Exceso de azúcar daña la salud: IMSS advierte sobre sus efectos y propone sustituirla con miel

El sector azucarero de Costa Rica genera más de 58, 000 empleos directos e indirectos durante 2024–2025 y fortalece la economía rural. (Cortesía: FoodUnfolded)

El consumo elevado de azúcares refinadas representa un riesgo creciente para la salud pública en México, al estar vinculado con enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y las caries dentales.

Ante este panorama, la Coordinación de Nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente exhortó a la población a moderar su ingesta de dulces y bebidas azucaradas, así como a optar por alternativas más naturales como la miel.

Especialistas del IMSS señalaron que uno de los principales problemas del consumo excesivo de azúcar es que el organismo la transforma en grasa, la cual se acumula progresivamente en el cuerpo. Esta condición puede desencadenar diversas patologías que afectan la calidad de vida de las personas.

Entre los padecimientos más comunes asociados con una dieta alta en azúcares destacan el sobrepeso, la obesidad, las alteraciones hepáticas, los desórdenes del comportamiento, la diabetes, la hiperlipidemia, las enfermedades cardiovasculares, el hígado graso e incluso algunos tipos de cáncer.

En este sentido, los expertos subrayaron la importancia de educar el paladar desde edades tempranas, acostumbrando a niñas y niños a consumir alimentos con menor nivel de dulzor, lo que contribuye a prevenir hábitos perjudiciales a largo plazo.

Miel y piloncillo, alternativas con moderación

El IMSS recomienda consumir miel en lugar de azúcar refinada (EFE/ Ruth Del Cid)

El IMSS recomendó sustituir, en la medida de lo posible, las azúcares refinadas por opciones como la miel natural o el piloncillo. Estos endulzantes, a diferencia del azúcar procesada, contienen pequeñas cantidades de nutrientes que pueden aportar beneficios al organismo.

Sin embargo, los especialistas aclararon que estos productos también deben consumirse con moderación, ya que su ingesta excesiva puede derivar en la acumulación de grasa corporal y no necesariamente garantiza una alimentación equilibrada.

Para las personas sanas, se sugiere consumir alimentos con azúcar solo tres veces por semana y en porciones pequeñas, con el objetivo de mantener un balance adecuado en la dieta.

Pacientes con diabetes deben extremar cuidados

Personas con diabetes, deben evitar consumir azúcar en todas sus formas (Freepik)

En el caso de quienes viven con diabetes u otras enfermedades crónicas, el IMSS enfatizó que es fundamental evitar el consumo de azúcar refinada y seguir estrictamente las recomendaciones médicas y nutricionales.

Aunque la miel puede ser una alternativa, su consumo también debe estar supervisado por especialistas, ya que sigue siendo una fuente de azúcares y puede afectar los niveles de glucosa en sangre si no se controla adecuadamente.

Alimentación saludable desde casa

La institución hizo un llamado especial a madres y padres de familia para fomentar hábitos alimenticios saludables en el hogar. Sustituir el azúcar refinada por miel natural en la preparación de alimentos y bebidas para niñas y niños puede ser un paso significativo hacia una mejor nutrición.

Asimismo, se destacó que una dieta equilibrada debe complementarse con actividad física regular, lo que ayuda a prevenir enfermedades y a mantener un estado de salud óptimo.

Adoptar cambios graduales en la alimentación, como reducir el consumo de azúcar y optar por opciones más naturales, puede marcar una diferencia significativa en la salud a largo plazo.