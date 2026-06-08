Morena acusa al PRI de comprar de votos en elecciones de Coahuila

Morena y el PT acusan una operación sistemática de compra y coacción del voto en la elección de hoy en Coahuila, atribuida a operadores vinculados al PRI. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

En la elección de este 7 de junio en Coahuila, Morena y el Partido del Trabajo (PT) acusaron una operación sistemática de compra y coacción del voto atribuida a operadores vinculados al PRI, según su comunicado.

De acuerdo con el documento, entre los reportes ciudadanos recibidos está la entrega individual de códigos QR para presuntamente obligar a votantes a fotografiar el cifrado junto con la emisión del sufragio, como método de verificación a favor del PRI.

PUBLICIDAD

Morena y PT señalaron que el escaneo del QR dirige a una liga que recibe la fotografía del voto para su posterior dispersión “electrónica o en persona” por operadores priistas.

Los dos partidos sostuvieron que se trata del mismo esquema que denunciaron en la elección municipal de Durango en 2025, por lo que lo describen como un “modus operandi” del PRI. Añadieron que han identificado domicilios que operarían como centros de compra de votos con este esquema.

PUBLICIDAD

Saldo blanco en las elecciones de Coahuila

Morena y el PT sostuvieron que el esquema coincide con el denunciado en la elección municipal de Durango en 2025 y lo califican como un modus operandi del PRI. FOTO: Cuartoscuro

Además, acusaron abuso policial y violencia de la policía estatal al detener de forma arbitraria a militantes, incluidas diputadas y diputados federales. Morena y PT responsabilizaron de esa operación a Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Coahuila.

Morena informó que ya presentó denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila y que buscará ampliar el caso a la UIF para conocer el origen de los recursos que, asegura, se utilizan en el estado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, las autoridades electorales del estado de Coahuila no reportaron incidentes de trascendencia durante la jornada del estado para elegir a los diputados del Congreso local.

Coahuila realiza la única elección de 2026 para renovar su Congreso local

La elección en Coahuila define 25 diputaciones del Congreso local: 16 por mayoría relativa y nueve por representación proporcional, de acuerdo con el INE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coahuila celebró este domingo 7 de junio la única elección de 2026 en el país para renovar su Congreso local, con4,256 casillas y una prueba piloto con urnas electrónicas que pondrá a prueba nuevos mecanismos de votación, según el INE.

PUBLICIDAD

En la jornada se eligieron 25 integrantes del Congreso de Coahuila: 16 por mayoría relativa y nueve por representación proporcional, de acuerdo con el INE. La autoridad también acreditó a 5 mil 946 personas observadoras electorales a partir de más de 7 mil 100 solicitudes, una de las cifras más altas de participación ciudadana en vigilancia electoral reportadas en la entidad.

La votación definirá la integración de la próxima legislatura en un estado gobernado actualmente por el PRI, un resultado que puede modificar el equilibrio de fuerzas políticas dentro de la entidad. Aunque la organización directa del proceso corresponde al organismo electoral local, el INE participó en tareas de coordinación y supervisión, según la misma información.

PUBLICIDAD

Fueron desplegadas 60 urnas electrónicas en 15 casillas especiales

El INE desplegó una prueba piloto con 60 urnas electrónicas en 15 casillas especiales para modernizar los mecanismos de votación. FOTO: Cuartoscuro

El INE informó que 15 casillas especiales operaron con 60 urnas electrónicas como parte de una prueba piloto para modernizar los mecanismos de votación. Esos equipos se distribuyeron en ocho distritos electorales y alcanzan municipios como Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas, Acuña, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas, San Pedro, Parras y Ramos Arizpe, según el organismo.

La autoridad electoral indicó que esta tecnología servirá para evaluar si el uso de herramientas digitales puede ampliarse en comicios futuros, con resguardo de la seguridad y la confiabilidad del sufragio.

PUBLICIDAD

Gobierno de Coahuila despliega cerca de 10 mil elementos para resguardar la jornada electoral

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, informó saldo blanco en la jornada electoral de este domingo 7 de junio. (@manolojim)

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, reportó saldo blanco en la jornada electoral de este domingo 7 de junio, tras emitir su voto para elegir al nuevo Congreso. El mandatario acudió a una casilla en el fraccionamiento Jardines del Campestre, en Saltillo.

Desde la semana pasada se operó un despliegue de seguridad con participación de la Guardia Nacional y corporaciones estatales y locales para resguardar la elección, según declaraciones de Jiménez a medios locales. El gobernador precisó que son cerca de10 mil elementos de los tres órdenes de gobierno.

PUBLICIDAD