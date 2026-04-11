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Prepara un licuado de proteína con fresa y avena para ganar masa muscular

Esta bebida es ideal para antes o después del gimnasio

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Bebida fresca y saludable, hecha con fresas y avena, ideal para un desayuno rápido y nutritivo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El licuado de fresa con avena es una bebida cremosa y nutritiva, perfecta para un desayuno saludable lleno de energía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El licuado de proteína con fresa y avena es una opción práctica y nutritiva para quienes buscan aumentar masa muscular.

Esta bebida combina fuentes de proteínas, carbohidratos y fibra, lo que favorece la recuperación tras el ejercicio y el desarrollo del músculo. Además, su preparación es sencilla y puede adaptarse a diferentes horarios, ya sea como desayuno, colación o post entrenamiento.

La mezcla de proteína en polvo con fruta natural y avena aporta aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales que apoyan el rendimiento físico y el crecimiento muscular.

La fresa suma antioxidantes y sabor, mientras que la avena ofrece energía sostenida. Incluir este licuado en la rutina diaria puede marcar diferencia en el avance de tus objetivos en el gimnasio.

Ingredientes y porciones

Batido frutal, licuado con fresas, arándanos, avena, bebida saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Así se prepara este licuado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar un licuado balanceado y efectivo para ganar músculo, necesitas:

  • 1 taza de leche (puede ser de vaca, deslactosada o vegetal, según preferencia).
  • 1 medida de proteína en polvo (whey, vegetal o la que uses).
  • ½ taza de fresas frescas o congeladas.
  • 3 cucharadas de avena natural.
  • 1 cucharadita de miel o stevia (opcional, para endulzar).
  • Hielo al gusto.

Esta combinación asegura un aporte adecuado de proteínas, carbohidratos complejos y micronutrientes necesarios para la recuperación muscular y la energía sostenida.

Preparación paso a paso

  • Lava y desinfecta las fresas si son frescas.
  • Coloca en la licuadora la leche, la proteína en polvo, las fresas, la avena y el endulzante si decides usarlo.
  • Agrega hielo para lograr una textura más espesa y refrescante.
  • Licua por uno o dos minutos hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
  • Sirve de inmediato para aprovechar el sabor y la frescura de los ingredientes.

El licuado puede personalizarse añadiendo semillas de chía, linaza o un poco de plátano. Estas variantes aportan grasas saludables y más fibra.

Beneficios para el desarrollo muscular

Hombre musculoso sin camiseta, en pantalones cortos negros, realiza tracción unilateral con kettlebell en un gimnasio. Una pesa en el suelo, otra elevada.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • La proteína en polvo aporta aminoácidos que favorecen la reparación y el crecimiento del músculo después del ejercicio.
  • La avena proporciona carbohidratos de absorción lenta, fundamentales para mantener energía y evitar la pérdida muscular.
  • Las fresas contienen vitamina C y antioxidantes que contribuyen a la recuperación y al sistema inmunológico.

Tomar este licuado después de entrenar o como parte del desayuno ayuda a optimizar la síntesis de músculo y mejorar el rendimiento. Además, su preparación rápida lo convierte en una opción ideal para quienes tienen poco tiempo y buscan resultados visibles en su entrenamiento.

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