores del norte del país.

La plaga, que se creía erradicada desde los años 90 gracias a un programa binacional de esterilización de moscas, reapareció con fuerza en el sureste mexicano y fue avanzando hacia el norte, encendiendo las alarmas en ambos lados de la frontera.

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Cautela ante el optimismo: sin acuerdo, no hay fecha

A pesar del tono esperanzador, la mandataria fue clara en un punto clave: hasta que no exista un acuerdo formal entre México y Estados Unidos, no es posible garantizar la reapertura de la frontera. Dicho en otras palabras, los avances son reales, pero insuficientes por sí solos para desbloquear el comercio ganadero binacional.

Este matiz es fundamental para los miles de ganaderos mexicanos, especialmente los de estados como Sonora, Chihuahua y Tamaulipas, que dependen del mercado estadounidense para la exportación de becerros y ganado en pie. El cierre fronterizo ha representado pérdidas millonarias y ha dejado sin salida comercial a productores que históricamente han orientado su producción hacia el norte.

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¿Qué sigue en el combate al barrenador?

El programa de la mosca estéril es la herramienta más eficaz disponible y requiere de coordinación binacional sostenida, ya que las moscas deben producirse en instalaciones especializadas —la más importante ubicada en Chiapas— y liberarse de forma masiva y constante en las zonas de riesgo.

Los expertos coinciden en que la erradicación no es inmediata: requiere meses de trabajo sistemático, monitoreo permanente y cooperación entre productores, veterinarios y autoridades. El reto logístico y sanitario es mayúsculo, pero el antecedente histórico de México y Estados Unidos erradicando juntos esta misma plaga en el siglo pasado es, al menos, una señal de que es posible vencerla de nuevo.

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