México

Esta es la estrategia de Sheinbaum para frenar aumento en precio de alimentos tras reporte de inflación

La presidenta detalló que entre los productos con mayor incremento se encuentran el jitomate, el limón y la calabacita

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Productos de la canasta básica suben de precio
Inflación en México cierra la primera quincena de julio en 5.6 por ciento. |Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó las acciones de su gobierno para frenar el aumento en el precio de alimentos esenciales, como el jitomate y limón, luego de que ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación en México alcanzó un 4.59% en marzo pasado.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria aseguró que las secretarías de Hacienda (SHCP) y Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ya trabajan en coordinación para contener los precios que afectan directamente a las familias mexicanas.

Sin embargo, destacó la urgencia de intervenir en la cadena de comercialización agrícola y reforzar los acuerdos del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Estrategia para reducir inflación en productos agrícolas

Sheinbaum Pardo detalló que entre los productos con mayor incremento se encuentran el jitomate, el limón y la calabacita. Explicó que estos alimentos, básicos en la dieta nacional, han experimentado un alza significativa en las últimas semanas.

Precisó que tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADE) están trabajando para implementar una estrategia que permita a los productores vender directamente a los comercializadores, reduciendo así el papel de los intermediarios.

“Buscamos que los productos lleguen de manera más económica a las familias mexicanas”, afirmó.

El objetivo es incorporar estos alimentos esenciales al PACIC para garantizar su acceso a precios razonables.

La presidenta adelantó que en los próximos días se reunirá con productores y comercializadores para definir los términos de este acuerdo.

“Probablemente me reúna, si no la próxima semana, la siguiente, una vez que ya se tengan los acuerdos”, comentó.

Impacto de la inflación en boletos de avión

Sheinbaum también reconoció que los boletos de avión han registrado aumentos recientes debido al incremento en el costo de la turbosina, el combustible utilizado en la aviación.

Aclaró que, a diferencia de los alimentos, este aumento tiene un efecto más restringido: “Ese impacta menos, digamos, a toda la población”.

La presidenta insistió que el enfoque prioritario está en los productos agrícolas, por su efecto directo en el gasto familiar.

Pese al entorno inflacionario, Sheinbaum destacó que existen indicadores positivos para la economía nacional.

Mencionó que México avanzó seis lugares en el índice internacional de confianza para la inversión extranjera directa.

Explicó que este avance es una señal de confianza para los inversionistas y refleja la estabilidad del país.

La presidenta también celebró el incremento registrado en el turismo internacional, al resaktar que entre enero y febrero de 2023, los visitantes extranjeros aumentaron 9.3% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa casi un 10% de crecimiento.

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