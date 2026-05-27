México

CNDH atribuye a IMSS de Chihuahua muerte de bebé rarámuri por discriminación: señala omisiones y violencia obstétrica

La recién nacida pasó más de 50 días hospitalizada en distintos centros médicos sin recibir un diagnóstico claro por sus problemas respiratorios; murió tras ser dada de alta y reingresar en estado crítico

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La CNDH atribuyó responsabilidad al IMSS y al Instituto Chihuahuense de Salud por violaciones a derechos humanos y pidió medidas de reparación para la familia, incluyendo atención psicológica. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
La CNDH atribuyó responsabilidad al IMSS y al Instituto Chihuahuense de Salud por violaciones a derechos humanos y pidió medidas de reparación para la familia, incluyendo atención psicológica. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Una mujer rarámuri llegó embarazada al Hospital Rural No. 18 del IMSS en San Juanito, Chihuahua, a finales de junio de 2023. Los médicos sabían que el parto podía complicarse: la bebé pesaría más de cuatro kilogramos y existían antecedentes clínicos que aumentaban el riesgo para ambas.

Aun así, el nacimiento se realizó por vía vaginal y, según determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la madre nunca recibió información clara sobre las posibles consecuencias médicas de esa decisión.

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Ese momento marcó el inicio de una cadena de traslados, hospitalizaciones y omisiones médicas que terminarían meses después con la muerte de la recién nacida, de acuerdo con la Recomendación 18/2026 emitida por la CNDH contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Chihuahuense de Salud.

El organismo concluyó que tanto la madre como la menor fueron víctimas de mala atención médica y de un trato discriminatorio relacionado con su origen indígena.

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Tras el parto, la recién nacida fue enviada al Hospital de Gineco Obstetricia de Ciudad Cuauhtémoc, dependiente del sistema estatal de salud de Chihuahua. Ahí permaneció internada durante semanas debido a los problemas derivados del nacimiento. Más adelante fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Especialidades, donde continuó hospitalizada hasta finales de septiembre de 2023.

La CNDH emitió la recomendación 18/2026 contra el IMSS y el Instituto Chihuahuense de Salud, este miércoles. (Crédito: CNDH)
La CNDH emitió la recomendación 18/2026 contra el IMSS y el Instituto Chihuahuense de Salud, este miércoles. (Crédito: CNDH)

La investigación de la CNDH sostiene que durante esos 53 días la menor no recibió atención especializada suficiente pese a las alteraciones respiratorias que presentó prácticamente desde el inicio. El expediente también señala que no se realizaron valoraciones clínicas completas ni se estableció un diagnóstico preciso sobre las complicaciones que padecía.

A pesar de que la bebé seguía enferma, fue dada de alta

Menos de dos semanas después, el 9 de octubre de 2023, la recién nacida regresó al Hospital Rural No. 18 con tos y severas dificultades para respirar. Su estado era crítico. Fue trasladada nuevamente al Hospital Materno Infantil de Especialidades, donde murió ese mismo día.

Para la CNDH, las fallas no se limitaron únicamente a errores médicos. El organismo concluyó que existieron actos y omisiones relacionados con discriminación hacia la familia por su pertenencia al pueblo rarámuri, condición que, según la investigación, agravó la violencia obstétrica ejercida contra la madre y afectó la calidad de la atención recibida por ambas pacientes.

A partir de estas conclusiones, la Comisión emitió una recomendación dirigida al IMSS y al Instituto Chihuahuense de Salud, en la que atribuyó responsabilidad institucional por violaciones a derechos humanos y pidió medidas de reparación para la familia, incluyendo atención psicológica.

Además, solicitó capacitación para el personal médico involucrado y medidas para reforzar la atención a personas en situación de vulnerabilidad dentro de los servicios de salud públicos en Chihuahua.

La recomendación fue emitida este 27 de mayo y ya fue notificada a las instituciones señaladas, quienes, hasta el cierre de esta nota informativa, no se han pronunciado al respecto.

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