Previo a la venta de Stray Kids en CDMX, Máynez exige respetar los derechos de las fanáticas mexicanas con precios más justos

Un hombre sonriente posa frente a un fondo naranja, con los logos de Stray Kids y Profeco visibles en la esquina superior derecha, sugiriendo una relación entre regulación de consumo y la industria del K-pop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jorge Álvarez Máynez difundió a través de su cuenta oficial de X una petición oficial para la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el objetivo de pedir información clara sobre la venta de boletos del concierto de Stray Kids por parte de Ocesa K-pop y Ticketmaster.

“Presentamos un derecho de petición para que Ocesa y Ticketmaster pongan reglas claras. Y que PROFECO nos aclare las acciones que tomará en el asunto. ¡El fandom Stay merece información clara!“, escribió el redes sociales el líder Movimiento Ciudadano.

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Petición de Máynez para Profeco

El funcionario dentro del documento denunció posibles prácticas de exclusión y abusivas en la comercialización de las entradas para shows masivos. Esta petición se fundamenta en diversos artículos de la Constitución Mexicana y leyes federales que protegen los derechos de los consumidores y buscan eliminar la discriminación.

Asimismo, el motivo de la queja es señalar que las empresas proveedoras de boletos no cumplen de manera transparente con los lineamientos publicados el 19 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación. Los cuales regulan cómo debe informarse y publicitarse la venta de boletos para conciertos, con el objetivo de proteger a quienes adquieren boletos.

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“Con fecha del 22 de mayo de 2026, la empresa OCESA, a través de su portal de prensa, hizo del conocimiento público la realización del concierto del grupo musical de K-Pop denominado STRAY KIDS, programado para llevarse a cabo en las instalaciones del Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México el día 25 de septiembre del presente año”, se lee en el escrito.

Un par de manos sostienen dos boletos para el concierto de Stray Kids 'STRAYCITY CIUDAD DE MÉXICO' en el Estadio GNP Seguros, con el grupo y una multitud al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista de precios por zona para ver a Stray Kids

Platino A: $7,563 / $9,795

Platino B: $6,819 / $7,501

Platino C: $6,076 / $6,682

Platino D: $5,207 / $5,728

Platino E: $4,463

Zona GNP: $4,463 / $4,909 / $5,445 / $5,989

Verde: $3,471 / $3,992 / $4,165 / $4,582

Naranja B: $2,727 / $3,054 / $3,218 / $4,086

Verde C: $2,231 / $2,633

Naranja C: $1,363 / $1,567

General B: $1,859

PCD: $1,859

Paquetes VIP

$11,508

$10,764

¿Qué incluye el paquete VIP?

El paquete VIP 1: Early Entry VIP Package contiene:

Un boleto reservado premium en Platino A o Platino B

Artículo de regalo VIP especialmente diseñado para paquetes VIP

Laminado conmemorativo VIP y lanyard

Entrada anticipada al inmueble

Acceso anticipado a la compra de merchandising oficial

Check-in exclusivo y staff VIP en sitio

De acuerdo con la información brindada por la promotora, este espectáculo se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México.