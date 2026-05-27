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Reemplacamiento Edomex 2026: cuáles son los requisitos para poder realizar el trámite

Tener el vehículo en regla puede aumentar su valor en caso de venta y ayuda a las autoridades en la investigación de delitos cometidos con automóviles

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Reemplacamiento 2026 Edomex
Los mexiquenses propietarios de vehículos que tienen placas con más de cinco años deben saber que la renovación es obligatoria por ley; de no hacerlo, podrían recibir multas o que su auto sea enviado al corralón. (Gob. Edomex)

Los mexiquenses propietarios de vehículos que tienen placas con más de cinco años deben saber que la renovación es obligatoria por ley; de no hacerlo, podrían recibir multas o que su auto sea enviado al corralón.

El reemplacamiento resulta fundamental para mantener regularizado el patrimonio vehicular, lo cual permite a los propietarios contar con placas y tarjeta de circulación vigentes.

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Tener el vehículo en regla puede aumentar su valor en caso de venta y ayuda a las autoridades en la investigación de delitos cometidos con automóviles.

El trámite corresponde a quienes poseen placas emitidas en 2021 o antes (si no renovaron en 2025). Como ya se indicó, la vigencia de las placas es de cinco años y se puede consultar tanto en la tarjeta de circulación como en el Portal de Servicios al Contribuyente.

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Reemplacamiento 2026 Edomex
Reemplacamiento 2026 en la entidad mexiquense (Gob. Edomex)

Fechas del reemplacamiento

Las placas emitidas entre septiembre y diciembre de 2021 conservan su vigencia conforme a lo establecido en la tarjeta de circulación y requieren renovación en los quince días hábiles posteriores a su vencimiento o, si se prefiere, de manera anticipada dentro del periodo oficial.

El proceso de reemplacamiento debe realizarse del 1 de abril al 31 de agosto de 2026, asignando un mes específico según la terminación numérica de la placa: terminaciones 1 y 2 corresponden a abril; 3 y 4, a mayo; 5 y 6, a junio; 7 y 8, a julio; mientras que 9 y 0 deberán hacerlo en agosto.

La Secretaría de Finanzas del Estado de México ya dio a conocer el calendario de reemplacamiento correspondiente al año 2025 (Youtube/Senado de México)

Requisitos para realizar el reemplacamiento en el Edomex

A partir de este 2026, los automovilistas del Estado de México deben cumplir con requisitos específicos para realizar el trámite de reemplazamiento de placas, según información oficial del gobierno estatal. El proceso exige la presentación de varios documentos vigentes y la comprobación de domicilio y propiedad del vehículo.

La Secretaría de Finanzas del Estado de México detalla que el propietario debe presentar una identificación oficial vigente con fotografía y firma, además de la Clave Única de Registro de Población. El trámite también requiere la factura de origen o un documento que acredite la propiedad del automóvil. El comprobante de domicilio debe tener una vigencia máxima de tres meses y corresponder al Estado de México.

Para quienes hayan perdido sus placas, el trámite contempla la presentación de un documento jurídico que acredite el robo (X@FinanzasEdomex)
Para quienes hayan perdido sus placas, el trámite contempla la presentación de un documento jurídico que acredite el robo (X@FinanzasEdomex)

Para quienes hayan perdido sus placas, el trámite contempla la presentación de un documento jurídico que acredite el robo, extravío o carencia de una o ambas láminas. Si las placas anteriores están disponibles, deben entregarse ambas piezas, trasera y delantera.

El pago de las contribuciones asociadas es indispensable para completar el trámite. El gobierno estatal habilita el número 800 715 43 50 para quienes requieran mayor información sobre el proceso, el cual es coordinado por la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

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