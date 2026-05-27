México Femenil anuncia convocatoria para los amistosos vs Australia

La selección continúa con su preparación de cara a lo que será el Campeonato W de la CONCACAF, donde se jugarán el boleto al Mundial ante Haití. (@miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil dio a conocer la convocatoria para el par de partidos amistosos que sostendrán ante Australia el 6 de junio en el McDonald Jones Stadium de Newcastle y el 9 de junio en el CommBank Stadium de Sydney.

Estos encuentros forman parte de la preparación rumbo al Campeonato Concacaf W, certamen en el que México busca asegurar su lugar en la Copa Mundial Femenina Brasil 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el tricolor deberá vencer a Haití para obtener su clasificación a los dos torneos.

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Convocatoria Selección Mexicana

Esthefanny Barreras detuvo un penal en el México vs Paraguay de la Copa Oro Femenil Concacaf 2024 (Foto: cortesía FMF)

Una de las novedades en la convocatoria es la inclusión de Nina Nicosia, quien recibe su primer llamado a la Selección Mexicana Femenil tras obtener la nacionalidad mexicana, pese a ser originaria de Argentina.

Su presencia deja fuera a jugadoras habituales como Scarlett Camberos y Jacqueline Ovalle, situación que genera polémica en redes sociales sobre si la decisión de experimentar es la más adecuada cuando México está a pocos meses de jugarse el boleto al Mundial Femenil y a los Juegos Olímpicos.

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A continuación te presentamos la convocatoria completa de México para esta Fecha FIFA:

Porteras

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Esthefanny Barreras (Pachuca)

Blanca Félix (Guadalajara)

Itzel Velasco (América)

Defensas

Kimberly Rodríguez (América)

Aaliyah Farmer (Chicago Stars, EUA)

Nicolette Hernández (Boston Legacy, EUA)

Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul)

Kenti Robles (Pachuca)

Reyna Reyes (Portland Thorns, EUA)

Karol Bernal (Monterrey)

Greta Espinoza (Tigres UANL)

Centrocampistas

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Rebeca Bernal (Washington Spirit, EUA)

Nancy Antonio (América)

Karla Nieto (Pachuca)

Fátima Servín (Monterrey)

Alice Soto (Monterrey)

Alexia Delgado (Tigres UANL)

Delanteras

Montserrat Saldívar (América)

Jasmine Casarez (Guadalajara)

Charlyn Corral (Pachuca)

Diana Ordóñez (Tigres UANL)

Kiana Palacios (Utah Royals, EUA)

María Sánchez (Tigres UANL)

Nina Nicosia (Pachuca)

Con este grupo de futbolistas, la Selección Mexicana Femenil enfrentará dos compromisos de alto nivel ante Australia, una selección ubicada en el lugar 15 del ranking de la FIFA.

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México, por su parte, se encuentra en la posición 27, lo que refleja el avance que ha tenido el equipo bajo la dirección de Pedro López en los últimos meses.

Es importante destacar que las denominadas “Matildas” alcanzaron las semifinales en la Copa del Mundo pasada y terminaron en la cuarta posición, consolidándose como una de las potencias actuales del futbol femenil.

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Con este par de partidos, las mexicanas buscan llegar a punto para lo que será el juego decisivo frente a Haití en noviembre, donde buscarán volver a un Mundial Femenil, cosa que no consiguen desde Canadá 2015.