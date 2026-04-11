Sheinbaum confirma la difícil situación en el sector agrícola: “El maíz está a muy bajo precio”

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno tiene conocimiento de la crisis por la que atraviesa el campo mexicano. (Foto: Presidencia)

“Sabemos que hay momento difícil, porque el maíz está a muy bajo precio”, así resaltó la presidenta Claudia Sheinbaum la crisis que atraviesa el campo mexicano, su mensaje se da en medio de las recientes protestas emprendidas por transportistas y el sector agrícola, quienes este 10 de abril rompieron el diálogo con el gobierno.

Sheinbaum insiste en liberar apoyos al campo

En su más reciente aparición en Ayala, Morelos, la presidenta aseguró que su administración seguirá apoyando al campo:

“Tenemos varios programas, no solamente los Fertilizantes Gratuitos, Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, sino ahora “El maíz es la raíz” para poder dotar de apoyo técnico”.

Sheinbaum dijo estar al tanto de los problemas del sector agrícola en la zona: “Ya me comentaron cuando venía para acá que aquí es muy importante que se hagan algunas presas para recuperar los cultivos”.

Adelantó que desde el gobierno federal impulsarán acciones con la gobernadora, Margarita González Saravia, para recuperar “el riego agrícola en esta zona tan importante de Morelos”.

Transportistas y productores agrícolas rompen diálogo

Este viernes, la Secretaría de Gobernación (Segob) tenía pactada una reunión con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y organizaciones de productores agrícolas, sin embargo, debido a que la dependencia comenzó a condicionar el encuentro, los representantes se retiraron.

“Nos quieren condicionar a que liberemos las carreteras donde están los compañeros. Nosotros no vamos a aceptar más condiciones”, comentó Heraclio Rodríguez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.