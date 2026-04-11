Parkinson: UNAM alerta sobre su avance acelerado y revela claves para frenar la enfermedad

Cómo frenar la progresión del Parkinson

En el marco del Día Mundial del Parkinson, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a conocer una serie de recomendaciones para las personas que padecen esta enfermedad, con el objetivo de prevenir su progreso de forma acelerada.

El Parkinson es una patología neurodegenerativa que afecta principalmente el movimiento y cuya progresión sigue representando uno de los mayores retos para la medicina moderna.

Se trata de un padecimiento que ocurre cuando las células cerebrales encargadas de producir dopamina, conocidas como neuronas dopaminérgicas, se deterioran y mueren de forma gradual e irreversible, lo que impacta directamente en funciones motoras y cognitivas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la enfermedad afecta a una de cada 100 personas mayores de 60 años. Además, se estima que para 2030 habrá alrededor de 12 millones de pacientes en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la enfermedad afecta a una de cada 100 personas mayores de 60 años. (especial)

Su prevalencia se ha duplicado en los últimos 25 años. De acuerdo con proyecciones globales, en 2019 el número de casos había aumentado 81 por ciento respecto al año 2000, lo que derivó en 329 mil fallecimientos hace seis años, evidenciando el impacto creciente de esta enfermedad a nivel mundial.

De acuerdo con el profesor del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, Aurelio Campos Romo, los estudios recientes para enfrentar el Parkinson se enfocan en evitar su progresión.

“Hay varias aproximaciones que explora la comunidad científica, como en las formas genéticas de la enfermedad, que abonan a entender la fisiopatología, es decir, qué causa este padecimiento” comentó el especialista.

Asimismo, señaló que una de las líneas de investigación más relevantes se centra en la alfa-sinucleína, una proteína neuronal que se acumula de forma anormal en el cerebro. También se estudian procesos como la neuroinflamación y alteraciones en el metabolismo, así como avances en neuroimagen y resonancia magnética para detectar la enfermedad en etapas tempranas.

Síntomas del Parkinson

Esta enfermedad presenta una serie de manifestaciones dificultan el movimiento y la calidad de vida de quienes lo padecen.

Temblores involuntarios, especialmente en reposo

Rigidez muscular

Bradicinesia o lentitud en los movimientos

Dificultad para iniciar el movimiento

Problemas de equilibrio

A esta combinación de síntomas se le conoce como la triada motora, clave para el diagnóstico clínico. Sin embargo, antes de que estas señales aparezcan, pueden presentarse otras menos evidentes:

Alteraciones del sueño

Pérdida del olfato

Dolor

Deterioro cognitivo

Depresión y ansiedad

Los estudios recientes para enfrentar el Parkinson se enfocan en evitar su progresión. (Freepik)

Tratamiento de para esta enfermedad neurodegenerativa

Aunque el Parkinson no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a controlar sus síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente.

El principal es farmacológico y se basa en la levodopa, un precursor de la dopamina.

Este medicamento atraviesa la barrera entre la sangre y el cerebro, permitiendo que las neuronas restantes produzcan dopamina.

Con ello, se logra restablecer la conectividad cerebral y mejorar notablemente los síntomas.

No obstante, el efecto de la levodopa suele durar entre cinco y 10 años, ya que el padecimiento continúa avanzando y disminuye el número de neuronas disponibles.

En paralelo, investigaciones buscan nuevas alternativas, como el trasplante de células dopaminérgicas derivadas de células madre, con el objetivo de reemplazar las neuronas perdidas. Aunque estos estudios muestran resultados prometedores, aún enfrentan retos éticos y regulatorios antes de su aplicación en humanos.