México

Parkinson: UNAM alerta sobre su avance acelerado y revela claves para frenar la enfermedad

Esta enfermedad es la segunda de tipo neurodegenerativa más frecuente en el mundo, solo después del Alzheimer

Guardar
Cómo frenar la progresión del Parkinson
Cómo frenar la progresión del Parkinson

En el marco del Día Mundial del Parkinson, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a conocer una serie de recomendaciones para las personas que padecen esta enfermedad, con el objetivo de prevenir su progreso de forma acelerada.

El Parkinson es una patología neurodegenerativa que afecta principalmente el movimiento y cuya progresión sigue representando uno de los mayores retos para la medicina moderna.

Se trata de un padecimiento que ocurre cuando las células cerebrales encargadas de producir dopamina, conocidas como neuronas dopaminérgicas, se deterioran y mueren de forma gradual e irreversible, lo que impacta directamente en funciones motoras y cognitivas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la enfermedad afecta a una de cada 100 personas mayores de 60 años. Además, se estima que para 2030 habrá alrededor de 12 millones de pacientes en el mundo.

Día Mundial del Parkinson – mal de Parkinson - Perú – noticias – 9 abril
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la enfermedad afecta a una de cada 100 personas mayores de 60 años. (especial)

Su prevalencia se ha duplicado en los últimos 25 años. De acuerdo con proyecciones globales, en 2019 el número de casos había aumentado 81 por ciento respecto al año 2000, lo que derivó en 329 mil fallecimientos hace seis años, evidenciando el impacto creciente de esta enfermedad a nivel mundial.

De acuerdo con el profesor del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, Aurelio Campos Romo, los estudios recientes para enfrentar el Parkinson se enfocan en evitar su progresión.

“Hay varias aproximaciones que explora la comunidad científica, como en las formas genéticas de la enfermedad, que abonan a entender la fisiopatología, es decir, qué causa este padecimiento” comentó el especialista.

Asimismo, señaló que una de las líneas de investigación más relevantes se centra en la alfa-sinucleína, una proteína neuronal que se acumula de forma anormal en el cerebro. También se estudian procesos como la neuroinflamación y alteraciones en el metabolismo, así como avances en neuroimagen y resonancia magnética para detectar la enfermedad en etapas tempranas.

Síntomas del Parkinson

Esta enfermedad presenta una serie de manifestaciones dificultan el movimiento y la calidad de vida de quienes lo padecen.

  • Temblores involuntarios, especialmente en reposo
  • Rigidez muscular
  • Bradicinesia o lentitud en los movimientos
  • Dificultad para iniciar el movimiento
  • Problemas de equilibrio

A esta combinación de síntomas se le conoce como la triada motora, clave para el diagnóstico clínico. Sin embargo, antes de que estas señales aparezcan, pueden presentarse otras menos evidentes:

  • Alteraciones del sueño
  • Pérdida del olfato
  • Dolor
  • Deterioro cognitivo
  • Depresión y ansiedad
Día Mundial del Parkinson – mal de Parkinson - Perú – noticias – 9 abril
Los estudios recientes para enfrentar el Parkinson se enfocan en evitar su progresión. (Freepik)

Tratamiento de para esta enfermedad neurodegenerativa

Aunque el Parkinson no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a controlar sus síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente.

  • El principal es farmacológico y se basa en la levodopa, un precursor de la dopamina.
  • Este medicamento atraviesa la barrera entre la sangre y el cerebro, permitiendo que las neuronas restantes produzcan dopamina.
  • Con ello, se logra restablecer la conectividad cerebral y mejorar notablemente los síntomas.

No obstante, el efecto de la levodopa suele durar entre cinco y 10 años, ya que el padecimiento continúa avanzando y disminuye el número de neuronas disponibles.

En paralelo, investigaciones buscan nuevas alternativas, como el trasplante de células dopaminérgicas derivadas de células madre, con el objetivo de reemplazar las neuronas perdidas. Aunque estos estudios muestran resultados prometedores, aún enfrentan retos éticos y regulatorios antes de su aplicación en humanos.

Temas Relacionados

Parkinsonenfermedadsector saludUNAMmexico-noticias

Más Noticias

José Raúl abusó y filmó a niños, vendió el contenido por internet: así fue descubierto por Australia y detenido en Yucatán

Autoridades lo investigan por operar durante 10 años y por su posible participación en una red internacional

José Raúl abusó y filmó a niños, vendió el contenido por internet: así fue descubierto por Australia y detenido en Yucatán

La Mansión VIP: Alfredo Adame, Niurka y la lista de los confirmados para el controversial reality

Te decimos todos los detalles que debes saber para que no te pierdas el estreno

La Mansión VIP: Alfredo Adame, Niurka y la lista de los confirmados para el controversial reality

Gilberto Mora tras su regreso con Xolos: “Espero seguir sumando minutos”

El mediocampista ingresó ante Juárez y aseguró que no presentó molestias

Gilberto Mora tras su regreso con Xolos: “Espero seguir sumando minutos”

Gobierno de Edomex activa protocolo contra el Chagas: así detectarán a tiempo la enfermedad silenciosa

Enfermedad que sin tratamiento, puede causar daños irreversibles

Gobierno de Edomex activa protocolo contra el Chagas: así detectarán a tiempo la enfermedad silenciosa

Temblor en México hoy: se registran dos sismos en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se registran dos sismos en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Masacre en bar de Guerrero dejó tres mujeres y un hombre asesinados

Masacre en bar de Guerrero dejó tres mujeres y un hombre asesinados

A un año del hallazgo, autoridades y colectivos regresan al Rancho Izaguirre por nuevos indicios

Detienen a un sujeto implicado en el secuestro y asesinato de dos agentes de la FGR en Cuernavaca

Asesinato de estudiante de la FES Cuautitlán fue ataque directo y no un robo, afirma alcalde de Cuautitlán Izcalli

Sicarios recibieron 80 mil pesos por matar al estilista Micky Hair en Polanco

ENTRETENIMIENTO

La Mansión VIP: Alfredo Adame, Niurka y la lista de los confirmados para el controversial reality

La Mansión VIP: Alfredo Adame, Niurka y la lista de los confirmados para el controversial reality

Julio Preciado admite que su neumonía fue consecuencia de un suero que se aplicó: “Mi culpa”

Nodal se deslinda del parecido entre modelo de ‘Un vals’ con Cazzu y Ángela: “Mi voz es lo que queda”

Pablo Lyle será respaldado por Juan Osorio para regresar a las telenovelas cuando quede en libertad

Elenco de ‘Malcolm el de en medio’ viene a México y a ‘Venga la Alegría’: fecha y horario

DEPORTES

El día que Cruz Azul se quitó la paternidad del América… ¡Después de siete años de pesadilla!

El día que Cruz Azul se quitó la paternidad del América… ¡Después de siete años de pesadilla!

Selección Mexicana Femenil golea a Islas Vírgenes en partido clasificatorio para el Mundial Brasil 2027

Gilberto Mora tras su regreso con Xolos: “Espero seguir sumando minutos”

América vs Cruz Azul: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Joven del Torneo de Clausura 2026

Así marcha la tabla del Clausura 2026: León escala y Tigres queda fuera de Liguilla