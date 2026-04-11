Prepara un licuado de proteína con fresa y avena para ganar masa muscular

El licuado de fresa con avena es una bebida cremosa y nutritiva, perfecta para un desayuno saludable lleno de energía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El licuado de proteína con fresa y avena es una opción práctica y nutritiva para quienes buscan aumentar masa muscular.

Esta bebida combina fuentes de proteínas, carbohidratos y fibra, lo que favorece la recuperación tras el ejercicio y el desarrollo del músculo. Además, su preparación es sencilla y puede adaptarse a diferentes horarios, ya sea como desayuno, colación o post entrenamiento.

La mezcla de proteína en polvo con fruta natural y avena aporta aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales que apoyan el rendimiento físico y el crecimiento muscular.

La fresa suma antioxidantes y sabor, mientras que la avena ofrece energía sostenida. Incluir este licuado en la rutina diaria puede marcar diferencia en el avance de tus objetivos en el gimnasio.

Ingredientes y porciones

Así se prepara este licuado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar un licuado balanceado y efectivo para ganar músculo, necesitas:

1 taza de leche (puede ser de vaca, deslactosada o vegetal, según preferencia).

1 medida de proteína en polvo (whey, vegetal o la que uses).

½ taza de fresas frescas o congeladas.

3 cucharadas de avena natural.

1 cucharadita de miel o stevia (opcional, para endulzar).

Hielo al gusto.

Esta combinación asegura un aporte adecuado de proteínas, carbohidratos complejos y micronutrientes necesarios para la recuperación muscular y la energía sostenida.

Preparación paso a paso

Lava y desinfecta las fresas si son frescas.

Coloca en la licuadora la leche, la proteína en polvo, las fresas, la avena y el endulzante si decides usarlo.

Agrega hielo para lograr una textura más espesa y refrescante.

Licua por uno o dos minutos hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

Sirve de inmediato para aprovechar el sabor y la frescura de los ingredientes.

El licuado puede personalizarse añadiendo semillas de chía, linaza o un poco de plátano. Estas variantes aportan grasas saludables y más fibra.

Beneficios para el desarrollo muscular

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína en polvo aporta aminoácidos que favorecen la reparación y el crecimiento del músculo después del ejercicio.

La avena proporciona carbohidratos de absorción lenta, fundamentales para mantener energía y evitar la pérdida muscular.

Las fresas contienen vitamina C y antioxidantes que contribuyen a la recuperación y al sistema inmunológico.

Tomar este licuado después de entrenar o como parte del desayuno ayuda a optimizar la síntesis de músculo y mejorar el rendimiento. Además, su preparación rápida lo convierte en una opción ideal para quienes tienen poco tiempo y buscan resultados visibles en su entrenamiento.